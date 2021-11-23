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Коротко: Visa сняла фильм о том, как понять человека по пяти его транзакциям

И какой маршрут проходят деньги за пару секунд.

6 6 комментариев
1914 просмотров

Материал подготовлен при поддержке платёжной системы Visa

Для кого

Для тех, кому любопытно, как устроены безналичные платежи и как деньги с наших карт путешествуют в поисках нужного счёта.

Чем интересен фильм

В фильме «Сеть сетей» Visa рассказала, как из маленькой команды в Калифорнии стала глобальной компанией, за 60 лет повлияв на привычки миллионов людей по всему миру. А ещё — как устроены безналичные платежи и как они появились в России.

Что можно узнать из фильма:

  • Кто платит за то, чтобы вы покупали билеты в отпуск за мили, бензин — по баллам, а продукты в сетевом супермаркете — с кэшбеком.
  • Почему первые советские банковские карты сразу отправились на Олимпиаду в Сеул.
  • Почему Visa в России тратит на программы лояльности больше, чем во многих других странах.
  • Кому, кроме супермаркета, вы платите, когда покупаете бутылку воды по карте.
  • Какими будут цифровые валюты будущего.

«Сеть сетей» идёт 30 минут, посмотреть его можно бесплатно на YouTube-канале «Visa в России».

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6 комментариев
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Андрей Браиловский

*транзакциям

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5
юрий с

Трас акциям. Митинги в поддержку трансвеститов. Ты такой не прогрессивный. Мизогенист что-ли?

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0
Михаил Стерлин

Если ходить на транс-акции, то это и верно, весьма характеризующая активность.

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2

Комментарий удален

Valentin Dombrovsky

Транс-активисты кругом.

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0
Stanislav

"Трансакции" это теперь так модно чтоль говорить? Уже даже англицизмы нужно извратить.

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0
Anton Zabolotsky

Always has been.
Я про извращение англицизмов.

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