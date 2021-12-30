На венчурном рынке СНГ появился новый крупный игрок

Психологические новогодние обещания

Это был тяжелый год, было много работы (как обычно), все устали. Желаем, чтобы следующий был полегче — и в нем нашлось место для всяких приятных эмоций и открытий. Чтобы работа приносила радость, но и на остальное хватало времени и сил. Вот бы начать с января новую жизнь: не выгорать, не злиться на коллег, заботиться о себе. И еще — предъявлять к…