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Коротко: Яндекс.Бизнес и банк «Точка» собирают предпринимателей для обмена опытом

Для этого они запустили онлайн проект «Всеми силами».

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Материал подготовлен при поддержке Яндекс.Бизнеса и банка «Точка»

Что это

«Всеми силами» — это групповая дискуссия: в прямом эфире опытные бизнесмены разбирают реальные кейсы предпринимателей, дают рекомендации и отвечают на вопросы зрителей в чате.

Чем интересен проект

Первый сезон уже стартовал и продлится до конца февраля 2022 года. В нём запланировано четыре сессии по разным сферам бизнеса.

10 декабря уже состоялась первая встреча представителей ресторанного бизнеса. Сергей Крылов (Grape Wine & Kitchen), Антон Соболев (AM/PM Street Food), Александр Сомов («Хорошие руки», «Зерно»), Светлана Можайкина (BlueSkyKitchen) обсудили проблемы масштабирования, сокращения прибыли и потока клиентов, а также подходы к управлению.

Вторая сессия будет посвящена бухгалтерским услугам. Она пройдет 17 декабря в 12.00, на ней выступят руководители компаний: Марат Самитов («Авирта»), Екатерина Тишакова («Глобал Финанс») и Евгения Мемрук («Бизнес и налоги»). Они поднимут вопросы конкуренции бухгалтеров с автоматизированными сервисами, обсудят проблемы увеличения клиентской базы и продвижения своих услуг с помощью личного бренда на внешних площадках.

В начале следующего года планируются сессии для представителей индустрии красоты и для тех, кто делает бизнес в сфере строительства и ремонта.

В чате прямого эфира можно задавать вопросы: спикеры будут выборочно на них отвечать. А ещё можно предложить свою кандидатуру в качестве эксперта или собственный бизнес-кейс: эксперты разберут его в прямом эфире и дадут советы по управлению.

Что еще нужно знать

Чтобы смотреть прямые эфиры, нужно зарегистрироваться на сайте проекта, это бесплатно. Подать заявку на участие в качестве героя или эксперта, посмотреть трансляции в записи, а также изучить раздел с полезными материалами можно там же.

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