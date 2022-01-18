Коротко: запустить пилот и получить новых клиентов с PwC

Акселератор без скучных лекций с возможностью привлечь инвестиции до $2 млн.
Материал подготовлен при поддержке PwC Technology
Что
Сеть фирм PwC в России запускает четвертый набор программы открытых инноваций Venture Hub. Стартапам помогают вырасти и выйти на международный уровень, при этом организаторы не претендуют на долю в компании или статус соучредителя.
Для кого
Для цифровых технологических компаний с работающим B2B-продуктом и первыми регулярными продажами.
Что предлагают
В PwC Venture Hub не учат предпринимательству. Здесь участникам помогают развивать бизнес.
Во-первых, PwС сама софинансирует пилотные проекты и может купить у проектов-выпускников лицензию на продукт.
Во-вторых, PwC связывает стартапы со своими клиентами в России и за рубежом.
В-третьих, знакомит участников с опытными инвесторами и предоставляет возможность привлечь инвестиции до $2 млн от венчурного фонда YellowRockets.vc.
Компании-выпускники, успешно завершившие пилотный проект и показавшие экономический эффект от внедрения, могут сотрудничать с PwC в разных форматах. Например:
- revenue sharing — разделение прибыли от проектов, реализованных совместно с PwC,
- покупка лицензии для использования в PwC,
- интеграция сервиса в формате white label.
Что ещё нужно знать
Участие в четвёртом наборе PwC Venture Hub бесплатное. Иметь юрлицо в России необязательно. Программа проходит дистанционно — участвовать можно из любой точки мира.
У акселератора есть список направлений для стартапов, например, автоматизация, технологии для HR, искусственный интеллект, умные устройства или онлайн-обучение.
О деталях проекта — вроде условий и графика программы — PwC рассказала тут.
Подать заявку на участие нужно до 18 февраля через форму на сайте.
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