Назовите свой бюджет — Yota подберёт под него персональный тариф

Теперь клиент может указать, сколько он готов платить за связь.

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Материал подготовлен при поддержке Yota

Мобильный оператор Yota обновил калькулятор тарифов. Раньше клиенты выбирали услуги и лишь потом видели цену. Теперь можно делать наоборот: достаточно установить свой бюджет, и система автоматически сформирует несколько предложений на выбор — с упором на звонки или гигабайты (есть и смешанный формат). Можно увеличить или сократить количество минут или гигабайтов, подключить неограниченный доступ к мобильным приложениям («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp) или безлимитный интернет.

Стоимость предложений зависит от региона. Например, за 500 рублей в Москве клиент сможет получить 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену — 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб. А в Пермском крае — уже 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.

Стоимость — это первое, на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф. А затем выбрать из предложенных вариантов, что нужнее — больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше. Наталья Чеботарева менеджер по продуктам Yota