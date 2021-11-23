Критика: финтех как сервис — это дорого, сложно и слишком «универсально»

Специалист по FaaS пытается защитить свой продукт. Мы смотрим, что из этого получается

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Материал подготовлен при поддержке «ЮKassa»

Финтех — отрасль рынка на стыке финансов и технологий. Бесконтактная оплата, банковские мультиаппы, роботы-советчики, облачные кассы — всё это тоже финтех. Платформы, которые объединяют в себе эти инструменты, а также предлагают их тонкую настройку и комплексную интеграцию в бизнес-процессы, получили общее название FaaS (fintech-as-a-service), или «финтех как сервис». Специалист «ЮKassa» Дмитрий Гнилица ответил на критику решения и рассказал, кому оно нужно, сколько стоит и стоит ли того.

Дмитрий Гнилица руководитель направления приема платежей B2B, ЮMoney

Финтех как сервис, по сути, просто набор готовых платёжных инструментов, которые уже и так предлагает любой крупный банк.

Вы путаете сервис с базой для приёма платежей. Например, платёжный виджет на сайте, эквайринг, выставление счетов в мессенджерах. Они дают бизнесу саму возможность принимать платежи.

Финтех как сервис — это следующая ступень интеграции финансовых инструментов. Например, оплата такси в приложении — это базовый набор функций для приёма платежей. А вот банковский аккаунт и электронный кошелёк от сервиса такси, предоставляющие водителю мгновенный доступ к заработанным средствам и возможность ими управлять, — это финтех как сервис. Такой подход использует Uber, то есть нефинансовая компания реализует финансовые сценарии в своей сфере.

Любая нефинансовая компания может внедрить финтех-инструмент, не имея опыта в финансовой деятельности. Например, собственные карты, Pay-методы или электронные кошельки; решения buy now – pay later, подписки, системы электронных чаевых.

Топ-20 стран по индексу внедрения финансовых технологий (данные за 2019 год) Источник: EY

Цель FaaS-решений — увеличить маржу бизнеса за счёт более сложных и тонких финансовых решений. К примеру, платформа для менеджмента фитнес-центров и салонов красоты Mindbody получает половину прибыли, предоставляя эквайринг этим самым центрам.

FaaS — это невыгодно. Гораздо дешевле разработать собственное финтех-решение с нуля.

Финтех с нуля — это в любом случае очень дорого. Разработка, тестирование, эксплуатация, постоянные обновления, проблемы совместимости, соответствие регуляторике — это лишь малый список затрат. Для масштабных историй, предполагающих большое количество финансовых сценариев (например, программа лояльности с бонусным счётом или виртуальная карта), выгоднее иметь партнёра с технической базой.

К примеру, Netflix использует Amazon Web Services (AWS) для хранения и дистрибуции контента. Хотя Netflix может себе позволить развивать и поддерживать собственные мощности и серверы, компания всё равно использует решения партнёра — его модель гибче и в итоге экономичнее. AWS позволяет адаптировать инфраструктуру под нагрузку самым дешёвым способом, а именно это, как мы знаем, позволило Netflix без потерь пережить взрывной рост числа пользователей в начале пандемии и при запуске сериалов-блокбастеров. Именно такой подход к FaaS реализует «ЮKassa».

Финтех как сервис экономит время: заказывая решение у партнёра, вы сокращаете time to market (период от разработки идеи до продажи самого продукта). А ещё позволяет дешевле и быстрее масштабироваться.

К примеру, Apple выпустила банковские карты под своим брендом, но разработку и поддержку этого продукта поручила финтех-партнёру — Goldman Sachs. И хотя у компании достаточно ресурсов, чтобы разработать своё inhouse-решение, ей это невыгодно: нужно открывать банк, получать лицензии, настраивать обмен данными с госслужбами. На это могло уйти несколько лет, но подключение финтех-партнёра позволило Apple запустить решение раньше: к концу 2020 года компания выпустила 6,4 миллиона банковских карт. Если условно взять средний ежемесячный оборот по карте в тысячу долларов и маржу в 2%, выручка составит порядка 128 миллионов долларов в месяц.

Готовые финтех-решения не учитывают специфику конкретного бизнеса. А за «подстройку» придётся доплачивать.

Как раз наоборот. Сервисный подход отличается именно тем, что позволяет адаптировать под себя готовые решения из целой библиотеки инструментов. Если нужна детальная настройка, компания просто выбирает из библиотеки несколько подходящих «кубиков», комбинирует их и получает новый кастомный сервис. Все эти «кубики» интегрируются друг с другом, дополнительная настройка не нужна. Более того, каждый из них можно адаптировать для разных бизнес-сценариев. Например, электронные чаевые можно оставить водителю такси, мастеру маникюра и сантехнику, которого вы вызвали через биржу фриланс-услуг.

FaaS невозможно контролировать: если ситуация на рынке резко изменится, бизнес не сможет оперативно подстроить готовые финтех-решения под новые условия.

Это не так. Обычно финтех закрывает такие сегменты, как платежи, пользовательский интерфейс, антифрод, регуляторика и аналитика. Каждый из этих сегментов постоянно меняется и усложняется. И финтех-партнёр отвечает за то, чтобы используемые решения были актуальны (в том числе с юридической точки зрения) и надёжны в каждом случае.

Сотрудничество с финтех-компанией означает не просто заказ и покупку решения или лицензии на использование, а постоянную поддержку от партнёра и развитие финтех-продукта.

Например, «ЮKassa» одной из первых отреагировала на нововведения в Федеральном законе №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»: бизнес обязан передавать информацию о продаже маркированных товаров в систему «Честный знак» в течение трёх дней. Для автоматизации этого процесса сервис предоставил клиентам готовый инструмент в виде API: разбираться в юридических тонкостях, проектировать и тестировать собственные решения бизнесу не нужно.

Финтех как сервис может нести репутационные риски для компании. Есть риск утечки пользовательских данных или сбоев в работе сервиса. При inhouse-разработке такое менее вероятно.

Финтех-компании регулярно проходят аудит со стороны регулирующих органов и партнёров. При этом сам FaaS-партнёр заинтересован в том, чтобы клиенты считали его надёжным, поэтому постоянно совершенствует уровень технической устойчивости (uptime) — перед техническими сбоями и намеренными атаками.

К примеру, летом 2021 года ботнет Meris спровоцировал одну из крупнейших DDoS-атак в истории интернета. Она затронула десятки компаний по всему миру, в том числе такие крупные, как «Сбер», Vocus и Cloudflare — в некоторых случаях мощность кибератаки составляла 17–20 миллионов запросов в секунду.

Топ-10 индустрий, подвергшихся атаке ботнета Meris Источник: cloudflare.com

В июне серии таких атак подверглась и «ЮMoney». Восемь волн продолжительностью от минуты до полутора часов, от 5000 до 100 000 запросов в секунду — из разных стран, с разных IP-адресов. Компания не просто отбила атаки — всё это время она обеспечивала uptime на уровне от 99,96% и выше. А для сервиса платежей критически важно сохранять этот показать как можно ближе к 100% — здесь даже десятые доли играют большую роль. Это особенно заметно в период крупных распродаж, когда в среднем проводится 25 транзакций в секунду. Так, если бы в это время платёжная система «упала» на час (uptime в таком случае составил бы 99,86% при стопроцентной доступности в другие дни месяца), при среднем чеке в 500 рублей общие потери бизнеса составили бы 45 миллионов рублей.

С FaaS бизнесу не нужно думать о затратах на безопасность и антифрод — финтех-компания берёт их на себя. Total cost of ownership (общая стоимость владения) у финтех-партнёра будет ниже.

К примеру, средняя зарплата data-аналитика, который с командой будет строить модель для принятия решения по пропуску платежа, — 220 тысяч рублей. Чтобы ускориться, придётся нанять несколько человек: учитывая затраты на ПО, «железо» и другие издержки, модель станет просто нерентабельной.

FaaS нужен только крупному бизнесу, малому и среднему можно обойтись точечными решениями.

Частично справедливо. Малый и средний бизнес сегодня располагает множеством эффективных plug’n’play-инструментов (те, что работают сразу после подключения без дополнительной настройки) — от приёма платежей на сайте до опций кредитования и сплитования на маркетплейсах. Такие решения доступны через SDK или по API, то есть можно сэкономить ресурсы, исходя из бизнес-логики. Более того, эти решения часто подлежат кастомизации. В пример можно привести брендирование в цвета компании или выбор определённых платёжных методов.

При этом малому бизнесу FaaS-решения тоже полезны: онлайн-магазин может выпускать карты лояльности на базе финтеха или внедрять скидки на первые покупки. Кстати, по данным «ЮKassa», у бизнес-кейсов с рекуррентными платежами (подписка или автоплатежи) более высокая конверсия по сравнению с использованием классического ввода платежей — это доказывает и опыт крупных зарубежных компаний вроде Adobe и Microsoft. А механика рекуррентных платежей — это финтех.

Финтех делает финансовые инструменты доступнее как для бизнеса, так и для конечного пользователя. При этом сам принцип конструктора даёт возможность работать в разных индустриях и в разных сегментах рынка. Преимущество работы с финтех-партнёром как раз заключается в том, что бизнес может расти и зарабатывать больше без внутренних финтех-разработок и дорогой команды, которая будет ими заниматься.