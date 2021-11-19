Инструкция: как бизнесу выкидывать мусор по уму

Спойлер: не выкидывать, а сортировать. Разбираемся, как организовать раздельный сбор отходов в офисе.

{"id":321539,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu","title":"\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f: \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu&title=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f: \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu&text=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f: \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu&text=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f: \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f: \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 165 просмотров

Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»

В интернете можно найти множество статей о том, как организовать раздельный сбор вторсырья дома, но как экологично избавляться от отходов компаниям — непонятно. Вместе с руководителем волонтерского движения «Эко Гильдия МГУ» Альбиной Ниазбаевой составили инструкцию для предпринимателей, в которой поэтапно расскажем о сборе, сортировке и утилизации отходов в офисе.

Альбина Ниазбаева Руководитель волонтерского движения «Эко Гильдия МГУ»

Шаг 1. Выбираем уровень сложности

Крупные компании пытаются сократить количество органических отходов. Например, кухни в офисах Google повторно используют продукты — из остатков бананов пекут хлеб, а из недоеденного ризотто могут приготовить аранчини. В Apple органические отходы отправляют на компост. По подсчётам компании, с 2007 года благодаря компостированию более 1000 тонн отходов не попало на свалки.

Но начать сортировку можно с простого: например, отделять от других отходов бумагу и пластик. Сортировка даже двух типов отходов станет большим шагом на пути к экологизации офиса.

Перед тем, как внедрить раздельный сбор, решите, как сильно вы готовы погрузиться в тему: вы собираетесь просто сортировать мусор или полностью перейти к концепции «зеленого офиса»? Последнее включает переход на электронный документооборот, фильтрацию воды вместо заказа пластиковых бутылей для кулера или, например, использование МФУ, которые включают в себя принтер, сканер и копировальную машину — они используют половину той энергии, которая потребовалась бы каждому отдельному устройству.

Сортировка мусора тоже бывает разной — кто-то отделяет друг от друга несколько фракций. Например, пластик, органику и бумагу. Другие раскладывают каждый вид пластика отдельно в зависимости от маркировки, собирают стекло, офисную технику и опасные или редкие отходы — батарейки, пластиковые карты, лампы.

От того, какой подход к утилизации отходов вы выберете, зависит организация раздельного сбора (сколько контейнеров поставить и куда), а также выбор подрядчика.

Также важно рассчитать, сколько вы готовы платить за утилизацию: чаще всего это не бесплатная услуга, ведь заготовщик тратит средства на транспортировку мусора, а переработчик — на очистку, производство, в том числе на первичное сырье, и сбыт. Некоторые компании предоставляют сервис по выкупу макулатуры, в среднем по рынку цена за килограмм макулатуры составляет 1-3 рубля. Однако многие утилизаторы готовы приехать только за большим объёмом бумаги от 300 или 500 килограмм, что может быть неудобно для малого и среднего бизнеса.

Чтобы сделать офис полностью «зеленым», недостаточно ввести систему раздельного сбора мусора. Стоит также перейти на энергосберегающие лампы и экономить электричество, стараться тратить как можно меньше бумаги, использовать экологичную мебель и отделочные материалы, минимизировать излишки производства. Оценить уровень экологизации офиса можно с помощью чек-листа «МосПрироды».

Шаг 2. Обучаем сотрудников и определяем ответственного

Если у вас небольшой коллектив до 50 человек, можно назначить ответственным своего офис-менеджера. Он должен будет изучить то, как выбрать подрядчика, рассчитать стоимость услуг, договориться с клинингом и мотивировать сотрудников. О пагубном влиянии мусора на экологию и советах по его переработке можно прочитать в книге Дениса Старка «Путь в чистую страну».

Однако один человек не сможет добиться полной экологизации офиса: нужно обучить всех сотрудников. Без обучения не будут работать и баки для сбора вторсырья. Важно объяснить, для чего нужна сортировка, а главное — как правильно ей заниматься. Например, раз в неделю можно проводить лекции о том, какие существуют виды пластика, как правильно сортировать продуктовые отходы, что делать с нестандартным мусором, например, с использованными картриджами от принтера. Также можно организовать еженедельную рассылку с наиболее важными правилами сортировки мусора и полезными эко-материалами.

Важно, чтобы сотрудники, стоя перед несколькими мусорными баками, не терялись. Делайте простые инструкции: вместо терминов используйте иллюстрации или цветовые обозначения для каждого типа отходов.

В интернете можно найти много полезной и проверенной информации от специалистов-экологов, например в интернет-изданиях или блогах. Там публикуются как практические советы, так и новости России и мира, связанные с экологией.

Крупные компании могут пригласить внешнего специалиста из консалтингового агентства или НКО. Он организует сбор, проведет лекции для сотрудников, придумает систему мотивации, заключит договоры с мусоровывозящими операторами и передаст отлаженный процесс клинингу, который вас обслуживает.

Шаг 3. Решаем, какие отходы собирать и сколько

Проверить, с каким объемом вторсырья вы будете иметь дело, можно только опытным путем. Для старта начните сортировать бумагу и пластик, поставьте отдельную коробку для крышек. Не для всех экологические инициативы имеют одинаковую значимость, поэтому вряд ли вы быстро получите переполненные баки. Именно поэтому одновременно с вводом раздельного сбора вторсырья важно обучать и информировать сотрудников о том, для чего это нужно и как правильно утилизировать отходы.

Также стоит учесть мощности переработки вторсырья в вашем регионе. Например, в Челябинске хорошо перерабатывают батарейки, а в Карелии для этого нет вообще никакой инфраструктуры, поэтому даже если вы их соберете, то просто не сможете сбыть.

Если вы решили начать сортировку с двух фракций, бумаги и пластика, достаточно подготовить несколько раздельных баков для каждого вида отходов. Внимательно изучите каждую фракцию: не все, что нам кажется бумажным, перерабатывается, как бумага. Например, на переработку не принимаются салфетки или носовые платки, а «бумажные» стаканчики чаще всего совсем не бумажные: они покрыты пленкой, которая не даёт целлюлозе размокнуть. К тому же, бумажные продукты не всегда маркируют и понять, какой именно материал перед вами «на глаз» не получится.

С пластиком все проще: достаточно посмотреть на его маркировку. Если на упаковке стоит цифра 1, 2, 4, то её можно смело сортировать. Пластик с маркировкой 5 и 6 тоже перерабатывается, но его лучше собирать отдельно, поскольку не каждая компания принимает такие отходы. Переработать композитные материалы, например, бумажные стаканчики или упаковки чипсов из фольгированного пластика, в России очень сложно. А какие-то отходы и вовсе невозможно, их стоит отправить на грамотную утилизацию.

Внимательно стоит отнестись к электронным отходом (e-waste) — это компьютеры, калькуляторы, провода и электронная техника. Картриджи от принтеров тоже нужно сдавать отдельно, поскольку они относятся к опасным отходам: токсичные вещества из них могут навредить здоровью человека и почве. Для их утилизации необходимо обратиться в специализирующиеся на таких отходах компании.

Если вы хотите подробнее познакомится с сортировкой и разобраться в разных типах отходов и маркировках, можно изучить материалы он-лайн, пройти бесплатный курс Т—Ж или проекта «Теперь так».

Шаг 4. Выбираем подрядчиков и договариваемся с клининговой службой

Цепочка сбора и переработки отходов включает в себя нескольких участников:

Компания, которая накапливает мусор.

Перевозчик, который его забирает.

Заготовитель, который перепроверяет сырье, очищает и крошит его.

Переработчик, который изготавливает из вторсырья и первички новые товары.

Получается, вам необходимо взаимодействовать только с вывозящей компанией или заготовителем, у которого есть свой автопарк. Сами перерабатывающие предприятия часто находятся в отдаленных регионах.

Если у вас работает клининговая служба или уборщица, с ними также стоит поговорить о раздельном сборе. Сотрудников клининговых компаний можно пригласить на лекцию о сортировке. Стоит объяснить, что это не прихоть руководителя или офис-менеджера, а важная для общества инициатива.

Шаг 5. Расставляем баки и сортируем

Число контейнеров зависит от вашего заготовителя. Если он вручную сортирует мусор на месте, вы можете передавать ему чистый пластик и бумагу из одного контейнера. Но лучше ставить баки для каждого типа отходов — пластик, бумага, стекло. Еще можно использовать разноцветные мешки, если у вас совсем небольшой офис.

Заготовителю и переработчику всё равно, как вы храните отходы. А некоторые даже предоставляют вам контейнеры сами. Если не хочется тратить лишние средства на покупку специальных баков, можно найти обычные урны и наклеить на них маркировку, обозначающую типы отходов.

Когда будете планировать расстановку контейнеров, подумайте, в каких местах скапливается наибольшее количество мусора. Рядом с рабочими столами сотрудников и местом, где находится принтер, удобно поставить контейнеры для бумаги. На кухне стоит разместить контейнеры для пластика, несортируемых отходов и стекла. Отдельный контейнер для батареек можно разместить в коридоре или в зоне лифтов, обычно они наполняются дольше остальных.

Со временем у переработки могут появляться лидеры и даже диссиденты. Важно работать и с теми, и с другими. Можно мотивировать сотрудников бонусами, рассказывать о пользе сортировки для бизнеса и просто непрерывно обучать. Например, можно устроить экскурсию на перерабатывающие станции. Самый частый аргумент противников раздельного сбора: «Зачем мне это делать, если весь мусор все равно потом сваливают в один мусоровоз и отвозят на свалку». Скепсис пропадает, когда человек все видит своими глазами.

Если вы хотите опробовать раздельный сбор мусора у себя в офисе, но боитесь, что это займёт слишком много времени, можно обратиться за помощью в «Комус». Компания предоставляет услуги по вывозу макулатуры: есть возможность утилизировать бумагу весом всего 50 килограмм, а по согласованию и менее. Также «Комус» помогает в утилизации картриджей для принтеров и электронной техники.

Достаточно оставить заявку на сайте компании. В удобное для вас время «Комус» организует вывоз и дальнейшую утилизацию отходов, предоставит акт о том, что вывоз и утилизация произведены в соответствии с законом, а при необходимости проверит электронную технику и скажет, можно ли ее утилизировать и как.