Как не заморачиваться с рекламной кампанией и быстро настроить её в Google. Объясняем в 5, 50 и 500 словах
Рассказ об инструменте переноса рекламных кампаний из «Яндекс.Директа» в Google Рекламу.
Материал подготовлен при поддержке Google.
Выбор площадки для контекстной рекламы — Google или «Яндекс» — зависит от многих факторов — например, сегментации аудитории, стоимости клика или удобства интерфейса.
Чтобы рекламодатели могли без труда пользоваться преимуществами сразу двух сервисов или выбрать более подходящий, в 2017 году Google разработал сервис для автоматического переноса кампаний из «Яндекс.Директа». Как он работает и кому будет полезен — объясняем в 5, 50 и 500 словах.
В 5 словах
Перенос рекламных кампаний парой кликов.
В 50 словах
Бесплатный сервис переноса рекламных кампаний экономит время на их запуск в Google. Телепортировать настройки гораздо быстрее, чем создавать их с нуля: весь процесс займёт около 10 минут вместо 2–3 часов ручной работы в сервисе.
Через него можно перенести основные настройки рекламной кампании: общее название и названия групп объявлений, заголовки, текст, ссылки, ключевые и минус-слова, а также ставки (максимальная цена клика). Также сервис импортирует дополнительные настройки:
- расширения — информацию о рейтинге магазина, ссылки на несколько разделов сайта, запасные контакты;
- UTM-метки.
Сервис помогает специалистам, работающим только с «Яндекс.Директом», быстро освоить Google Рекламу и привлечь клиентов — пользователей Google.
В 500 словах
По словам менеджера по маркетингу B2B-продуктов в Google России Кристины Медведевой, обычная настройка вызывает у предпринимателей трудности.
Инструмент подходит как опытным маркетологам, так и тем, кто только начинает работу с Google Рекламой. У него интуитивно понятный интерфейс, а рекламную кампанию можно перенести за 4 шага.
Шаг первый
Зайдите в раздел «Инструменты» в «Яндекс.Директе», в нём кликните на «Управление с помощью Excel». Скачайте рекламные кампании из «Яндекс.Директа» в формате XLS или XLSX. Каждую кампанию нужно выгружать отдельно. Если у вас их несколько десятков, воспользуйтесь программой «Директ Коммандер», в ней можно скачать сразу несколько кампаний.
Шаг второй
Зайдите на страницу инструмента переноса рекламных кампаний. Он предложит вам зарегистрировать аккаунт в Google Рекламе или авторизоваться в существующем.
Шаг третий
Загрузите файлы XLS, XLSX или CSV, скачанные из «Яндекс.Директа». Можно добавить сразу все.
Основные данные — тексты рекламных объявлений и ключевые слова — переносятся автоматически. Выберите дополнительную информацию, которую необходимо импортировать в аккаунт Google Рекламы. К примеру, контакты и UTM-метки.
После этого нажмите на кнопку «Начать конвертацию».
Шаг четвёртый
Проверьте загруженные данные и, если необходимо, внесите изменения. Из-за разницы в требованиях к оформлению в «Яндекс.Директе» и Google Рекламе могут понадобиться точечные корректировки. Например, обоих сервисах разные лимиты по количеству символов.
Основной заголовок в «Яндекс.Директе» может состоять из 35 символов, а в Google Ads — не более 30. Поэтому, если в вашем заголовке в «Директе» их было больше, при переносе его нужно будет сократить.
После того как вы внесли изменения, нажмите «Выгрузить в Google Рекламу». Готовая кампания автоматически переместится в аккаунт Google.
По данным создателей инструмента, сервис помог более чем 30 тысячам рекламодателей перенести около 200 тысяч рекламных кампаний из «Яндекс.Директа». А у половины пользователей сервиса время на эту задачу сократилось более чем в 2 раза.
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