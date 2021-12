Назовите свой бюджет — Yota подберёт под него персональный тариф

{"items":[{"comment_id":3602718,"subsite_id":199132,"user_id":475129,"type":"comment_add","id":3602718,"hash":"085c141d74e80a74abb1506e354836eb","date":1638875261,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/330181-putin-utverdil-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-v-13-890-rubley?comment=3602718","text":"\u0422\u0430\u043a 1500 \u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b 6 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0438 \u0431\u044b\u043b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0435\u043d \u043d\u0435 \u043f\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 10 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447, \u0430 \u043f\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0442\u0430\u043c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0443.



\u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0435\u043c\u0443 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c 1500 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0430\u0431\u043b\u044f\u043b\u0441\u044f.



\u041d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0440\u0443\u043a \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442. \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0439 \u0442\u043e\u043a\u0430\u0440\u044c \u0443\u0448\u0435\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e. \u041a \u043d\u0435\u043c\u0443 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u0430\u043b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e. \u041d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0443. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0442\u0430\u043c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 60 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447. \u041d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":475129,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/475129-roman-tarasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a705d73c-92a5-7f7e-1891-e7f7446a3f3e\/","name":"Roman Tarasov","isVerified":false},"content":{"id":330181,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/330181-putin-utverdil-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-v-13-890-rubley","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u0432 13 890 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602719,"subsite_id":199122,"user_id":45,"type":"comment_add","id":3602719,"hash":"500a0a1a5d4a1c1531b036c924ca181a","date":1638875277,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/330308-rossiyskaya-set-magazinov-odezhdy-gloria-jeans-zaplanirovala-vyyti-na-rynki-evropy-i-ssha-vedomosti?comment=3602719","text":"\u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b StarBacks \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0431\u044b \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":45,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/45-roma-schreibikus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25379060-4c88-eede-0b68-6e063d57a981\/","name":"Roma Schreibikus","isVerified":false},"content":{"id":330308,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/330308-rossiyskaya-set-magazinov-odezhdy-gloria-jeans-zaplanirovala-vyyti-na-rynki-evropy-i-ssha-vedomosti","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b Gloria Jeans \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u2014\u00a0\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602720,"subsite_id":199124,"user_id":941251,"type":"comment_add","id":3602720,"hash":"db17cde6a75abedbe06f69510071deb2","date":1638875305,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/330019-ozon-mne-prodal-poddelku-chanel-i-otkazal-v-vozvrate?comment=3602720","text":"\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":941251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/941251-andrey-shelamkoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/130450e2-1c7a-547a-ac06-cbd1deb52894\/","name":"Andrey Shelamkoff","isVerified":false},"content":{"id":330019,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/330019-ozon-mne-prodal-poddelku-chanel-i-otkazal-v-vozvrate","title":"\u041e\u0437\u043e\u043d \u043c\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u043b\u043a\u0443 Chanel \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602721,"subsite_id":199120,"user_id":383800,"type":"comment_add","id":3602721,"hash":"d9551e145b960b020ccdf53adab29d9a","date":1638875369,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330095-mozhno-li-vernut-dengi-za-onlayn-kurs-kogda-i-kak-eto-sdelat?comment=3602721","text":"\u041f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u0430 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438! \u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e \u0441 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u043c\u0438 (\u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438\/\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438) \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u0438\u0433\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u043a \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u043c... \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443\u0435\u043c \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":383800,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383800-natalya-sinicyna-sinnatalie","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/601adbdf-3e9b-5031-9fee-7bc97ba84846\/","name":"\u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f \u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b\u043d\u0430 sinnatalie","isVerified":false},"content":{"id":330095,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330095-mozhno-li-vernut-dengi-za-onlayn-kurs-kogda-i-kak-eto-sdelat","title":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0443\u0440\u0441, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602722,"subsite_id":200396,"user_id":539114,"type":"comment_add","id":3602722,"hash":"ddace54c2e585d5bb334251a6f721207","date":1638875376,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330011-komitet-obyavil-o-planah-prodat-servis-korotkih-video-coub?comment=3602722","text":"\u0414\u0430\u0432\u0430\u0439 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":539114,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/539114-sergey-ermilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d41175b-3c61-5919-9456-360ff0dcb5de\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0415\u0440\u043c\u0438\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":330011,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330011-komitet-obyavil-o-planah-prodat-servis-korotkih-video-coub","title":"\u00ab\u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e Coub"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602723,"subsite_id":199128,"user_id":634930,"type":"comment_add","id":3602723,"hash":"960777438d497a10e1b9547985af4aa3","date":1638875436,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/328716-ves-kofe-podorozhaet-kapuchino-za-250-rubley-budet-normoy-pochemu-rynok-shtormit-ne-pervyy-mesyac-i-chego-zhdat-v-2022-godu?comment=3602723","text":"\"\u0412 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2021-\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0430\u0440\u0430\u0431\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a $2,5 \u0437\u0430 \u0444\u0443\u043d\u0442.\" \u041d\u043e \u0447\u0430\u0448\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0444\u0435 \u0438\u0437 7 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u043a\u043e\u0444\u0435 (0.0154 \u0444\u0443\u043d\u0442\u0430) \u043d\u0430\u043c \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 $5. \u042f\u0441\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e. \u041f\u043e\u0445\u043e\u0434\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0449\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b \u0447\u0435\u043c \u043a\u043e\u0444\u0435.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":634930,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/634930-io-eau","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/280a764b-7520-55a7-aac7-232b3b2643eb\/","name":"Io Eau","isVerified":false},"content":{"id":328716,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/328716-ves-kofe-podorozhaet-kapuchino-za-250-rubley-budet-normoy-pochemu-rynok-shtormit-ne-pervyy-mesyac-i-chego-zhdat-v-2022-godu","title":"\u0412\u0435\u0441\u044c \u043a\u043e\u0444\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043f\u0443\u0447\u0438\u043d\u043e \u0437\u0430 250 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u043e\u0439: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0448\u0442\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602724,"subsite_id":199119,"user_id":161064,"type":"comment_add","id":3602724,"hash":"b78df687bc6c758d7daeba4590513c10","date":1638875446,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/329752-cb-opredelit-fiksirovannuyu-summu-dlya-vozvrata-posle-krazhi-deneg-moshennikami?comment=3602724","text":">\u043a\u0440\u0430\u0436\u0430 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 NFC \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e NFC \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430.



\u041e\u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0438. \u041d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0436\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0443\u043c\u043d\u0438\u043a\u0430-\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u0435\u043d\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.





>\u041e\u043d\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u0438\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445.



\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u0438\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0421\u0410\u041c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u0445\u0438\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0441 \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433.



>\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0448 \u0426\u0411 \u043f\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c, \u043b\u043e\u0431\u0431\u0438\u0440\u0443\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b \u0438\u0437 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c \u0434\u0430\u043d\u044c \u0438 \u0436\u0438\u0442\u044c \u043b\u0438\u0448\u044c \u0441 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438.



\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435?

\u0414\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e \u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":161064,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/161064-medievalrain","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86162f17-abd6-5651-84cd-c412ae0b7bda\/","name":"MedievalRain","isVerified":false},"content":{"id":329752,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/329752-cb-opredelit-fiksirovannuyu-summu-dlya-vozvrata-posle-krazhi-deneg-moshennikami","title":"\u0426\u0411 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0436\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602725,"subsite_id":199119,"user_id":49928,"type":"comment_add","id":3602725,"hash":"44e70dfb320bf364df635755422a13a5","date":1638875446,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock?comment=3602725","text":"\u042d\u0442\u043e \u0448\u0443\u0442\u043a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0438\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0431\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0433\u0430?

\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u043b\u044c\u044f\u0440\u0434?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":49928,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/49928-ilya-shishkunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d533b32f-a822-5e50-be57-ec7e8ed129b1\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0428\u0438\u0448\u043a\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":330476,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 VK \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e $2 \u043c\u043b\u043d \u0432 \u0434\u0432\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u2014 Square Triange \u0438 Talerock"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602726,"subsite_id":199119,"user_id":539114,"type":"comment_add","id":3602726,"hash":"add859f6fc7e406d3930231e85e7d36f","date":1638875455,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock?comment=3602726","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 VK.Games","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":539114,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/539114-sergey-ermilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d41175b-3c61-5919-9456-360ff0dcb5de\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0415\u0440\u043c\u0438\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":330476,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 VK \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e $2 \u043c\u043b\u043d \u0432 \u0434\u0432\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u2014 Square Triange \u0438 Talerock"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602727,"subsite_id":199134,"user_id":170761,"type":"comment_add","id":3602727,"hash":"533167edeafc381761a9026f8b664a2d","date":1638875476,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice?comment=3602727","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442! \u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0442 :) \u041d\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0432\u0441\u0451 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0433\u0438\u0431\u043a\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f - \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 (yota.ru\/voice) :)","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":170761,"url":"https:\/\/vc.ru\/yota","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/afc535a6-a1fa-9058-4097-d5a392da1f99\/","name":"Yota","isVerified":true},"content":{"id":330013,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice","title":"\u041d\u0430\u0437\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u2014 Yota \u043f\u043e\u0434\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602729,"subsite_id":199119,"user_id":49928,"type":"comment_add","id":3602729,"hash":"73de4895065149eeae168672b9a6406e","date":1638875506,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock?comment=3602729","text":"\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439 \u041c\u0438\u0445\u043e\u0439\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u041c\u0435\u0439\u043b \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f, \u043e \u0447\u0451\u043c \u0440\u0435\u0447\u044c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":49928,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/49928-ilya-shishkunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d533b32f-a822-5e50-be57-ec7e8ed129b1\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0428\u0438\u0448\u043a\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":330476,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/330476-igrovoe-podrazdelenie-vk-vlozhilo-2-mln-v-dve-igrovye-studii-square-triange-i-talerock","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 VK \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e $2 \u043c\u043b\u043d \u0432 \u0434\u0432\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u2014 Square Triange \u0438 Talerock"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602730,"subsite_id":199134,"user_id":170761,"type":"comment_add","id":3602730,"hash":"3290d933d601219ec5c8873ca53d7aa6","date":1638875517,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice?comment=3602730","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442! \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0442, \u043d\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 :)","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":170761,"url":"https:\/\/vc.ru\/yota","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/afc535a6-a1fa-9058-4097-d5a392da1f99\/","name":"Yota","isVerified":true},"content":{"id":330013,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice","title":"\u041d\u0430\u0437\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u2014 Yota \u043f\u043e\u0434\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602731,"subsite_id":200396,"user_id":402301,"type":"comment_add","id":3602731,"hash":"68cf4843ff853cddf06e1fbecc80bcab","date":1638875518,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330430-vtb-i-wildberries-zapustyat-servis-beskontaktnoy-oplaty-vtb-pay?comment=3602731","text":"Nalogovaya.Plati&Stradai","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":402301,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/402301-lifar-sk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c120749-afcf-605d-6e52-d3eaa44b2bc8\/","name":"Lifar Sk.","isVerified":false},"content":{"id":330430,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330430-vtb-i-wildberries-zapustyat-servis-beskontaktnoy-oplaty-vtb-pay","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0438 Wildberries \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b VTB Pay"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602732,"subsite_id":199124,"user_id":199611,"type":"comment_add","id":3602732,"hash":"0590cabeeaab91ff39b39711d14dcdce","date":1638875538,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/328700-alfa-bank-net-obeshchannyh-benefitov-dlya-zarplatnogo-klienta?comment=3602732","text":"\u0421\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0435 alfabank.ru\/feedback\/fraud.

\u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0421\u0411 \ud83d\udc4c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":199611,"url":"https:\/\/vc.ru\/alfabank","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df0bdc77-7f3e-aa07-f5aa-683160842928\/","name":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a","isVerified":true},"content":{"id":328700,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/328700-alfa-bank-net-obeshchannyh-benefitov-dlya-zarplatnogo-klienta","title":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a: \u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602733,"subsite_id":199120,"user_id":402301,"type":"comment_add","id":3602733,"hash":"42a977842baff99d0592deedf64a0b98","date":1638875577,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330492-sud-v-moskve-oshtrafoval-google-na-9-mln-rubley-za-neudalenie-zapreshchennogo-kontenta?comment=3602733","text":"\u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c \u0442\u044b \u0440\u043e\u0444\u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e \u0433\u043e\u0441\u0434\u0435\u043f","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":402301,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/402301-lifar-sk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c120749-afcf-605d-6e52-d3eaa44b2bc8\/","name":"Lifar Sk.","isVerified":false},"content":{"id":330492,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330492-sud-v-moskve-oshtrafoval-google-na-9-mln-rubley-za-neudalenie-zapreshchennogo-kontenta","title":"\u0421\u0443\u0434 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b Google \u043d\u0430 9 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602735,"subsite_id":199120,"user_id":941251,"type":"comment_add","id":3602735,"hash":"1d94216333c7adf0613a7469b06c9670","date":1638875597,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330095-mozhno-li-vernut-dengi-za-onlayn-kurs-kogda-i-kak-eto-sdelat?comment=3602735","text":"\u0414\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0443\u044e \u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c: \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430, \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438\u0441\u044c \u043a \u0445\u0432\u0430\u043b\u0435\u0431\u043d\u044b\u043c \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043b\u0438 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c who is who. \u041d\u0430 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434 \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435 \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0438 \u0441\u0443\u0434\u0430\u043c \u0440\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":941251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/941251-andrey-shelamkoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/130450e2-1c7a-547a-ac06-cbd1deb52894\/","name":"Andrey Shelamkoff","isVerified":false},"content":{"id":330095,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/330095-mozhno-li-vernut-dengi-za-onlayn-kurs-kogda-i-kak-eto-sdelat","title":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0443\u0440\u0441, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602736,"subsite_id":199119,"user_id":161064,"type":"comment_add","id":3602736,"hash":"6671001310b58bae09ed1f6c57c37290","date":1638875610,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/329752-cb-opredelit-fiksirovannuyu-summu-dlya-vozvrata-posle-krazhi-deneg-moshennikami?comment=3602736","text":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442 \u043d\u0435\u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u0438\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c? \u0410 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e.

\u041e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0435 \u043e\u043d \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0443 \u043b\u0438 \u043e\u043d \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442.

\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":161064,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/161064-medievalrain","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86162f17-abd6-5651-84cd-c412ae0b7bda\/","name":"MedievalRain","isVerified":false},"content":{"id":329752,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/329752-cb-opredelit-fiksirovannuyu-summu-dlya-vozvrata-posle-krazhi-deneg-moshennikami","title":"\u0426\u0411 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0436\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602737,"subsite_id":200396,"user_id":58445,"type":"comment_add","id":3602737,"hash":"427b8f58bbe18ccdcf3f3ff643924749","date":1638875620,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330133-cian-zapretil-sdavat-kvartiry-tolko-slavyanam-teper-na-sayte-nelzya-ukazyvat-rasovye-predpochteniya?comment=3602737","text":"\u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c \u0438 \u043a\u0441\u0435\u043d\u043e\u0444\u043e\u0431\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":58445,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/58445-boris-morenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/83364086-001e-c0c2-dfa3-24ba79884738\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u041c\u043e\u0440\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":330133,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330133-cian-zapretil-sdavat-kvartiry-tolko-slavyanam-teper-na-sayte-nelzya-ukazyvat-rasovye-predpochteniya","title":"\u00ab\u0426\u0438\u0430\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u00ab\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0430\u043c\u00bb: \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602738,"subsite_id":200396,"user_id":39339,"type":"comment_add","id":3602738,"hash":"b2e6ce2373d7836140cb94b5f2f62f3a","date":1638875624,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330430-vtb-i-wildberries-zapustyat-servis-beskontaktnoy-oplaty-vtb-pay?comment=3602738","text":"\u041d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0442\u0435\u043b\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f? \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u044d\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 WB, \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432 1-1.4%, \u0421\u0411\u041f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438, \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 (\u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e PCI DSS \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u0451\u043a \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438).



\u041f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u043c\u043c\u0430\u0436 \u0412\u0422\u0411, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b? \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0447\u0442\u043e? \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 PAY \u0431\u043e\u0433\u0443 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0431\u043b\u0430?



\u0412\u043e\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0430\u043b \u0431\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b - \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0431\u044b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":39339,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/39339-p0st","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/350f21c3-ad33-2de7-ebf6-599843f6768f\/","name":"p0st","isVerified":false},"content":{"id":330430,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/330430-vtb-i-wildberries-zapustyat-servis-beskontaktnoy-oplaty-vtb-pay","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0438 Wildberries \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b VTB Pay"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3602739,"subsite_id":199134,"user_id":170761,"type":"comment_add","id":3602739,"hash":"f09e94ced26571908625b47615e66e22","date":1638875632,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice?comment=3602739","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442! \u041f\u0440\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \"\u0444\u0438\u0448\u043a\u0438\" \u043c\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c, \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0448\u0435\u043c :)","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":170761,"url":"https:\/\/vc.ru\/yota","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/afc535a6-a1fa-9058-4097-d5a392da1f99\/","name":"Yota","isVerified":true},"content":{"id":330013,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/330013-yota-choice","title":"\u041d\u0430\u0437\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u2014 Yota \u043f\u043e\u0434\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444"},"isAnonymous":false}]}