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Коротко: получать до 30% кешбэка в маркетплейсе

Ozon запустил банковский продукт для своих клиентов — «Ozon Счёт».

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Материал подготовлен при поддержке Ozon

Что случилось

Ozon запустил собственный платёжный инструмент — «Ozon Счёт». Это первый маркетплейс в России со встроенным онлайн-кошельком.

Для кого это

Для пользователей Ozon.

Чем интересен продукт

Через «Ozon Счёт» можно оплачивать покупки на сайте в один клик, то есть вводить номер карты каждый раз не придётся.

При этом клиенты получат кешбэк: 1% — на все товары, 4% — если товар отмечен значком-короной, 5–8% — если у пользователя оформлена подписка Ozon Premium. До 30% начислится за товары по акциям и спецпредложениям.

Открытие, обслуживание и пополнение счёта — бесплатны. Деньги можно перевести по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), через сайт или приложение Ozon с карты другого банка.

При отмене заказа — как покупателем, так и продавцом — деньги вернутся мгновенно.

Что ещё нужно знать

Это первый в России маркетплейс с собственным платёжным банковским инструментом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте.

ООО «ОЗОН Банк», лицензия Банка России № 3516 от 21 июня 2021 года

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Elf Elf

Не пойму, какая разница между Ozon Card и Ozon Счёт?

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Aleksei Shtein

Пока никакой. Думаю они карту закроют , карты отслуживает другой банк. Скорее всего не зря купили банк и потом свои выпустят карты к счету

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Anton Z.

с карты можно тратить вне озона. на карту надо возвращать клиенту бабло, а не фантики

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Rezon Altos

А на каком маркете надо вводить каждый раз? Даже на озоне не надо было.

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Stanislav

Видимо зря карту озон оформлял

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