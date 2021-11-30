Как не заморачиваться с рекламной кампанией и быстро настроить её в Google. Объясняем в 5, 50 и 500 словах

Рассказ об инструменте переноса рекламных кампаний из «Яндекс.Директа» в Google Рекламу.

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Материал подготовлен при поддержке Google.

Выбор площадки для контекстной рекламы — Google или «Яндекс» — зависит от многих факторов — например, сегментации аудитории, стоимости клика или удобства интерфейса.

Чтобы рекламодатели могли без труда пользоваться преимуществами сразу двух сервисов или выбрать более подходящий, в 2017 году Google разработал сервис для автоматического переноса кампаний из «Яндекс.Директа». Как он работает и кому будет полезен — объясняем в 5, 50 и 500 словах.

В 5 словах

Перенос рекламных кампаний парой кликов.

В 50 словах

Бесплатный сервис переноса рекламных кампаний экономит время на их запуск в Google. Телепортировать настройки гораздо быстрее, чем создавать их с нуля: весь процесс займёт около 10 минут вместо 2–3 часов ручной работы в сервисе.

Через него можно перенести основные настройки рекламной кампании: общее название и названия групп объявлений, заголовки, текст, ссылки, ключевые и минус-слова, а также ставки (максимальная цена клика). Также сервис импортирует дополнительные настройки:

расширения — информацию о рейтинге магазина, ссылки на несколько разделов сайта, запасные контакты;

UTM-метки.

Сервис помогает специалистам, работающим только с «Яндекс.Директом», быстро освоить Google Рекламу и привлечь клиентов — пользователей Google.

В 500 словах

По словам менеджера по маркетингу B2B-продуктов в Google России Кристины Медведевой, обычная настройка вызывает у предпринимателей трудности.

«Мы спросили пользователей, какие барьеры у них возникают, когда они начинают работать с „Google Рекламой“. Оказалось, для 90% представителей малого и среднего бизнеса её интерфейс довольно сложный. На этом инсайте мы построили концепцию нового сервиса. Он может перенести все кампании из одной рекламной системы в другую очень быстро — за 5–10 минут». Кристина Медведева Менеджер по маркетингу B2B-продуктов в Google России

Инструмент подходит как опытным маркетологам, так и тем, кто только начинает работу с Google Рекламой. У него интуитивно понятный интерфейс, а рекламную кампанию можно перенести за 4 шага.

Шаг первый

Зайдите в раздел «Инструменты» в «Яндекс.Директе», в нём кликните на «Управление с помощью Excel». Скачайте рекламные кампании из «Яндекс.Директа» в формате XLS или XLSX. Каждую кампанию нужно выгружать отдельно. Если у вас их несколько десятков, воспользуйтесь программой «Директ Коммандер», в ней можно скачать сразу несколько кампаний.

Шаг второй

Зайдите на страницу инструмента переноса рекламных кампаний. Он предложит вам зарегистрировать аккаунт в Google Рекламе или авторизоваться в существующем.

Шаг третий

Загрузите файлы XLS, XLSX или CSV, скачанные из «Яндекс.Директа». Можно добавить сразу все.

Основные данные — тексты рекламных объявлений и ключевые слова — переносятся автоматически. Выберите дополнительную информацию, которую необходимо импортировать в аккаунт Google Рекламы. К примеру, контакты и UTM-метки.

После этого нажмите на кнопку «Начать конвертацию».

Шаг четвёртый

Проверьте загруженные данные и, если необходимо, внесите изменения. Из-за разницы в требованиях к оформлению в «Яндекс.Директе» и Google Рекламе могут понадобиться точечные корректировки. Например, обоих сервисах разные лимиты по количеству символов.

Основной заголовок в «Яндекс.Директе» может состоять из 35 символов, а в Google Ads — не более 30. Поэтому, если в вашем заголовке в «Директе» их было больше, при переносе его нужно будет сократить.

После того как вы внесли изменения, нажмите «Выгрузить в Google Рекламу». Готовая кампания автоматически переместится в аккаунт Google.