Коротко: получать до 30% кешбэка в маркетплейсе

Ozon запустил банковский продукт для своих клиентов — «Ozon Счёт».
Материал подготовлен при поддержке Ozon
Что случилось
Ozon запустил собственный платёжный инструмент — «Ozon Счёт». Это первый маркетплейс в России со встроенным онлайн-кошельком.
Для кого это
Для пользователей Ozon.
Чем интересен продукт
Через «Ozon Счёт» можно оплачивать покупки на сайте в один клик, то есть вводить номер карты каждый раз не придётся.
При этом клиенты получат кешбэк: 1% — на все товары, 4% — если товар отмечен значком-короной, 5–8% — если у пользователя оформлена подписка Ozon Premium. До 30% начислится за товары по акциям и спецпредложениям.
Открытие, обслуживание и пополнение счёта — бесплатны. Деньги можно перевести по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), через сайт или приложение Ozon с карты другого банка.
При отмене заказа — как покупателем, так и продавцом — деньги вернутся мгновенно.
Что ещё нужно знать
Это первый в России маркетплейс с собственным платёжным банковским инструментом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте.
Не пойму, какая разница между Ozon Card и Ozon Счёт?
Пока никакой. Думаю они карту закроют , карты отслуживает другой банк. Скорее всего не зря купили банк и потом свои выпустят карты к счету
с карты можно тратить вне озона. на карту надо возвращать клиенту бабло, а не фантики
А на каком маркете надо вводить каждый раз? Даже на озоне не надо было.
Видимо зря карту озон оформлял
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