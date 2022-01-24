«Яндекс.Практикум» и бизнес-школа «Сколково» запускают курс для руководителей ИТ-продуктов

Возьмут только самых опытных: например, собственников бизнеса или продактов со стажем 4-5 лет.
Материал подготовлен при поддержке «Яндекс.Практикума» и бизнес-школы «Сколково»
Обучение по программе Executive Product Management начнётся 12 февраля и продлится 4,5 месяца. Занятия пройдут и офлайн на площадках «Яндекса» и бизнес-школы «Сколково», и дистанционно. В среднем, обучение займёт 10-15 часов в неделю.
Программа предназначена для CPO и CEO компаний, тимлидов, предпринимателей. Студенты разберут процесс управления продуктом и узнают, как оценивать эффективность бизнес-моделей и трансформировать их, строить стратегии продуктовых линеек и находить точки роста продукта. На программу возможно прийти со своим рабочим проектом и учиться на конкретных, а не теоретических задачах. Большой объём практики с собственным продуктом под наставничеством специалистов поможет вывести его на более высокий уровень.
Вести практические занятия будут эксперты «Яндекса» и других компаний. Например, руководитель продукта «Яндекс.Практикума» Сергей Тихомиров, исполнительный директор Центра цифровой трансформации Николай Верховский и директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.
Участники создадут дорожные карты своих проектов и попробуют масштабировать их при поддержке экспертов программы. А также рассмотрят, как взаимодействовать с инвесторами, руководителями и командой.
В программе могут участвовать и физические лица, и компании. Чтобы попасть в отбор, абитуриенту нужно отправить интервью и рассказать, с каким продуктом он придёт на обучение. После окончания курса все участники получат удостоверения о повышении квалификации от «Яндекс.Практикума» и «Сколково».
Стоимость обучения — 600 тысяч рублей.
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