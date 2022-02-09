Симулятор роста от GoPractice — это дорогой и сложный курс. Мы прошли его и делимся впечатлениями

Рассказываем о новом симуляторе для продуктологов от Олега Якубенкова. Коротко или детально — в зависимости от вашего свободного времени.
Материал подготовлен при поддержке GoPractice
В конце 2021 года продакт-менеджер и аналитик Олег Якубенков со своей командой GoPractice запустил симулятор управления ростом продукта. Это второй образовательный курс, в котором Якубенков суммировал свой опыт работы в продуктовых компаниях (Facebook, Joom, MSQRD, Zeptolab). И дополнил его опытом профессионалов-практиков, которые делились с Якубенковым своими проблемами и заблуждениями.
Фокус первого курса GoPractice был на управлении продуктом на основе данных. Второй курс учит управлять ростом и масштабированием. В терминах Питера Тиля: первый курс про рост компании от 0 к 1, второй — от 1 к бесконечности.
Курс стоит от 99 900 рублей — может быть неочевидно, зачем столько платить за образовательный продукт, в котором даже нет видеоуроков или личного присутствия учителя.
Если коротко
Структурированные и практические знания. Без воды.
Чуть подробнее
В симуляторе студент приходит разбираться с бизнесом Handy — вымышленного маркетплейса товаров ручной работы для дома. Компания смогла нащупать нишу, отстроить каналы привлечения и найти первых пользователей. Но дальше появились проблемы: основатели не смогли эффективно управлять ростом, а компания начала стагнировать.
Студент симулятора на протяжении курса ищет новые точки роста и пробует превратить Handy в процветающую компанию. Если ему это удастся, то он станет CEO компании.
Теперь в деталях
Чем симулятор отличается от других образовательных продуктов
Какие мысли появились после прохождения курса?
Кому посоветуете этот курс? И кому предложите воздержаться?
Покажите задания, на которых вы завалились
Узнать ответ ⤵
Узнать ответ ⤵
Что не понравилось в курсе?
Сколько времени ушло на курс?
Что ещё стоит сказать:
- Симулятор даёт больше пользы, если его проходит несколько человек из одной компании. В продуктовых беседах внутри «Комитета» мы уже не раз отсылались к тезисам и мыслям из курса.
- Материалы курса остаются с вами навсегда — к ним можно возвращаться, если нужно освежить знания или ваши текущие задачи пересекаются с главами симулятора.
- Главами курса можно делиться с коллегами и друзьями.
- Если вы услышали о GoPractice впервые, заинтересовались, но пока не готовы покупать курс, попробуйте начать с бесплатного теста своих навыков продуктолога.
До 23 февраля читатели vc.ru могут купить курс с 5% скидкой по ссылке. Мы пригласили в комментарии сотрудников, которые работали над курсом (редактора курса Мику Стецовского и биздева Ксению Вязникову). Им можно задать вопросы, на которые мы не ответили в статье.
Да, хотелось бы пройти, купоны на 90% будут? )
А где ответы? 😡
Уже на месте, починили ✨
переименовали customer engagement score в active users score?
Друзья, привет! На связи Иван, со-основатель сервиса Event Link.
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