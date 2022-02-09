Симулятор роста от GoPractice — это дорогой и сложный курс. Мы прошли его и делимся впечатлениями

План продакта на день выглядит примерно так:

1. Нужно срочно исправить проблему с уведомлениями и продумать новую гипотезу.

2. Упс, упала конверсия в регистрации — надо разобраться.

3. А тут нужно разобраться, почему не получается нормально сделать фичу в мобильной верстке.

4. После обеда уже работаем с навигацией в приложениях.

5. А вот ещё по соседству перестала расти метрика. Почему?

В такой ситуации быстро теряешь фокус и довольно просто забываешь, какой продукт ты делаешь, а значит — неправильно расставляешь приоритеты. Симулятор как раз помогает решить эту проблему. Он даёт возможность посмотреть на свой продукт свежим взглядом. Сфокусироваться на том, что действительно на него влияет, определить точки роста и понять, каким образом его обеспечить.