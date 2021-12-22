Конкурс инструкций
Промо

Коротко: бесплатная прокачка для малого бизнеса

Эксперты «Яндекса» и Mastercard расскажут, как оценить потенциал идеи, составить бизнес-план и найти точки роста.

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Материал подготовлен при поддержке Mastercard

Для кого

Для владельцев малого бизнеса и тех, кто планирует открыть компанию

Чем интересна «Бизнес-Академия Яндекса и Mastercard»

  • Вебинары бесплатные и проходят онлайн c ноября по март.
  • В программе расскажут о привлечении клиентов, каналах продаж и бизнес-процессах. Разберут и частные вопросы: где привык тратить деньги российский покупатель, как подобрать для своего бизнеса инструменты диджитал-маркетинга и онлайн-продаж, а также грамотно разработать финансовую стратегию.
  • Занятия ведут практики. Приглашённые предприниматели делятся опытом, а спикеры «Яндекса» и Mastercard — экспертными знаниями. Закрепить полученные знания помогут чек-листы и тесты.
  • 5–10 участников с самыми высокими оценками за домашние задания и тесты попадут на офлайн-интенсив в Москве.
  • Слушатели Академии получат бонусы от партнёров программы. Например, промокоды от «Я.Доставки» и «Я.Бизнеса» на 3000 рублей и другие.

Что ещё нужно знать

Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях.

Подробности
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Конкурс технических инструкций
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4 комментария
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Джонни Флэйм

"Что ещё нужно знать
Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях."

Когда PRщик просрал дедлайн публикации.

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4
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Станислав Передельский

"Что ещё нужно знать Сейчас регистрация уже закрыта — академия стартовала 17 ноября. Для участия достаточно было заполнить небольшую анкету и рассказать в ней о своём бизнесе и целях."
Причем, это "промо", т.е. оплаченный материал ))

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2
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Ilya Belov

Пока лучшей промо-кампанией MasterCard была скидка 10% на Даниловском рынке (вроде еще на Усачевском и Центральном), при оплате этой самой MasterCard.
Что еще нужно знать
Акция закончилась еще в прошлом году

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1
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Denis Bugin

😂😂😂😂

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Источник: unsplash
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