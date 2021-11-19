Банковский клерк пытается обогатиться на рекламе: вышел веб-сериал о маркетинге «Один клик»

Восемь серий по полчаса расскажут об арбитраже трафика
Партнёрская CPA-сеть Click2Money и Headshot production запускают комедийный сериал об арбитраже трафика «Один клик». Первый 27-минутный эпизод доступен на YouTube.
В центре сюжета — банковский клерк Семён, который переехал в столицу из Челябинска. Стартап героя не взлетел, босс не даёт повышение, а арендодатель хочет выселить из квартиры. В поиске дохода Семён узнаёт о CPA-маркетинге и арбитраже трафика и пытается заработать.
CPA расшифровывается как Cost Per Action — то есть «плата за действие». Суть модели в том, что бизнес платит не за пиар-кампанию в целом, а за конкретные активности пользователя — например, покупку продукта или регистрацию на партнёрском сайте. При этом нужное количество переходов можно получать в том числе с помощью перепродажи интернет-рекламы — это и называется «арбитраж трафика».
В сериале 8 эпизодов. Новые серии выходят дважды в неделю на официальном YouTube-канале сериала.
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