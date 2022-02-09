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Симулятор роста от GoPractice — это дорогой и сложный курс. Мы прошли его и делимся впечатлениями

Рассказываем о новом симуляторе для продуктологов от Олега Якубенкова. Коротко или детально — в зависимости от вашего свободного времени.

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Материал подготовлен при поддержке GoPractice

В конце 2021 года продакт-менеджер и аналитик Олег Якубенков со своей командой GoPractice запустил симулятор управления ростом продукта. Это второй образовательный курс, в котором Якубенков суммировал свой опыт работы в продуктовых компаниях (Facebook, Joom, MSQRD, Zeptolab). И дополнил его опытом профессионалов-практиков, которые делились с Якубенковым своими проблемами и заблуждениями.

Фокус первого курса GoPractice был на управлении продуктом на основе данных. Второй курс учит управлять ростом и масштабированием. В терминах Питера Тиля: первый курс про рост компании от 0 к 1, второй — от 1 к бесконечности.

Курс стоит от 99 900 рублей — может быть неочевидно, зачем столько платить за образовательный продукт, в котором даже нет видеоуроков или личного присутствия учителя.

Директор по продукту в «Комитете» (выпускает vc.ru, TJournal и DTF) Филипп Концаренко и операционный директор «Комитета» Александр Веремеев прошли курс. Теперь делятся, почему он стоит своих денег и чем отличается от других образовательных продуктов.

Если коротко

Структурированные и практические знания. Без воды.

Чуть подробнее

В симуляторе студент приходит разбираться с бизнесом Handy — вымышленного маркетплейса товаров ручной работы для дома. Компания смогла нащупать нишу, отстроить каналы привлечения и найти первых пользователей. Но дальше появились проблемы: основатели не смогли эффективно управлять ростом, а компания начала стагнировать.

Студент симулятора на протяжении курса ищет новые точки роста и пробует превратить Handy в процветающую компанию. Если ему это удастся, то он станет CEO компании.

Теперь в деталях

Чем симулятор отличается от других образовательных продуктов

План продакта на день выглядит примерно так:

1. Нужно срочно исправить проблему с уведомлениями и продумать новую гипотезу.

2. Упс, упала конверсия в регистрации — надо разобраться.

3. А тут нужно разобраться, почему не получается нормально сделать фичу в мобильной верстке.

4. После обеда уже работаем с навигацией в приложениях.

5. А вот ещё по соседству перестала расти метрика. Почему?

В такой ситуации быстро теряешь фокус и довольно просто забываешь, какой продукт ты делаешь, а значит — неправильно расставляешь приоритеты. Симулятор как раз помогает решить эту проблему. Он даёт возможность посмотреть на свой продукт свежим взглядом. Сфокусироваться на том, что действительно на него влияет, определить точки роста и понять, каким образом его обеспечить.

Филипп Концаренко
директор по продукту «Комитета»

Поддержу Филиппа, новый симулятор мне понравился по той же причине — знания, которые там дают, можно сразу переложить на свой продукт. Это отличает курс от книг — они часто дают представление об общей картине, но чтобы их использовать, нужно самостоятельно систематизировать.

Усваиваемость материала в симуляторе в несколько раз выше, чем в книгах. Потому что Олег изучил книги, кейсы, попробовал всё это на практике и упаковал в последовательное повествование.

Александр Веремеев
операционный директор «Комитета»

Какие мысли появились после прохождения курса?

Я бы выделил две мысли:

1. Всегда нужно создавать модель своего продукта, даже если она не будет на 100% соответствовать реальности. Она помогает разложить продукт на составляющие и понять, как изменение одной из них отразится на всём результате.

2. На рынке выигрывает не тот, кто придумал самый крутой продукт, а тот, кто первым придумал достаточно крутой продукт и сумел его продать. Умение продавать так же полезно, как и умение придумывать.

Александр Веремеев

Мне больше всего понравилась часть курса про определение главной метрики, которая характеризует рост продукта. Мы месяцами пытались сформулировать её для нашего продукта, но после симулятора быстро сошлись на главной «цифре», которая лучше всего отражает нашу работу.

Филипп Концаренко

Кому посоветуете этот курс? И кому предложите воздержаться?

Всем, кто хочет разобраться в продукте, над которым он работает. Курс помогает разложить сервис или приложение на составляющие части. После этого лучше понимаешь причинно-следственные связи и как изменение в одной части продукта может повлиять на другие.

Курс вряд ли подойдёт тем, кто не связан с продуктом, не имеет данных или сам продукт ещё не достиг product/market fit.

Александр Веремеев

Дополню Сашу, что речь может идти не только о продакт-менеджерах, но и разработчиках, дизайнерах и аналитиках, которые работают над продуктом.

Филипп Концаренко

Покажите задания, на которых вы завалились

Мои неправильные ответы обычно были связаны или с невнимательностью, или с тем, что я колебался между двумя вариантами. Неожиданных ошибок практически не было.

Но был один вопрос, ответ на который меня действительно удивил и заставил разобраться, почему всё именно так.

Александр Веремеев

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Правильный ответ — DAU или MAU.

Основной верхнеуровневой метрикой для Facebook почти на всём пути развития была метрика MAU (Monthly Active Users). Когда почти все пользователи интернета уже были месячной аудиторией Facebook, в качестве NSM (North Star Metric) стали использовать DAU.

Мне особенно запомнились главы про истории роста крупных и популярных сервисов, в которых нужно было примерять на себе роль руководителя сервиса и принимать решения.

Например, глава про историю противостояния между приложением для знакомств Tinder и его конкурентом Bumble, ключевое отличие которого заключается в том, что первое сообщение после мэтча могут отправлять только девушки.

В вопросе про масштабирование рекламных кампаний и их влияние на продукт я решил, что это очередная проверка моих устоев и предположил, что, вероятно, сообщество пользователей не может так сильно влиять на рост продукта.

Филипп Концаренко

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Правильный вариант ответа — третий.

Bumble создает добавочную ценность для определенного сегмента аудитории за счет качества и релевантности сообщества в продукте.

Рекламные кампании могут ускорить рост аудитории и выручки, но одновременно с этим ударят по качеству сообщества, что в долгосрочной перспективе снизит добавочную ценность продукта и замедлит его рост.

Что не понравилось в курсе?

Интеграция SQL. С одной стороны, структура базы данных в симуляторе слишком упрощена. С другой, SQL требует более внимательного и глубокого изучения — а лучше всего отдельного курса. GoPractice скоро запустит его как отдельный продукт.

Я бы рекомендовал тем, кто собирается проходить симулятор, не отвлекаться на составлении SQL-запросов к заданиям, а сфокусировать всё внимание на основной теме курса.

Филипп Концаренко

Сколько времени ушло на курс?

Пять недель, по 2-3 часа в день. В начале каждой главы указано, сколько времени она займёт. Я тратил примерно в два раза больше, потому что перекладывал мысли из курса на наш продукт и старался читать все дополнительные материалы.

Александр Веремеев

Я занимался рывками — одну неделю по несколько часов каждый день, следующую неделю не притрагивался вообще, потом снова. Я бы рекомендовал закладывать на прохождение пару месяцев, чтобы закончить симулятор без вреда рабочим процессам.

Филипп Концаренко

Что ещё стоит сказать:

  • Симулятор даёт больше пользы, если его проходит несколько человек из одной компании. В продуктовых беседах внутри «Комитета» мы уже не раз отсылались к тезисам и мыслям из курса.
  • Материалы курса остаются с вами навсегда — к ним можно возвращаться, если нужно освежить знания или ваши текущие задачи пересекаются с главами симулятора.
  • Главами курса можно делиться с коллегами и друзьями.
  • Если вы услышали о GoPractice впервые, заинтересовались, но пока не готовы покупать курс, попробуйте начать с бесплатного теста своих навыков продуктолога.

До 23 февраля читатели vc.ru могут купить курс с 5% скидкой по ссылке. Мы пригласили в комментарии сотрудников, которые работали над курсом (редактора курса Мику Стецовского и биздева Ксению Вязникову). Им можно задать вопросы, на которые мы не ответили в статье.

Купить симулятор со скидкой
4 4 комментария
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Конкурс технических инструкций
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4 комментария
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Dmitry Supruniuk

Да, хотелось бы пройти, купоны на 90% будут? )

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Alex Choybson

А где ответы? 😡

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Саша Мураховский

Уже на месте, починили ✨

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fffggg gggfff

переименовали customer engagement score в active users score?

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