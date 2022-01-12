Коротко: купить всё для офиса в одном месте (и там же починить, если сломалось)

Настроить и отремонтировать почти любую офисную технику. Специалисты компании «Комус» могут и починить принтер, который «опять что-то зажевал», и установить климатическую систему во всём опенспейсе. Кстати, заправить принтер и заменить картриджи для печатной техники тоже могут.

Удалённо установить ПО на офисных компьютерах и ноутбуках сотрудников. За тем, чтобы ничего не «глючило», компания тоже следит: ей можно доверить весь ИТ-аутсорсинг вашего бизнеса.

