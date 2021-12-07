Назовите свой бюджет — Yota подберёт под него персональный тариф

Теперь клиент может указать, сколько он готов платить за связь.
Материал подготовлен при поддержке Yota
Мобильный оператор Yota обновил калькулятор тарифов. Раньше клиенты выбирали услуги и лишь потом видели цену. Теперь можно делать наоборот: достаточно установить свой бюджет, и система автоматически сформирует несколько предложений на выбор — с упором на звонки или гигабайты (есть и смешанный формат). Можно увеличить или сократить количество минут или гигабайтов, подключить неограниченный доступ к мобильным приложениям («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp) или безлимитный интернет.
Стоимость предложений зависит от региона. Например, за 500 рублей в Москве клиент сможет получить 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену — 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб. А в Пермском крае — уже 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.
В поддержку обновлённого калькулятора Yota запустила рекламную кампанию для мобильных операторов #решайсам на ТВ, радио и в интернете. В рекламном ролике клиенты требуют у мобильных операторов перестать навязывать свои цены и услуги, чтобы самим определять свой набор минут и гигабайтов и не платить за лишнее.
Спасибо, беру
Я хочу очень простой калькулятор
За 500р ВСЕ!!! Бесплатно и безлимитный инет и разговоры и даже бесполезные смски, а еще чтобы сеть везде была и инет не ползал как черепаха и не было разрывов!
Сделайте такое и все перейдут к вам
Привет! Записали пожелания :) А вот с качеством сети хотели бы подробней разобраться. Если заметили сложности по определённым адресам - пришлите, пожалуйста, их нам в ВК (vk.me/yota) и уточните номер, если пользуетесь нашей связью. Постараемся всё наладить.
Здравствуйте, йота! Мне нужно 15 гб интернета в месяц и больше ничего. Мой бюджет — 0₽ в месяц. У вас есть тариф, подходящий для меня?
Привет! Бесплатно таких условий нет :) Но у нас всё очень гибко настраивается - можете попробовать подобрать наиболее выгодное предложение (yota.ru/voice) :)
У любого оператора есть непубличные тарифы. В чем лучшесть-то?
Условия классные, связь хорошая, поддержка вменяемая. Что еще можно требовать от ОПСОСа?
UPD: а, ну еще их телемаркетологи не достают звонками как мегафоновские, например
У МегаФона звонки продажников отключаются, если подключить пару бесплатных услуг.
Йота, для виртуала у вас как-то мало фишек. Где олеги, записи разговоров, виртуальные номера и прочее? Так-то лучше на Мегафоне тогда сидеть.
Привет! Про такие "фишки" мы знаем и все пожелания от пользователей фиксируем, ваше пожелание тоже запишем :)
У Йоты есть возможность заводить дополнительные виртуальные номера (на той же симке)?
Привет! Пока такого функционала нет, но ваше предложение записали :)
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