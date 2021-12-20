Ванная — самая важная комната в доме. Четыре аргумента для тех, кому мало места в квартире

Рассказываем, чем можно заняться в ванной.

{"id":335103} 932 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Roca

Ванную часто не считают полноценным жилым помещением, забывая, что функциональность этих 5м² не сводится лишь к чистке зубов и походу в душ. Ванная обособлена от других пространств в доме, в ней нет окон, зато есть доступ к воде — и на самом деле это гораздо более практичное место, чем, например, гостиная или спальня. Мы можем это доказать: вот несколько занятий, для которых ванная незаменима.

Спрятаться от детей и семьи

Согласно опросу, проведённому до пандемии в Великобритании, треть мужчин прячется в ванных, «чтобы побыть в тишине и покое». А каждая пятая женщина описывала ванную как место, в которое можно сбежать «за необходимым спокойствием». Хуже всего за время пандемии пришлось родителям маленьких детей. По данным опроса Американской психологической ассоциации, весной 2020 года 46% родителей испытывали «очень сильный» стресс (среди «бездетных» лишь 28% оценили его так же). Оказаться c семьёй взаперти было сложно всем — от обычных пользователей соцсетей до знаменитостей.

Jessie @mommajessiec We’ve been in quarantine for 18 days and my 9yo has been talking nonstop for 20 of them. Мы сидим на карантине 18 дней, мой девятилетка безостановочно разговаривает 20 из них.

Нейропсихолог и профессор Колумбийского университета Санам Хафиз рекомендует родителям уделять себе время при любой возможности: читать книги, медитировать. «Часть заботы о себе — это сочувствие себе», — говорит он.

При этом ванная — зачастую единственное в квартире помещение, где есть дверь с замком. Учитывая колоссальную нагрузку, которую испытывают родители (например, качество и продолжительность сна у них не восстанавливается даже спустя 6 лет после рождения ребёнка), ненадолго запереться в ванной и посидеть в тишине может быть просто необходимо. В конце концов даже Ким Кардашьян так делает.

Завести ритуалы и снимать стресс

Это могут быть бьюти-практики или привычка пересматривать любимые ситкомы, лёжа в ванной. Эксперты считают, что ритуалы делают мир более предсказуемым, тем самым избавляя нас от тревоги и стресса. Исследователи экспериментально доказали, что люди, следующие ритуалам, справляются с новыми задачами лучше, потому что нервничают меньше других.

Например, некоторые спортсмены перед важными играми надевают экипировку снизу вверх, а не сверху вниз — «на удачу». На самом деле этот или любой другой ритуал не влияет на удачу, но уменьшает стресс, следовательно, помогает играть чуть лучше.

Ритуалы могут быть любыми: горячий утренний душ или музыка во время сборов перед зеркалом. Исследователи называют ритуалом чётко определённые последовательности действий, которые часто повторяют, вкладывая в них определённое значение. То есть ежедневная чистка зубов под любимый новостной подкаст тоже будет ритуалом, снижающим стресс.

Перед зеркалом в ванной можно отрепетировать важное выступление — это поможет чувствовать себя уверенно перед слушателями. Также стоит подготовиться к провокациям — нужно составить план и проговорить его вслух.

Если в ванной достаточно места, можно заняться йогой или помедитировать. Для этого понадобится специальный коврик или подушка, а успеть можно за 7 минут. Научно доказано, что медитации осознанности улучшают концентрацию и снижают стресс, повышают самооценку и избавляют от социальной тревожности.

В 2014 году учителя, работавшие в школе для детей с поведенческими проблемами, приняли участие в эксперименте, по условиям которого они должны были медитировать дважды в день в течение четырёх месяцев. Исследователи измерили уровень выгорания, стресса и депрессии до начала программы и после. У учителей, прошедших программу, все показатели были значительно ниже контрольной группы — тех, кто медитациями не занимался.

Эксперты считают, что новички могут начать практиковать медитации с изучения своих чувств, а затем пробовать другие техники — например, «сканировать» тело, обращая внимание не только на дыхание, но и на то, как себя ведут и что чувствуют отдельные части тела.

Найти место для хобби

Устроить фотолабораторию. Причина обустроить её именно в ванной — отсутствие естественного света. И, конечно, возможность использовать химикаты для проявки без страха облить ими мебель, ковёр или паркет. Новичкам понадобятся ёмкости для жидкостей, фотобумага, фотоувеличитель — полный список и пример лаборатории в ванной можно найти, например, в этой инструкции. А вдохновиться на создание «тёмной комнаты» можно с помощью видео о проявке фотографий в цвете.

Петь с удовольствием. Потому что акустика в большинстве ванных комнат усиливает голос и делает его более «объёмным». К тому же в этих условиях он звучит лучше: плитка практически не поглощает звук, а, наоборот, отражает. Важную роль здесь играет реверберация: звуковые волны отражаются от поверхностей несколько раз, поэтому кажется, что нота звучит дольше и чище.

Этим приёмом пользуются известные исполнители, накладывая эффект реверберации на свои треки искусственно. Звучит это, например, вот так — к голосу добавляется эхо, которое к тому же стирает мелкие недочёты вокала. Эффект можно накладывать не только на голос, но и на инструменты. А можно сделать из ванной полноценную реверберационную комнату — в похожей записывали свои альбомы The Beatles.

Снять тикток или контент в блог. Монологи перед зеркалом в ванной — #bathroomtalk — хештег в TikTok, число просмотров которого стремится к шести миллиардам. В ванной можно устроить фотосессию или поговорить о наболевшем. Большое зеркало и подсветка помогают выглядеть лучше, чем обычно.

Вымыть всё, что душе угодно

Например, кота или собаку. Большая часть ухода за домашними питомцами проходит в ванной: вычёсывать кота и стричь когти собаке проще всего именно там. Саму ванную комнату можно проектировать, учитывая потребности животных. Например, сделать отдельную душевую лейку, чтобы мыть лапы собаке, не ломая спину.

Важно использовать средства, специально предназначенные для животных: pH кожи собак и кошек отличается от человеческого, поэтому мыло и другая косметика им не подходят. При правильно подобранном уходе собаку, например, можно мыть каждый день. Также стоит тщательно высушивать животных после купания: шерсть, высыхая, может образовать парник внутри подшёрстка, а питомец — получить тепловой удар.

Помыть велосипед. Вот как это делать грамотно в ограниченном пространстве за 30 и даже за 5 минут. Без своевременной чистки трансмиссия будет ржаветь, тормозные диски — скрипеть, а владельцу придётся платить за замену запчастей больше.

Покупать профессиональное оборудование не обязательно: будет достаточно двух больших губок для рамы и цепи и щётки для трансмиссии. Не забудьте проверить и смазать цепь и тормозные колодки специальным средством.

Пересадить растения. Или поделиться черенками с друзьями. А ещё помыть их и протереть листья — это важно для роста цветка: слой пыли затрудняет доступ света к листьям. Вдохновиться на грамотную пересадку можно в материале эксперта Максима Туранского, а узнать больше о жизни с растениями — в блоге Алины Провансовой. Растения, вопреки устоявшемуся мифу, не очищают воздух в квартире так, чтобы человек мог это почувствовать. Однако работа с растениями помогает избавиться от стресса (даже больше, чем чтение) и снижает риск развития деменции.

Производитель сантехники Roca считает, что ванная — это отдельная комната, планировать которую стоит так же тщательно, как спальню или гостиную. Мебель, ванную, зеркала, смесители и другие продукты нужно выбирать не только для долгой и надёжной службы, но и для души.

А ещё так, чтобы ванная комната решала именно ваши задачи — будь то лейка для мытья собачьих лап или дополнительная тумба, на которой можно удобно разместить всю коллекцию растений для пересадки.