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Найти своих и успокоиться: как соискателю встретить компанию мечты

А работодателю — привлечь и удержать ценных сотрудников.

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Материал подготовлен при поддержке inplace

Если работодатель многое может узнать о соискателе из социальных сетей и других открытых источников, то в обратную сторону механизм не работает так просто. Как узнать больше о компании ещё до собеседования, чтобы не ошибиться в выборе при трудоустройстве, рассказали совладелец inplace Иннокентий Лукьянов и тимлид новой платформы для продвижения HR-бренда Полина Истомина.

Куда соискатели чаще всего идут искать информацию работодателе?

Не все соискатели проверяют информацию о компании перед тем, как принять оффер. И напрасно: такая практика может уберечь от потраченных зря времени и нервов, а также избежать встречи с неподходящим работодателем.

Вот распространённые способы узнать о компании больше:

  • Изучить корпоративный сайт, в том числе разделы с информацией о результатах экономической деятельности.
  • Проанализировать отзывы на специальных ресурсах о работе.
  • Ознакомиться со страницей работодателя на сайтах с вакансиями.
  • Проверить информацию о компании и её руководстве в онлайн-базах данных о юридических лицах.
  • Просмотреть соцсети (публикации на официальной странице плюс те, в которых компанию отметили пользователи и корпоративные карьерные аккаунты).

Такой сбор информации, нужной для принятия решения, отнимает у соискателя немало времени. К тому же, для объективной оценки и этих сведений часто недостаточно — ни сухие факты, ни отдельные отзывы не помогут понять, каково на самом деле будет сотруднику на новом рабочем месте.

Все чаще в высококонкурентных сегментах (например, в ИТ или на линейных должностях в ритейле) выбор соискателя определяет именно атмосфера и внутренняя культура в компании. В подобных запросах на помощь приходят корпоративные hr-порталы, которые поддерживают и развивают сами работодатели. Но чему скорее станет доверять будущий сотрудник: рассказу бренда о себе или отзывам третьей стороны?

Узнать больше о работодателе помогает inplace.ru — портал с брендированными профилями компаний-резидентов, где их действующие сотрудники открыто делятся своими впечатлениями: рассказывают, что для них ценно в работе, как организована жизнь офиса, как создается атмосфера в коллективе. Такая коммуникация полезна обеим сторонам: благодаря ей соискатели лучше представляют место, куда собираются идти работать, а компании привлекают в команду тех, кто разделяет их ценности.

Как отличить настоящий отзыв от поддельного?

Чтобы отличить настоящие отклики на ресурсах-отзовиках, нужно обратить внимание на частоту публикаций и другие отзывы автора, наличие аватарки с фото и имя автора, время размещения публикаций, регион, адекватность и стиль отзыва. Имеет значение разнообразие отзывов в аккаунте работодателя (по структуре, размеру, стилистике). Правда, специалисты, ответственные за репутацию работодателей в сети, тоже это знают и применяют в работе.

Информация, собранная в профиле компании на inplace, — больше, чем отзыв. Скорее, это профессиональный репортаж с фокусом на детали и цифры, основанный на интервью сотрудников всех уровней и иллюстрированный фото и видео из жизни офиса, которые снимает и монтирует продакшн inplace. Это не «вылизанный» текст с карьерного или корпоративного сайта, а прямая речь сотрудников, которые открыто говорят о том, что для них ценно в компании.

Объективность рождается как раз на стыке HR-бренда (декларации компанией своих ценностей) и HR-журналистики (непредвзятого репортажа о том, как декларируемые принципы воплощаются в жизнь). На основании такого репортажа соискатель может сам решить, подходит ему компания или нет.

Как создается атмосфера в компаниях и насколько она зависит от отрасли?

Интервьюируя множество людей — на заводах и в стартапах, в крупных и небольших брендах, inplace выявил главное: микроклимат определяют не отрасль, возраст или специализация коллектива, а внутренний ритм. И если все настроены на «одну волну» и одну скорость, понимают общие цели, осознают свой вклад, считают адекватным вознаграждение – сотрудники позитивны, удовлетворены и продуктивны.

В российских компаниях атмосфера начинается «с головы» и поддерживается большинством сотрудников. Форматы коммуникации тоже зависят не столько от отрасли, сколько от конкретного человека или группы людей во главе. При этом бизнесы с жесткой структурной иерархичностью сосуществуют на рынке с крупными «горизонтальными» экосистемами – и на обе категории у соискателей есть спрос. Чтобы желания и возможности совпали, у работника должна быть возможность заранее представлять себе, что его ждет, и сделать осознанный выбор.

Что на удалёнке случилось с корпоративной культурой?

Со временем границы удалённой работы и работы в офисе размываются, и вслед за рабочими «зумами» в онлайн переходят и корпоративная культура, и атмосфера в коллективе. На помощь HR-специалистам приходят цифровые сервисы: от коммуникационных решений до виртуальных корпоративных развлечений с дополненной реальностью.

Но сохранение и поддержание корпоративной культуры её носителями – одно, а точная трансляция вовне – совсем другое. Раньше впечатление соискателя складывалось в том числе и из увиденного и услышанного во время знакомства с компанией, а теперь часто только по портретам участников собеседования в окошке «зума». Когда рекрутмент на 80-90% происходит онлайн, «глазами и ушами» соискателя может стать действующий сотрудник.

Например, соискатель выбирает между двумя крупными банками с равноценными офферами, но его смущает жёсткий учёт рабочего времени, свойственный этой отрасли. И тут он смотрит видео в профиле работодателя на inplace, где действующий сотрудник между прочим говорит о том, что возможен индивидуальный график в проектах, и делится своим кейсом на эту тему. И вот уже выбор из двух похожих предложений становится очевидным: «прямой репортаж из офиса» разрешил сомнения. inplace — место, где соискатели могут найти такие репортажи более чем о 80 компаниях, в том числе о «Сбере», «Азбуке Вкуса», Simple Group, IKEA, LVMH.

Как отличается корпоративная культура в российских и международных компаниях?

Зарубежные компании, в которых развита корпоративная культура, выигрывают борьбу за сотрудников потому, что систематически транслируют понятные соискателям ценности бренда. Например, «ОБИ» привлекает продавцов «стабильностью немецкой компании», а «Леруа Мерлен» делает ставку на креатив, молодой персонал, обещает быстрое развитие и самореализацию (линейных продавцов мотивируют на эффективную оптимизацию витрин). И соискатель «считывает» это на всех уровнях контакта. Есть, правда, другая проблема: «трудности перевода», необходимость адаптировать западные ценности к российскому менталитету.

Корпоративная культура российских компаний ещё не везде оформилась в ценности, способные стать движущей силой HR-брендинга. До недавнего времени это и не было нужно: соискатели выбирали стабильность и надежность, и достаточно было выглядеть «крупной, динамично развивающейся компанией». Теперь же бизнесы, заинтересованные в том, чтобы усилить HR-бренд из-за конкуренции за сотрудников, нуждаются в инструментах, которые помогут им качественно транслировать ценности, чтобы привлекать и быстро адаптировать подходящих кандидатов.

Чем интересен inplace для соискателя?

inplace реализован как большой портал для соискателей. Профили компаний-резидентов дополнены топовыми вакансиями, на которые можно откликнуться прямо на сайте, — предусмотрен конструктор резюме. Есть календарь событий с информацией о стажировках, грантах и обучающих мероприятиях. Популярностью пользуются статьи с лайфхаками по поиску работы, карьерному ориентированию, личной и профессиональной эффективности, а также игры и тесты.

С другой стороны, репортажный контент в профилях компаний даёт возможность соискателю заглянуть «за ширму», полистать фотографии офиса, представить себя на рабочем месте, познакомиться с будущей командой —и найти работу мечты.

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