На венчурном рынке СНГ появился новый крупный игрок

Он инвестирует в ИТ-стартапы 20 млн долларов
Материал подготовлен при поддержке MyVentures
Новый фонд — MyVentures — запустился в Казахстане. Его создатели — казахстанский сервис по поиску и продаже авто Mycar.kz и владелец компании Astana Motors Нурлан Смагулов. Фонд вложит 20 миллионов долларов в FinTech, e-commerce, MedTech-стартапы и проекты по разработке корпоративного ПО на базе искусственного интеллекта.
В среднем в один проект будут инвестировать от 100 тысяч до 2-х миллионов долларов; в первые два года планируют закрыть 10-20 сделок. Срок работы фонда рассчитан на 10 лет. Первые четыре года инвесторы будут рассматривать новые проекты; оставшееся время — курировать стартапы, в которые уже вложились.
Деньги вложат на стадиях pre-seed, seed, post-seed, pre-round-A: то есть на самых ранних этапах развития стартапов, когда большинство проектов еще не приносят прибыли.
Подать заявку на инвестирование можно на сайте фонда myventures.kz
Для участия потребуются описание проекта и питч.
Справка: Развитием фонда будет заниматься руководитель одного из подразделений Mycar.kz. Это экосистема по поиску, покупке, обмену и продаже поддержанных автомобилей. Которая, помимо прочего, внедряет системы автоматизации бизнеса (MycarPro), и выдает кредиты (MycarFinance). Также компания две недели назад запустила первый одноименный маркетплейс новых автомобилей в Казахстане.
Я понимаю что эта статья относится к разделу "Промо", но когда _общий_ размер фонда $20М - это, всё-таки, не "крупный игрок".
Смотря с чем сравнивать. Для США — это наноигрок. Для СНГ — вполне нормально. Полтора ярда рубчиков так-то.
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