Конкурс инструкций
Промо

Коротко: купить всё для офиса в одном месте (и там же починить, если сломалось)

От шариковых ручек и степлеров до ИТ-аутсорсинга под ключ.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»

Для кого

Для офис-менеджеров и руководителей бизнеса.

Чем интересна услуга

«Комус» — один из крупнейших поставщиков офисных принадлежностей в России — запустил «службу одного окна». Теперь клиенты могут не только купить канцелярию (степлеры, шариковые ручки и скрепки) и офисную технику (принтеры, кофемашины и ноутбуки), но и заказать полное техническое обслуживание офиса. Например:

  • Настроить и отремонтировать почти любую офисную технику. Специалисты компании «Комус» могут и починить принтер, который «опять что-то зажевал», и установить климатическую систему во всём опенспейсе. Кстати, заправить принтер и заменить картриджи для печатной техники тоже могут.

  • Удалённо установить ПО на офисных компьютерах и ноутбуках сотрудников. За тем, чтобы ничего не «глючило», компания тоже следит: ей можно доверить весь ИТ-аутсорсинг вашего бизнеса.

  • Если в офисе нужно проложить компьютерную сеть или установить камеры для видеонаблюдения — с этим тоже можно обратиться в «Комус».

Получить помощь от компании «Комус» можно, оформив онлайн-заявку на сайте. А ещё до 10 марта при покупке на сумму свыше 1500 рублей можно получить подарок по промокоду ВЕЗЁТ.

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Конкурс технических инструкций
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seryx

В ещё Комус может вести простенький заказ неделю, не соблюдает интервалы доставки, водители звонят в 8 утра - и прочие прелести опоздавший на 10 лет компании;)

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