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Проездные «Тройка» появятся в регионах. Что об этом нужно знать

Рассказ о билетной системе компании «СберТройка» в 5, 50 и 500 словах — читайте столько, на сколько хватит свободного времени.

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Материал подготовлен при поддержке Департамента транспорта Москвы

В ноябре 2020 года Сбербанк вместе с Правительством Москвы создали совместную компанию — «СберТройка». Её разработка — единая билетная система, которая позволяет оплачивать проезд в регионах не только банковскими картами и местными проездными, но и картой «Тройка», которую ещё год назад принимали только столичные турникеты.

Как работает нововведение и кому оно будет полезно — объясняем в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

«СберТройка» объединяет общественный транспорт России.

В 50 словах

Система рассчитана на всех, кто пользуется общественным транспортом и перемещается по регионам России. С помощью «СберТройки» можно:

  • Оплачивать проезд не только банковскими и местными транспортными картами, но и «Тройкой» за пределами Москвы.
  • Пополнять баланс транспортной карты через мобильное приложения и банкоматы «Сбербанка».
  • Получать бонусы по программе лояльности и тратить их на скидки у подключённых к программе партнёров. Например, скидки в продуктовых магазинах, ресторанах, кафе и у других партнёров программы.
  • Привязать социальные льготы к банковской карте «МИР».
  • Экономить на поездках.

В 500 словах

Билетная система компании «СберТройка» работает в 12 регионах. До конца этого года она появится в Нальчике, Орле и Костроме. Ещё более 65 регионов и городов заинтересованы во внедрении системы в ближайшее время.

По словам генерального директора «СберТройки» Валерии Матюхиной, цель проекта — создать единую проездную систему во всей стране: «Например, сесть в Туле на автобус, проехаться по городу, потом пересесть на электричку до Москвы и там на метро — всё оплатить одной картой».

В новых регионах пассажиры cмогут получить те же преимущества «Тройки», что и москвичи: пополнять баланс через мобильные приложения «Моя Тройка» (пока тестируется), «Метро Москвы» и «Сбербанк Онлайн», копить бонусы и тратить их на поездки, а также экономить.

В тех регионах, где можно оплатить проезд по банковской карте, по данным Дептранса, это делает уже половина пассажиров. При этом часто по «Тройке» проезд выходит дешевле. Например, в Туле один билет на автобус по транспортной карте обойдётся в 19 рублей, а по банковской — 21 рубль.

Владельцы «Тройки» автоматически становятся участниками системы лояльности: чем чаще они оплачивают покупки в магазинах-партнёрах, тем больше бонусов смогут потратить на проезд. Для этого нужно показывать карту на кассах или вводить её номер при оформлении интернет-заказов.

До 30% от офлайн-покупки и до 50% от онлайн-покупки вернутся бонусами на «Тройку» (1 бонус = 1 рубль). Узнать список партнёров программы можно будет в приложении «Моя Тройка».

Так, после внедрения системы в Московской области в феврале 2021 года постоянные пассажиры стали экономить на поездках более 400 рублей в месяц и до 5000 рублей в год.

Также система «СберТройка» поддерживает технологию Social ID. С ней льготным категориям пассажиров не потребуется каждый раз показывать своё удостоверение — достаточно оплатить проезд специальной картой «Мир». Получить её можно в любом отделении Сбербанка. Фотография пассажира отобразится на устройстве контроллера автоматически — нужно только приложить карту.

Продлевать льготу каждый год больше не нужно: вся информация по ней уже хранится в защищённом облаке платёжной системы и автоматически обновляется.

Валерия Матюхина
генеральный директор «СберТройки»

Чтобы приобрести «Тройку», уточните адрес продажи в вашем городе в службе поддержки. В большинстве подключённых регионов карта уже поступила в билетные кассы.

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12 комментариев
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ｃｈｅｌｏｗｅｅｋ

В 5 словах: Греф получил очень крутой тендер

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Alexey Therm

в нашей ссаной Костроме каждый второй водитель говорит, что у него сломался терминал и просит перевод на сбер (пидр)

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Valentin Dombrovsky

Это СберМаршрутчик

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Михаил Богдашкин

И Подмосковье как всегда и не Москва, и не Россия.

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Aleksandr Ivanov

Кто-нибудь понимает, зачем нужно какое-то доп. средство оплаты (транспортная карта Тройка), если декларируется, что везде можно расплатиться банковской картой (например, картой Мир)?

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Anthony Alexandroff

Лишние эрзац-деньги, которые подрядчик прокручивает через кучу посредников

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Павел Корчагин

Не везде. К тому же у Мира свои интересанты, у Сбертройки - свои. Все, знаете ли, хотят вырваться из тягот полуроскошного существования.

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Gennadiy Khatuntsev

.

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Tanto Mare

Записать проездной на длительный срок

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Артём Федотов

Зачастую проезд по тройке дешевле. Хотя МИР регулярно устраивает акции.

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Dmitry Terta

Про запись проездных тут уже писали. Еще можно делать разные цены при пересадках, например, как в Москве. Ну и банально работа с nfc картой быстрее, чем даже офлайн банковская операция, что очень положительно сказывается когда толпа на входе и каждый оплачивает.

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Mark Krasnikh

ФАС то похуй как обычно? )

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