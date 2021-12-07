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Назовите свой бюджет — Yota подберёт под него персональный тариф

Теперь клиент может указать, сколько он готов платить за связь.

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Материал подготовлен при поддержке Yota

Мобильный оператор Yota обновил калькулятор тарифов. Раньше клиенты выбирали услуги и лишь потом видели цену. Теперь можно делать наоборот: достаточно установить свой бюджет, и система автоматически сформирует несколько предложений на выбор — с упором на звонки или гигабайты (есть и смешанный формат). Можно увеличить или сократить количество минут или гигабайтов, подключить неограниченный доступ к мобильным приложениям («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp) или безлимитный интернет.

Стоимость предложений зависит от региона. Например, за 500 рублей в Москве клиент сможет получить 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену — 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб. А в Пермском крае — уже 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.

Стоимость — это первое, на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф. А затем выбрать из предложенных вариантов, что нужнее — больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше.

Наталья Чеботарева
менеджер по продуктам Yota

В поддержку обновлённого калькулятора Yota запустила рекламную кампанию для мобильных операторов #решайсам на ТВ, радио и в интернете. В рекламном ролике клиенты требуют у мобильных операторов перестать навязывать свои цены и услуги, чтобы самим определять свой набор минут и гигабайтов и не платить за лишнее.

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Василий Либерман

Спасибо, беру

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Nikolay Kenig

Я хочу очень простой калькулятор
За 500р ВСЕ!!! Бесплатно и безлимитный инет и разговоры и даже бесполезные смски, а еще чтобы сеть везде была и инет не ползал как черепаха и не было разрывов!
Сделайте такое и все перейдут к вам

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Yota

Привет! Записали пожелания :) А вот с качеством сети хотели бы подробней разобраться. Если заметили сложности по определённым адресам - пришлите, пожалуйста, их нам в ВК (vk.me/yota) и уточните номер, если пользуетесь нашей связью. Постараемся всё наладить.

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Candy Blue

Здравствуйте, йота! Мне нужно 15 гб интернета в месяц и больше ничего. Мой бюджет — 0₽ в месяц. У вас есть тариф, подходящий для меня?

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Yota

Привет! Бесплатно таких условий нет :) Но у нас всё очень гибко настраивается - можете попробовать подобрать наиболее выгодное предложение (yota.ru/voice) :)

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vlad nep

@МТС лучшие <3
За это удовольствие 230р/мес

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tommyspb

У любого оператора есть непубличные тарифы. В чем лучшесть-то?

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vlad nep

Условия классные, связь хорошая, поддержка вменяемая. Что еще можно требовать от ОПСОСа?
UPD: а, ну еще их телемаркетологи не достают звонками как мегафоновские, например

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Николай Сорокин

У МегаФона звонки продажников отключаются, если подключить пару бесплатных услуг.

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tommyspb

Йота, для виртуала у вас как-то мало фишек. Где олеги, записи разговоров, виртуальные номера и прочее? Так-то лучше на Мегафоне тогда сидеть.

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Yota

Привет! Про такие "фишки" мы знаем и все пожелания от пользователей фиксируем, ваше пожелание тоже запишем :)

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Mitya 🍀🔰⚡

У Йоты есть возможность заводить дополнительные виртуальные номера (на той же симке)?

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Yota

Привет! Пока такого функционала нет, но ваше предложение записали :)

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