Коротко: передать доставку Ozon Rocket и не сойти с ума под Новый год

Коротко о логистическом сервисе Ozon, который берёт на себя доставку товара компаний от склада до клиента.

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Материал подготовлен при поддержке Ozon Rocket

Зачем делегировать доставку?

Обычно предприниматель — это человек-оркестр, которому приходится контролировать всё. К Новому году ситуация обостряется: в некоторых категориях уже с начала декабря спрос растёт в несколько раз. Это колоссальная нагрузка.

При этом новогодние заказы не терпят ошибок: клиенты особенно расстраиваются и злятся, если магазин переносит доставку или путает товар. И если сбор и подготовку заказов в предпраздничный сезон делегировать страшно, то доставку логично доверить партнёру с развитой сетью точек выдачи заказов и большей курьерской поддержкой, чем ваша. Например, сервису Ozon Rocket.

В чём суть сервиса?

Ozon Rocket — новый сервис доставки под ключ от одного из лидеров на рынке екоммерс России. Компания предлагает логистическую инфраструктуру со своими курьерами и складами, которая создана с опорой на 23-летний опыт Ozon. Предприниматели могут отгрузить товары в 88 городах России, а Ozon Rocket сам примет, проверит, уведомит получателя и доставит товары клиентам даже в выходные дни.

По статистике компании, 98% заказов клиенты получают вовремя.

У Ozon развитая сеть пунктов выдачи и постаматов — более 15 000 точек по всей России.

За каждым клиентом закрепляют личного менеджера.

Ozon Rocket берёт фиксированную плату за доставку вместо комиссии — от 99 до 350 рублей за заказ в зависимости от тарифной зоны.

Как начать работать с доставкой Ozon Rocket?

Достаточно зарегистрироваться: сервис попросит указать реквизиты, контактные данные, банковский счёт, выбрать настройки доставки и приложить документы, а также заключить договор. Отправить клиентам первые заказы можно уже на следующий день.