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Банковский клерк пытается обогатиться на рекламе: вышел веб-сериал о маркетинге «Один клик»

Восемь серий по полчаса расскажут об арбитраже трафика

5 5 комментариев
235 просмотров

Партнёрская CPA-сеть Click2Money и Headshot production запускают комедийный сериал об арбитраже трафика «Один клик». Первый 27-минутный эпизод доступен на YouTube.

В центре сюжета — банковский клерк Семён, который переехал в столицу из Челябинска. Стартап героя не взлетел, босс не даёт повышение, а арендодатель хочет выселить из квартиры. В поиске дохода Семён узнаёт о CPA-маркетинге и арбитраже трафика и пытается заработать.

CPA расшифровывается как Cost Per Action — то есть «плата за действие». Суть модели в том, что бизнес платит не за пиар-кампанию в целом, а за конкретные активности пользователя — например, покупку продукта или регистрацию на партнёрском сайте. При этом нужное количество переходов можно получать в том числе с помощью перепродажи интернет-рекламы — это и называется «арбитраж трафика».

Врезка: «Один Клик» — это пример эмоциональной коммуникации для бренда. Наша цель — не только доступно объяснить, что такое «арбитраж трафика», но и развлечь зрителя. Сериал — хорошее решение.


Филипп Нестеров

CEO, Producer

Headshot Production

В сериале 8 эпизодов. Новые серии выходят дважды в неделю на официальном YouTube-канале сериала.

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Adil Malikov

Арбитраж в народы

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2
Rostislav Ringer

Хорош, пойду смотреть!

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1
Анастасия Донцова

Интересная сфера

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jianku13

Дождусь «Одного тапа», чтобы посмотреть всё сразу, а то эти перерывы между сезонами так утомляют

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Petr Dudarov

Вчера посмотрел премьеру, с нетерпением жду следующую серию

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