Как привлечь инвестиции, получить «Сбер» в клиенты и выйти на международные рынки

Рассказываем о новом сезоне акселератора Sber500: в 5, 50 и 500 словах.
Материал подготовлен при поддержке Sber500
Если у вас есть MVP, но не хватает знаний о том, как найти аудиторию, привлечь инвестиции и масштабировать бизнес, — может помочь акселератор Sber500. Это бесплатная 10-недельная программа для развития стартапа. Самые сильные команды после обучения смогут заключить контракты с топовыми компаниями и получить инвестиции от российских и зарубежных фондов.
В 5 словах
Прокачка стартапов от ведущих менторов.
В 50 словах
Sber500 — проект «Сбера» и американской венчурной компании 500 Global (ex. 500 Startups). Он помогает стартапам «упаковать» продукт, получить экспертную поддержку международных предпринимателей, найти заказчиков, инвесторов. За три волны участники привлекли 850+ млн рублей и заключили несколько сотен контрактов. В новом сезоне участниками основной программы станут не 25 стартапов, а 50.
В 500 словах
Чтобы пройти отбор в акселератор, нужно соответствовать нескольким критериям:
● Развивать стартап в сфере электронной торговли, финтеха, телемедицины, дистанционного образования (отрасли, которые интересны Sber500).
● Иметь MVP и первые продажи.
● Владеть английским.
Заявку можно подать из любой страны: акселератор не ограничивает географию участников.
В прошлом году заявки подали более 1800 стартапов, прошли отбор 567. Самым интересным проектам «Сбер» предлагает коллаборацию без прохождения акселератора. Например, в 2021 году команде SalesChain предложили интеграцию сразу после буткемпа, но она всё равно решила пройти акселератор, чтобы прокачать экспертность.
Программа длится 10 недель и состоит из трёх этапов:
1. Двухнедельный онлайн-буткемп — базовый курс обучения по программе 500 Global — одного из крупнейших мировых фондов и акселераторов, в портфеле которого 40 компаний-единорогов. Участники смогут определить своё ценностное предложение и узнать, как работать с разными аудиториями.
Например, инсайт, полученный во время буткемпа, помог основателям стартапа Leadhero увеличить конверсию. Предприниматели поняли, что формула «больше звонков = больше продаж» — для них неэффективна. За четыре дня они разработали автоворонку, заменяющую менеджера на первых этапах продажи. Она позволила сократить количество звонков в три раза, а число целевых заявок возросло на 80%.
После буткемпа 50 стартапов с лучшими результатами пройдут на основную часть программы. Это главное отличие от предыдущих сезонов: раньше этот этап проходили только 25 команд.
2. Следующий этап — Growth Hacking — систематическая проверка гипотез, направленных на рост компании. Это основная программа акселерации, которая длится четыре недели. Из-за пандемии она пройдёт онлайн.
Занятия проводят эксперты со всего мира с опытом запуска нескольких стартапов, успешных экзитов или работы в корпорациях. К примеру, один из менторов предыдущих сезонов — Гэри Шейнкман, соучредитель Leyden Ventures. В его портфеле крупнейшая площадка для купли-продажи криптовалюты Coinbase. Вместе с закреплённым за стартапом трекером команды поработают над ростом, масштабированием, маркетингом и продажами, составят план развития и протестируют гипотезы. Международные эксперты помогают стартапам узнавать о трендах, которые придут на местные рынки только через несколько лет.
3. Третий этап, куда пройдут 25 лучших команд, — интенсивная работа с менторами для привлечения заказчиков, инвесторов и подготовка к Демо-дню. Он проходит офлайн в Москве. На этом этапе участники встречаются с топ-менеджерами более 60 компаний из экосистемы «Сбера» — например, «Окко», «2ГИС», «ЮMoney», представителями венчурных фондов и корпорациями-партнёрами акселератора. Зачастую такие встречи конвертируется в долгосрочное сотрудничество.
Например, разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel получил инвестиции от британского производителя одежды Marks & Spencer на разработку цифровой примерочной, работа над которой велась в акселераторе. Она позволяет клиентам создавать цифровой аватар и подбирать одежду оптимального размера и кроя. Сегодня объём инвестиций в компанию превышает $3 млн.
Акселератор завершается Демо-днём: участники предстаят проекты фондам, бизнес-ангелам и корпорациям — например, McDonalds, Медси, Volkswagen. Сильнейшие команды привлекут внимание всего венчурного рыка, получат инвестиции и новых клиентов.
Участие в акселераторе бесплатно. Приём заявок — до 7 февраля.
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