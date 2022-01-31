Коротко: презентация no-code-платформы для бизнеса под диджей-сет Пола ван Дайка

Как менялся веб-дизайн крайние 5 лет: сравнение трендов с 2017 по 2022 года

Ежегодно в январе-феврале тематические дизайнерские медиа, порталы делятся информацией о том, как создать сайт с нуля (ну а что, никогда не поздно выходить в онлайн) и трендами текущего года, чтобы все знали, какие цвета, геометрические фигуры, графические элементы и фишки использовать в своих дизайн-проектах. Но что если рассмотреть, как эти…