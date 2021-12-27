Зачем компаниям переходить к бережливому производству

Рассказ о том, как такой подход помогает компаниям экономить время и деньги, — в 5, 50 и 500 словах. Читайте столько, на сколько хватит свободного времени.

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Материал подготовлен при поддержке Федерального Цента Компетенций.

Производительность труда в России растёт медленно: если в нулевых этот показатель составлял в среднем 5% в год, то в 2010-х уменьшился до 1,6%, а в кризисном 2020 году рост вовсе остановился.

Чтобы сэкономить деньги и снизить себестоимость товаров или услуг, не обязательно сокращать штат. Необходимо понять, что нужно потребителю, устранить все потери, обучить и мотивировать сотрудников — это и есть бережливое производство.

В 5 словах

Сократить издержки и повысить производительность.

В 50 словах

Бережливое производство помогает компаниям:

Повысить эффективность производства;

Найти лишние и непродуктивные рабочие процессы, на которые компания тратит время и деньги;

Использовать сбережённые ресурсы, чтобы сделать продукт ещё полезнее.

Согласно принципам бережливого производства, работу предприятия можно всегда улучшить, даже если кажется, что всё нормально.

В 500 словах

Концепция бережливого производства зародилась в Японии в 50-х: в стране после войны не хватало ресурсов, поэтому местные компании пытались получить максимум из минимума. Например, Toyota производила только те модели, на которые был спрос, а не то, что было прописано в планах продаж: так компания могла не терять деньги на запасах деталей.

В том числе поэтому спустя 70 лет Toyota – крупнейший в мире автопроизводитель. В компании всё ещё ищут способы минимизировать издержки. Даже экономия одной секунды в повторяющихся конвейерных процессах считается эффективной. На производственной линии, например, специальные датчики анализируют движения глаз оператора — чтобы проверить, не отвлекается ли он от работы.

В 21-м веке производительность труда в России растёт медленно: сотрудники не хотят учиться, исправлять ошибки, а руководству легче их уволить, чем потратить деньги на образование.

В среднем на предприятиях персонал и оборудование загружены не более чем на 70-80%. Суть бережливого производства в том, чтобы убрать из процессов всё, что не приносит предприятию ценности. Это может быть ненужная транспортировка, ожидание, излишние запасы, переделка и брак, перепроизводство. Николай Соломон Генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда

Чтобы оптимизировать работу, стоит проанализировать как можно больше процессов производства, особенно те, в которых, как может показаться, проблем нет.

Например, может оказаться, что компания выпускает слишком много товара и теряет из-за этого деньги, но никак не исправляет проблему. Или тратит время на поддержание устаревших функций. Из-за этого стоимость продукта растёт, а удовлетворённость клиента — нет. Найти и начать устранять проблемы можно с помощью бережливого производства.

Один из его инструментов — система безопасного и эффективного рабочего места 5C. Суть в том, чтобы сокращать потери времени и сил из-за лишних «телодвижений» работника. Для этого нужно удалить из рабочей зоны ненужное, мешающее сотруднику оборудование и в целом содержать рабочее место в чистоте. Немаловажно постоянно совершенствовать процессы производства и искать пути улучшений, а все изменения стандартизировать.

Есть и другие методы: канбан, например, нужен, чтобы равномерно распределить нагрузку между сотрудниками. А система пока-ёкэ, что с японского переводится как «защита от ошибки», помогает устранить дефекты. Например, если сотрудник постоянно устанавливает детали неправильно, должна сработать сигнализация.

Кто может внедрить бережливое производство

В России предприятиям помогает улучшить процессы Федеральный центр компетенций – оператор национального проекта «Производительность труда». Цель ФЦК — сделать российские товары и услуги конкурентными, снизить затраты при производстве и оптимизировать бизнес. Благодаря принципам бережливого производства он планирует уменьшить себестоимость продуктов, что может помочь снизить цену на товар и привлечь больше потребителей.

Эксперты ФЦК выезжают на производство, знакомятся с руководством и коллективом и оценивают рабочие процессы. Затем составляют план по улучшению предприятия и ставят конкретные цели. Например, увеличить выпуск продукции в два раза, при этом сократить количество брака и времени, необходимого на выпуск партии.

За время активной фазы работы эксперты ФЦК создают пилотный поток, проводят диагностику, выявляют потери, а затем разрабатывают меры, которые помогают производствам повысить эффективность. Персонал тоже обучают — чтобы в будущем компания поддерживала и развивала эти процессы самостоятельно.

Стандартно ФЦК активно работает с предприятиями шесть месяцев, но в этом году появилась и расширенная поддержка — она длится год, и за это время эксперты успевают создать два потока-образца. После активной фазы эксперты ФЦК продолжают консультировать клиентов.

И это помогает?

По данным за 2020 год 1300 предприятий увеличили производительность в среднем на 12%, а общий прирост добавленной стоимости составил 133 млрд рублей. Добиться этого компаниям помогали в том числе эксперты ФЦК.

Например, «Белая Дача Алабуга», татарское подразделение производителя овощей и зелени «Белая Дача», увеличило производительность на 30%, партии салата стали выходить с линии на 24% быстрее. Компания стала использовать на 32% меньше упаковки. Брака тоже стало меньше. А общий экономический эффект после введения бережливого производства составил 5,5 млн рублей: каждый месяц «Белая Дача Алабуга» стала производить на 20 138 упаковок салатов больше.

Чтобы получить бесплатную помощь ФЦК, нужно подать заявку на сайте нацпроекта «Производительность труда». Для этого нужно, чтобы выручка компании за год была больше 400 млн рублей и относилась к базовым несырьевым отраслям экономики: обрабатывающему производству, сельскому хозяйству, транспорту, строительству и торговле.