Как подписка на автомобиль избавляет от рутины

Рассказываем про премиальный сервис, а сотрудники «Комитета» его оценивают.

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Материал подготовлен при поддержке Audi Drive

В первый месяц после покупки автомобиля владельцу нужно решить много бюрократических вопросов: поставить машину на учёт в ГИБДД, оплатить транспортный налог, оформить ОСАГО и каско. Затем — раз в год проходить техническое обслуживание, зимой и летом ездить на шиномонтаж, а если автомобиль внезапно ломается — везти его в ремонт.

Так выглядит структура расходов за первые три года владения автомобилем (без учёта расходов на ремонт, парковку, штрафы и проценты по кредиту):

По данным сервисов «Яндекса» и открытых источников

Владение автомобилем отнимает не только деньги, но и время: на регистрацию в ГАИ может уйти больше 4 часов, на техобслуживание — полдня.

Для тех, кто хочет пользоваться преимуществами личного авто, но не тратить время на его обслуживание, появляются сервисы авто по подписке.

Подписка — это долгосрочная аренда автомобиля, от полугода и выше. В России этот сегмент только формируется (первые сервисы появились в 2019 году), в то время как мировой рынок ещё три года назад оценивался в $3,55 млрд. По данным Allied Market Research, к 2027 году он может вырасти втрое, до $12,09 млрд.

Автомобиль по подписке — альтернатива личному авто:

Машиной пользуется только один человек. Он не сможет обнаружить в салоне что-то от предыдущих водителей, как бывает в сервисах краткосрочного проката. Находкам в таких автомобилях посвящены паблики в соцсетях, а один даже составил рейтинг вещей, забытых в салонах.

Автомобиль всегда в распоряжении пользователя. Сервисы краткосрочной аренды требуют осматривать автомобиль и фотографировать повреждения до и после использования: при каждом заказе на это уходит 10–20 минут.

Можно передать управление автомобилем родственникам или друзьям. А в некоторых сервисах подписки, например в Audi Drive, пользователя может подменить аккредитованный водитель (главное, чтобы он был зарегистрирован в Audi Drive).

Подписка даёт ощущение использования собственной машины, при этом избавляет от рутины.

Водителю не приходится оформлять страховку и отвозить автомобиль на техобслуживание — эти заботы берёт на себя сервис.

Про поездки в шиномонтаж и на ремонт можно забыть. Audi Drive самостоятельно забирает автомобиль на ремонт и на это время заменяет другим. В большинстве случаев — «модель-в-модель», но если «свободных» машин у Audi нет, пользователю могут предложить авто того же класса, но других марок.

Если произошла авария, сервис подписки сам решит все проблемы — нужно позвонить в ГИБДД и службу поддержки Audi: на место аварии приедет сотрудник сервиса, чтобы помочь с документами. Если повреждения серьёзные, машину сразу отвезут в ремонт, а клиенту дадут авто на замену.

Само авто доставляют пользователю в удобное время и место: подгонят к офису к концу рабочего дня или припаркуют у подъезда к 8 утра.

Учитывая, что за первые три года эксплуатации стоимость машины снижается на величину от 29 до 49% (по данным PwC), в долгосрочной перспективе подписка может стать выгоднее покупки собственного авто.В среднем автовладелец в России тратит на покупку и обслуживание машины почти 3 годовые зарплаты.

И если при увеличении пробега в личном авто разница в расходах с каждым годом сокращается, то при продлении подписки пользователь получает новый автомобиль. Так, в Audi Drive при подписке от года пользователь получает новые автомобили — без пробега.

Среди сотрудников издательского дома «Комитет» (владеет vc.ru, tjournal.ru и dtf.ru) много водителей с самым разным опытом. Мы попросили коллег рассказать, что они думают о возможности оформить подписку на автомобиль.

Антон Кузьмин юрист ИД «Комитет»

Машина по подписке — идея, которая была бы мне интересна, но только на определённый сезон и с конкретной целью. В долгосрочной перспективе — не очень.

Я увлекаюсь фотографией, поэтому хотел бы арендовать машину для выездов за пределы Москвы, чтобы отправиться в поля и что-то интересное снять. Или объехать небольшие города в радиусе километров 300–400. Но это предпочтительно делать весной и летом. Поэтому подписка на год и больше не очень интересна.

Мне кажется, такой сервис понравится тем, кому автомобиль не нужен постоянно и кто может выбирать, на чём ездить, в зависимости от задачи. Либо, наоборот, тем, кому машина требуется каждый день для работы. Вот тогда преимущества системы подписки, куда входит страховка и техническое обслуживание, пригодятся и будут выгодными.

Андрей Фролов главный редактор vc.ru

Мне интересно и в другой город съездить, и на работу, и просто с собакой в парк выехать. С машиной по подписке надо будет думать — а влезает ли это в мой лимит по пробегу? А как удержать собаку, чтобы она ничего не повредила? А действительно ли я буду каждый день ездить? Проще взять подержанную машину и на ней всё опробовать.

Среди опций подписки, разумеется, есть и плюсы. Например, каско и регулярное ТО, о котором не надо думать владельцу машины, — это очень бы пригодилось.

Подписка может быть полезна людям, у которых нет стабильного рабочего места и им нужно часто ездить. И тем, кто не хочет возиться с машиной и мог бы доверить заботу о ней автоконсьержу, но при этом схема «автоконсьерж + своя машина» им выходит дороже машины по подписке.

Вячеслав Берендеев старший менеджер по работе с клиентами «Комитета»

Я за рулём больше 10 лет, есть собственный автомобиль, при этом активно пользуюсь всеми операторами каршеринга.

При нынешних ценах на новые автомобили и ограниченном предложении на российском рынке сервис долгосрочной подписки выглядит всё более привлекательным. Например, для тех, у которого пока нет собственного автомобиля, или тех, кто часто обновляет свой автопарк и хочет ездить только на новых авто.

Человек, который ещё не владел долго собственным автомобилем, не очень хорошо представляет себе, сколько расходов его ожидает в год. Это налог, страховки (каско и ОСАГО), ТО, покупка комплекта колёс, мойки, бензин, а главное — на всё это придётся тратить время. Подписка освобождает от большинства весомых расходов.

Давно присматриваюсь к сервисам подобного рода, но пока останавливает наличие собственного автомобиля, давно уже немолодого, но полностью устраивающего и удовлетворяющего все потребности.

Интересно было бы менять авто из всего парка и брать их для длительного теста с небольшой доплатой: вдруг я влюблюсь в какую-то определённую модель и захочу приобрести её насовсем?

Из описания сервиса понравилось, что можно передать управление кому-то из членов семьи или другу, а также зона покрытия сервиса (вся Россия), ну и возможность получить подменный автомобиль в случае необходимости.