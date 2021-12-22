Коротко: бесплатная прокачка для малого бизнеса

Эксперты «Яндекса» и Mastercard расскажут, как оценить потенциал идеи, составить бизнес-план и найти точки роста.
Материал подготовлен при поддержке Mastercard
Для кого
Для владельцев малого бизнеса и тех, кто планирует открыть компанию
Чем интересна «Бизнес-Академия Яндекса и Mastercard»
- Вебинары бесплатные и проходят онлайн c ноября по март.
- В программе расскажут о привлечении клиентов, каналах продаж и бизнес-процессах. Разберут и частные вопросы: где привык тратить деньги российский покупатель, как подобрать для своего бизнеса инструменты диджитал-маркетинга и онлайн-продаж, а также грамотно разработать финансовую стратегию.
- Занятия ведут практики. Приглашённые предприниматели делятся опытом, а спикеры «Яндекса» и Mastercard — экспертными знаниями. Закрепить полученные знания помогут чек-листы и тесты.
- 5–10 участников с самыми высокими оценками за домашние задания и тесты попадут на офлайн-интенсив в Москве.
- Слушатели Академии получат бонусы от партнёров программы. Например, промокоды от «Я.Доставки» и «Я.Бизнеса» на 3000 рублей и другие.
Что ещё нужно знать
Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях.
"Что ещё нужно знать
Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях."
Когда PRщик просрал дедлайн публикации.
"Что ещё нужно знать Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях."
Причем, это "промо", т.е. оплаченный материал ))
Пока лучшей промо-кампанией MasterCard была скидка 10% на Даниловском рынке (вроде еще на Усачевском и Центральном), при оплате этой самой MasterCard.
Что еще нужно знать
Акция закончилась еще в прошлом году
😂😂😂😂
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