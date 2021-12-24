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Коротко: онлайн-шоу «Ревузор» с обзорами российских вузов

Следить за которым можно в Instagram и c помощью Telegram-бота.

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Материал подготовлен при поддержке программы «Приоритет 2030»

Для кого

Для абитуриентов, студентов, молодых учёных, преподавателей и тех, кого заботит уровень российского образования.

Чем интересно шоу

  • Ведущие посетят вузы в разных регионах России и узнают, какие новые специальности в них можно получить и над какими исследованиями работают молодые учёные.
  • Создатели шоу обещают, что обзоры будут непредвзятыми: в них студенты расскажут об учёбе и быте от первого лица. А ведущие покажут университетские условия: пообедают в столовых и пройдутся по общежитиям.

Что ещё нужно знать

  • Новые выпуски выходят в Instagram проекта.
  • Среди подписчиков Telegram-бота «Ревузора» разыграют призы: Macbook и «Яндекс.Станции Макс», подписки на Storytel и карьерные консультации от «Профилума».
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