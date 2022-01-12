Коротко: купить всё для офиса в одном месте (и там же починить, если сломалось)

От шариковых ручек и степлеров до ИТ-аутсорсинга под ключ.
Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»
Для кого
Для офис-менеджеров и руководителей бизнеса.
Чем интересна услуга
«Комус» — один из крупнейших поставщиков офисных принадлежностей в России — запустил «службу одного окна». Теперь клиенты могут не только купить канцелярию (степлеры, шариковые ручки и скрепки) и офисную технику (принтеры, кофемашины и ноутбуки), но и заказать полное техническое обслуживание офиса. Например:
Настроить и отремонтировать почти любую офисную технику. Специалисты компании «Комус» могут и починить принтер, который «опять что-то зажевал», и установить климатическую систему во всём опенспейсе. Кстати, заправить принтер и заменить картриджи для печатной техники тоже могут.
Удалённо установить ПО на офисных компьютерах и ноутбуках сотрудников. За тем, чтобы ничего не «глючило», компания тоже следит: ей можно доверить весь ИТ-аутсорсинг вашего бизнеса.
Если в офисе нужно проложить компьютерную сеть или установить камеры для видеонаблюдения — с этим тоже можно обратиться в «Комус».
Получить помощь от компании «Комус» можно, оформив онлайн-заявку на сайте. А ещё до 10 марта при покупке на сумму свыше 1500 рублей можно получить подарок по промокоду ВЕЗЁТ.
В ещё Комус может вести простенький заказ неделю, не соблюдает интервалы доставки, водители звонят в 8 утра - и прочие прелести опоздавший на 10 лет компании;)
Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть . В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.
В чем суть акции. Выбираете акции и дарите сколько хотите пользователю Тинькофф Инвестиции. Пользователь может принять акции, может отказаться.
Ряд российских клиентов американского брокера получили извещение о том, что с них начнут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке счета» из-за их страны резидентства и/или других подозрительных характеристик счета.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка и Райффайзен Банк первыми среди банков России провели пилотную трансакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Новая система позволяет компаниям мгновенно проводить операцию в режиме 24/7 между разными банками по QR-коду.
С 2023 года компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат акционерам из офшорных государств и территорий, запрещено выделять господдержку. Проект перечня таких офшорных государств и территорий опубликовал Минфин, и среди них – Кипр, Мальта, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Ирландия и другие юрисдикции (всего – 57).
Присяжные признали основательницу компании виновной по четырём из 11 пунктов обвинения.
Компании считают, что теряют долю выручки из-за правил Apple.
Ритейлеры сами выберут товары, на которые ограничат рост цен.
Привет, я Катя из HelpDeskEddy, мы с 2014 года делаем SaaS, который помогает бизнесу организовать работу техподдержки. 1500+ компаний-клиентов (Детский мир, Сбермаркет, Ламода, Делимобиль). Расскажу, как и почему компании научились считать деньги, которые приносит поддержка. А еще делюсь возможностью сравнить вашу поддержку с конкурентами.
Появление специализированных систем хранения Lyve Mobile позволило исследователям из ассоциации Montana Space Grant Consortium и природоохранной организации The Nature Conservancy гораздо эффективнее отслеживать миграции птиц и оперативно реагировать на стихийные природные пожары.
Компания IFI CLAIMS Patent Services провела исследование патентной активности американского инновационного рынка.