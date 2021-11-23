Коротко: Visa сняла фильм о том, как понять человека по пяти его транзакциям

И какой маршрут проходят деньги за пару секунд.
Материал подготовлен при поддержке платёжной системы Visa
Для кого
Для тех, кому любопытно, как устроены безналичные платежи и как деньги с наших карт путешествуют в поисках нужного счёта.
Чем интересен фильм
В фильме «Сеть сетей» Visa рассказала, как из маленькой команды в Калифорнии стала глобальной компанией, за 60 лет повлияв на привычки миллионов людей по всему миру. А ещё — как устроены безналичные платежи и как они появились в России.
Что можно узнать из фильма:
- Кто платит за то, чтобы вы покупали билеты в отпуск за мили, бензин — по баллам, а продукты в сетевом супермаркете — с кэшбеком.
- Почему первые советские банковские карты сразу отправились на Олимпиаду в Сеул.
- Почему Visa в России тратит на программы лояльности больше, чем во многих других странах.
- Кому, кроме супермаркета, вы платите, когда покупаете бутылку воды по карте.
- Какими будут цифровые валюты будущего.
«Сеть сетей» идёт 30 минут, посмотреть его можно бесплатно на YouTube-канале «Visa в России».
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