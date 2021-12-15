Впервые в истории картину Ренуара распродадут за NFT-токены

У «Двойного портрета Жанны Бодо» может появиться 1000 владельцев.

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Материал подготовлен при поддержке Third Place NFT

22 декабря маркетплейс Third Place NFT в рамках проекта The Greatest Works Of Art токенизирует в виде NFT оригинальное произведение живописца Пьера Огюста Ренуара. Его картину «Двойной портрет Жанны Бодо» 1896 года продадут в виде 1125 уникальных невзаимозаменяемых NFT-токенов. Это первый случай, когда токенизируют реальный объект искусства.

Команда разработчиков Third Place NFT создала специальный смарт-контракт на блокчейне Everscale, который будет принимать криптовалюту. В случае полного сбора средств контракт выпустит NFT-токены — уникальные кусочки картины — и отправит их на адреса владельцев. В случае если средства не будут собраны в достаточном объёме, они просто вернутся отправителям.

Картину, которая до этого находилась в частной коллекции, новые владельцы увидят вживую уже после покупки, зато раньше остальных — на закрытом показе в историческом особняке Лопухиных-Нарышкиных в Санкт-Петербурге. Затем шедевр разместят в публичном пространстве.

Держатели NFT-токенов получат доступ к своей картине в любое время работы выставочной площадки, в которой она будет размещена. Остальные увидят «Двойной портрет Жанны Бодо» только в установленные организаторами часы — например, с 12 до 14 часов дня. Всё остальное время картина Ренуара будет скрыта за технологичным чёрным занавесом.

Владельцы токенов получат право пользования картиной как физическим объектом и право на цифровую копию работы Ренуара. Полное право на реальную картину будет передано в НКО — Third Place Foundation.

Владельцы также получат доступ к видеонаблюдению за картиной в режиме реального времени и смогут следить за температурой и влажностью воздуха в месте её размещения.

Чем интересна инициатива

NFT-маркетплейс запустило петербургское культурное пространство Third Place осенью 2021 года. На нём авторы и владельцы физических объектов искусства могут токенизировать свои работы и продавать права на них. Маркетплейс специализируется на токенизации признанных шедевров искусства — реальных, а не виртуальных.

Картина «Двойной портрет Жанны Бодо» первая в проекте The Greatest Works Of Art. Цель проекта — коллективный выкуп шедевров искусства с использованием NFT, ввоз их в Россию и создание крупнейшей в мире частной коллекции классического искусства.

Картина «Двойной портрет Жанны Бодо» опередила своё время. На ней мы видим нетипичный для 19 века коллаж из двух изображений — будто художник не определился, какая поза Бодо ему нравится больше, и потому показал миру обе. Точно так же подходят к публикациям фото в соцсетях современники, спустя 125 лет. Ольга Звагольская соосновательница платформы Third Place NFT

Подобные продажи — начало цифровой трансформации искусства. Осенью 2021 года музей Эрмитаж, например, продал токенизированные цифровые копии работ Ван Гога, Кандинского, Моне, Джорджоне и да Винчи, а после запустил выставку современных NFT-проектов.

NFT — это цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и указывает на эксклюзивное право владеть привязанным к нему объектом. Подделать или подменить его нельзя, поскольку такие токены, в отличие от взаимозаменяемых монет вроде биткоина, уникальны. Главное преимущество NFT-технологии — она позволяет любому стать совладельцем объекта искусства стоимостью в десятки миллионов долларов.

Как участвовать

Чтобы не пропустить начало продаж, лучше подписаться на уведомления — сделать это можно на сайте маркетплейса. Купить NFT-токен, каждому из которых соответствует определённый фрагмент картины, можно будет после старта продаж. Стоимость одного такого элемента будет зависеть от его очерёдности, в среднем — $2000.

Выбрать конкретный фрагмент картины нельзя, но зато можно приобрести сразу несколько. После окончания продаж токены, вероятно, появятся на вторичном рынке, поэтому энтузиасты смогут попытаться собрать из небольших фрагментов картины более крупный — например, лицо Жанны Бодо.

17 декабря в Telegram-сообществе Third Place NFT Community состоится русскоязычная сессия вопросов и ответов. Узнать больше о самом событии, которое пройдёт 22 декабря, можно на сайте.