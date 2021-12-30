Конкурс инструкций
Промо

На венчурном рынке СНГ появился новый крупный игрок

Он инвестирует в ИТ-стартапы 20 млн долларов

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Материал подготовлен при поддержке MyVentures

Новый фонд — MyVentures — запустился в Казахстане. Его создатели — казахстанский сервис по поиску и продаже авто Mycar.kz и владелец компании Astana Motors Нурлан Смагулов. Фонд вложит 20 миллионов долларов в FinTech, e-commerce, MedTech-стартапы и проекты по разработке корпоративного ПО на базе искусственного интеллекта.

В среднем в один проект будут инвестировать от 100 тысяч до 2-х миллионов долларов; в первые два года планируют закрыть 10-20 сделок. Срок работы фонда рассчитан на 10 лет. Первые четыре года инвесторы будут рассматривать новые проекты; оставшееся время — курировать стартапы, в которые уже вложились.

Деньги вложат на стадиях pre-seed, seed, post-seed, pre-round-A: то есть на самых ранних этапах развития стартапов, когда большинство проектов еще не приносят прибыли.

Мы не только предлагаем стартапам инвестиции, но и готовы делиться с ними экспертизой, оказывать всестороннюю поддержку

Шахбоз Рахманов
управляющий партнер MyVentures

Подать заявку на инвестирование можно на сайте фонда myventures.kz

Для участия потребуются описание проекта и питч.

Справка: Развитием фонда будет заниматься руководитель одного из подразделений Mycar.kz. Это экосистема по поиску, покупке, обмену и продаже поддержанных автомобилей. Которая, помимо прочего, внедряет системы автоматизации бизнеса (MycarPro), и выдает кредиты (MycarFinance). Также компания две недели назад запустила первый одноименный маркетплейс новых автомобилей в Казахстане.

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Конкурс технических инструкций
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2 комментария
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Alexey Naumenko

Я понимаю что эта статья относится к разделу "Промо", но когда _общий_ размер фонда $20М - это, всё-таки, не "крупный игрок".

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Роман

Смотря с чем сравнивать. Для США — это наноигрок. Для СНГ — вполне нормально. Полтора ярда рубчиков так-то.

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