«Инвестиции — это марафон»: частные инвесторы рассказывают, как диверсифицировать вложения

И показывают, что у них в портфеле.

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Материал подготовлен при поддержке инвестиционной компании «Фридом Финанс»

В инвестировании так: нет стратегии — нет доходов. И если опытные инвесторы могут действовать интуитивно, то для новичков это очень опасно: велик шанс, что ожидания не совпадут с реальностью. Три опытных частных инвестора рассказывают, что хранят в своих портфелях, и дают советы начинающим.

Денис Гордиенко, автор канала «Инвестиции с Денисом Гордиенко». Инвестирует 11 лет.

Я разделяю свой портфель на четыре части:

Защитные инструменты — 24%

ЗПИФ ФПР — 27%

Бумаги для торговли от уровней — 31%

Бумаги, купленные на IPO — 18%

Давайте разберём их подробнее.

Защитные инструменты

Это в первую очередь золото, ОФЗ / трежерис (долговые обязательства правительства США) и наличные. После принятия нового потолка госдолга США я ожидаю повышенную волатильность на рынке и буду наращивать объём этой части активов до 50-60%.

Логика простая: перед началом волатильности набрать активы, которые будут стабильны при общем падении рынка, а в момент, когда все будут в панике бежать за золотом и платиной, продать их, и закупиться на распродаже наиболее перспективными активами.

Значительную долю в моем портфеле занимает ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Отношусь к фонду спокойно, как и к иным ETF, которые могут расти и падать и показывать как положительную, так и отрицательную премию к РСИП (расчётной стоимости инвестиционного пая).

Я занимаюсь свинг-трейдингом (среднесрочный стиль торговли, основанный на цикличности движений цены). В среднем, уделяю торговле один час в день: сюда входит время для анализа новостного фона, отчётности и движения бумаг. Дело достаточно монотонное, скучное, но прибыльное.

В торговле самое важное — не дёргаться. Прошла новость, что GameStop улетает в 1000% — сразу хочется купить, но нужно бить себя по рукам: скорее всего, на вас заработают те, кто зашёл раньше.

Я придерживаюсь нескольких правил при торговле и анализе бумаги. Для покупки рассматриваю бумаги, которые показали падение в течение недели, при этом близки к уровню, на котором её ранее активно откупали. Затем анализирую причины падения, если они объективны, но устранимы в короткой перспективе (или падение спровоцировано слухами) — это сигнал к тому, чтобы рассмотреть покупку.

Я участвую в IPO на рынке США от «Фридом Финанс», соответственно, часть бумаг ещё находится в портфеле. Я пришёл к выводу, что три месяца — это слишком мало, чтобы смотреть на фундаментальный анализ, поэтому главное для меня при решении о входе в IPO - три стоп-фактора.

Продажа более 20% компании. Такая распродажа часто бывает, чтобы акционеры «вышли в кэш» за счёт IPO. Это значит, что они не верят в будущий рост.

Продажа более $1 млрд. Компания компании рознь, но объём свободных денег может просто не покрыть предложение и сократить вторичный спрос.

Регистрация в офшоре (или компания находится в стране из зоны риска). К сожалению, офшорные компании не показывают должную прибыль, а возможные санкции против РФ, Китая, Ирана отпугивают большую часть инвесторов «вторички».

Если компания подпадает под один критерий — выделяю на неё минимальную сумму в $2000, если под два — пропускаю. В иных случаях делю поровну свободный объём между размещаемыми компаниями.

По итогу локапа провожу детальный разбор: смотрю рейтинги банков после первого публичного отчёта, сам отчёт и новостной фон вокруг компании. Соответственно, либо сразу продаю, либо прогнозирую целевую цену.

Роман Романович, инвестор, финансовый консультант, автор подкаста «Поговорим об инвестициях». Инвестирует 11 лет.

Молодые инвесторы могут посчитать мой портфель консервативным. 10% в нём занимает золото: оно в портфеле присутствует всегда, чтобы снизить общий риск. Золото — актив, который не зависит от акций и чаще всего в моменты падения акций либо растёт, либо просто не падает.

До 40% занимают облигации с разными сроками погашения. В этой части большая доля приходится на «короткие» — для снижения риска от роста ставок. Когда ключевая ставка начнёт снижаться, я буду перекладывать в «дальние» облигации — чтобы заработать на росте цен.

И оставшиеся 50% — это фонды на акции: меньше риска и больше диверсификации. В моём портфеле есть фонды на российские акции с фокусом на дивиденды, фонд на акции развивающихся стран, фонд на развитые страны и фонд на акции США. Также небольшая часть портфеля акций сосредоточена в тематических фондах на секторы финтеха, облачных технологий, кибербезопасности и так далее. Я покупаю и отдельные акции, но это спекулятивная часть портфеля.

Главный совет для начинающих инвесторов — не ждите мгновенных результатов и не гонитесь за «хайповыми идеями». В долгосрочной перспективе портфельный подход намного эффективнее попыток выбора отдельных акций. И наберитесь терпения. Инвестиции — это не спринт, а марафон. Иногда это тяжело. Вам будет казаться, что в портфеле не место золоту и облигациям, но в моменты кризиса и падения акций вы убедитесь в правильности такого подхода.

Тимур Гайнетьянов, автор Telegram-канала «В гостях у Ричарда Хэппи» и подкаста «Заработаем». Инвестирует 12 лет.

90% моего портфеля — дивидендные акции. Моя задача — создать пассивный источник доходов, а дивиденды прекрасны тем, что компании обычно выплачивают их вне зависимости от динамики рынка.

К примеру, Procter & Gamble ($PG) выплачивает дивиденды каждый год с 1891: какая бы ситуация ни была на рынке, люди не перестанут покупать мыло и зубную пасту, а значит и деньги у компании для выплаты дивидендов будет всегда.

Основная доля в моём портфеле (85,5%) — это американские ценные бумаги, большая часть — дивидендные акции. Две компании пока еще не платят дивиденды, зато хорошо растут в цене — Biogen $BIIB (2,2%) и Disney (1,4%). Из российских компаний только Сбер $SBER (3,5%) и Тинькофф $TCSG (1,4%) — наш рынок относится к развивающимся и высокорисковым.

Ещё 5% — это доллары, коплю их понемногу, так как курс сейчас приятный. Ожидаю коррекцию на рынке. Когда S&P 500 скорректируется на 10% от максимума, начну покупать в портфель подешевевшие активы.

Наконец, 1% моего портфеля занимает фонд от FinEx на акции китайских компаний. Покупаю минимальными лотами с июля. Так как сейчас риски инвестирования в отдельные акции китайских компаний достаточно высокие, выбрал покупку через фонд. Доведу позицию равномерными покупками максимум до 3% от портфеля, после чего буду ждать, когда компартия начнёт снова накачивать рынки ликвидностью и перестанет прессовать различные отрасли. Тем, кто только начинает знакомиться с фондовым рынком, я рекомендую соблюдать три правила:

Не используйте «плечи»: не берите в долг деньги у брокера для покупки акций. Покупайте акции только на своё.

Не используйте «шорты»: не продавайте взятые в долг акции брокера, которые придётся возвращать ему позже с комиссией.

Никогда не используйте «шорты» с «плечами».

Фонд страновых индексов, позволяющий купить сразу все голубые фишки целой экономики, — это хороший способ диверсифицировать портфель. В частности, стоит присмотреться к ценным бумагам Казахстана.

Казахстан относится к так называемым фронтирным рынкам — таким, которые пока не стали развивающимися, но уже дают большую доходность и имеют потенциал к росту. В стране разрабатывают и внедряют высокотехнологичные решения, например, выдают цифровую ипотеку. В Казахстане работает Международный финансовый центр «Астана», связывающий экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) торгуются большие и дорогие компании — аналоги «Газпрома», «Яндекса», «Билайна».