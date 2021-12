Впервые в истории картину Ренуара распродадут за NFT-токены

Материал подготовлен при поддержке Third Place NFT

22 декабря маркетплейс Third Place NFT в рамках проекта The Greatest Works Of Art токенизирует в виде NFT оригинальное произведение живописца Пьера Огюста Ренуара. Его картину «Двойной портрет Жанны Бодо» 1896 года продадут в виде 1125 уникальных невзаимозаменяемых NFT-токенов. Это первый случай, когда токенизируют реальный объект искусства.