Коротко: передать доставку Ozon Rocket и не сойти с ума под Новый год

Коротко о логистическом сервисе Ozon, который берёт на себя доставку товара компаний от склада до клиента.
Материал подготовлен при поддержке Ozon Rocket
Зачем делегировать доставку?
Обычно предприниматель — это человек-оркестр, которому приходится контролировать всё. К Новому году ситуация обостряется: в некоторых категориях уже с начала декабря спрос растёт в несколько раз. Это колоссальная нагрузка.
При этом новогодние заказы не терпят ошибок: клиенты особенно расстраиваются и злятся, если магазин переносит доставку или путает товар. И если сбор и подготовку заказов в предпраздничный сезон делегировать страшно, то доставку логично доверить партнёру с развитой сетью точек выдачи заказов и большей курьерской поддержкой, чем ваша. Например, сервису Ozon Rocket.
В чём суть сервиса?
Ozon Rocket — новый сервис доставки под ключ от одного из лидеров на рынке екоммерс России. Компания предлагает логистическую инфраструктуру со своими курьерами и складами, которая создана с опорой на 23-летний опыт Ozon. Предприниматели могут отгрузить товары в 88 городах России, а Ozon Rocket сам примет, проверит, уведомит получателя и доставит товары клиентам даже в выходные дни.
- По статистике компании, 98% заказов клиенты получают вовремя.
- У Ozon развитая сеть пунктов выдачи и постаматов — более 15 000 точек по всей России.
- За каждым клиентом закрепляют личного менеджера.
- Ozon Rocket берёт фиксированную плату за доставку вместо комиссии — от 99 до 350 рублей за заказ в зависимости от тарифной зоны.
Как начать работать с доставкой Ozon Rocket?
Достаточно зарегистрироваться: сервис попросит указать реквизиты, контактные данные, банковский счёт, выбрать настройки доставки и приложить документы, а также заключить договор. Отправить клиентам первые заказы можно уже на следующий день.
До 25 декабря все новые пользователи Ozon Rocket получат скидку 30% на услуги доставки до конца 2021 года.
Почитаешь Приемную и понимаешь, что корректнее заголовок был бы: "Коротко: передать доставку Ozon Rocket и сойти с ума под Новый год".
Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.
Количество поисковых запросов «как контролировать сотрудников на дому» увеличились на 1705% в апреле и 652% в мае.
Как не ошибиться при выборе подарка для богача и правда ли, что деньги — это не главное? Рассказываем о презентах, которые всегда актуальны и каждому придутся по вкусу.
Его запустили выходцы из России и Израиля на деньги со старой мебели и за восемь лет привлекли несколько миллиардов инвестиций и поглотили мелких доставщиков. Но станет ли Gopuff следующим Amazon, неизвестно: на складах мало места, прибыль есть не всегда, а число конкурентов растёт.
На платформе i.moscow Московского инновационного кластера заработал раздел COVID-19. Сейчас в нем 36 разработок, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Решения созданы российскими предпринимателями, финалистами технологических конкурсов Московского инновационного кластера. Их эффективность уже подтверждена – разработки…
Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе Slate.
Впервые за 8 лет мы обновили логотип и начинаем редизайн платформы. Рассказываем, что изменилось, и как это повлияет на работу с сервисами.
Со стороны поставка товаров на маркетплейсы выглядит так: закупили продукцию, привезли на склад, продали. Все просто. В реальности здесь масса деталей: напечатать и наклеить на товары и коробки этикетки со штрихкодами, упаковать груз, подготовить сопроводительную документацию. И каждый из этих процессов — по определенным правилам. Как сделать…
Повышение производительности, новые функции и элементы Firebase, обновление статуса Desktop, улучшение инструментария. Flutter-команда Friflex рассказывает об обновлениях фреймворка.