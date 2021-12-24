Коротко: онлайн-шоу «Ревузор» с обзорами российских вузов

Следить за которым можно в Instagram и c помощью Telegram-бота.
Материал подготовлен при поддержке программы «Приоритет 2030»
Для кого
Для абитуриентов, студентов, молодых учёных, преподавателей и тех, кого заботит уровень российского образования.
Чем интересно шоу
- Ведущие посетят вузы в разных регионах России и узнают, какие новые специальности в них можно получить и над какими исследованиями работают молодые учёные.
- Создатели шоу обещают, что обзоры будут непредвзятыми: в них студенты расскажут об учёбе и быте от первого лица. А ведущие покажут университетские условия: пообедают в столовых и пройдутся по общежитиям.
Что ещё нужно знать
- Новые выпуски выходят в Instagram проекта.
- Среди подписчиков Telegram-бота «Ревузора» разыграют призы: Macbook и «Яндекс.Станции Макс», подписки на Storytel и карьерные консультации от «Профилума».
Заведение открыли музыкальные менеджеры Тони Уилсон и Роберт Греттон вместе с группой New Order, но как им руководить не знал никто. «Одни люди зарабатывают деньги, другие — историю», — считал Уилсон.
Как быть, если домен не твой, а получить его очень хочется? «Надо идти в суд и отнимать», – скажут некоторые юристы.
Согласно данным провайдера интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» за 2021 год более 90% компаний, массово работающих с потребителями, выбирают роботов с женской озвучкой голосами для общения по телефону. Такой выбор обусловлен эстетическими факторами: женский голос считается более мелодичным и приятным для слуха даже незнакомого человека.…
Компания получила штраф за повторное нарушение.
С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.
Ровно год назад я рассказала, как с нуля открыла кондитерское производство, вышла на Ozon и запустила интернет-магазин. Тогда я пообещала написать продолжение и решилась сделать это только после того, как придумала лучший заголовок для публикации.
GLIDE также умеет создавать картинки «с нуля».
А ещё как распределяют экскурсоводов по группам, зависит ли спрос на поездки от сезона, возраста и пандемии и почему даже просто нейтральный отзыв на гида — это уже тревожный звонок.
Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.