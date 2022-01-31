Коротко: презентация no-code-платформы для бизнеса под диджей-сет Пола ван Дайка

«Террасофт Россия» представит Studio Creatio 8.0.
Материал подготовлен при поддержке «Террасофт Россия»
Что
Онлайн-презентация восьмой версии платформы Creatio и новой айдентики компании «Террасофт». Один из спикеров в прямом эфире создаст приложение на обновлённой платформе Creatio. На фоне сыграет сет диджей Пол ван Дайк — номинант премии «Грэмми».
Для кого
Для руководителей бизнес-подразделений, ИТ-директоров и тех, кому интересна цифровизация бизнес-процессов.
Чем интересно
- Studio Creatio 8.0 — это платформа, где пользователи сами могут конструировать приложения для управления бизнес-процессами и CRM, а также управлять их жизненными циклами. Продукты Creatio построены на базе технологий no-code — не требуют навыков программирования. На платформе можно консолидировать данные, документировать процессы, создавать дизайн пользовательских интерфейсов, настраивать модели машинного обучения и многое другое.
- Спикеры — директора и владельцы российских ИТ-компаний «Норбит», ICL, Navicon, и «Террасофт Россия» — подробнее расскажут в блиц-дискуссии о no-code-технологиях и их применении в бизнесе.
- В чате можно познакомиться с другими участниками презентации и задать вопросы экспертам.
Что еще нужно знать
Презентация пройдёт онлайн 8 февраля в 11:00. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте.
На фоне сыграет сет диджей Пол ван Дайк
Лайк за Пол ван Дайк. Будет настоящее бизнес-шоу!
Коротко: коротоко.
Делала несколько лет сайт-каталог из десятков тысяч наименований с бэкендом напрямую подключенным к Террасофт. Управление товарами, корзина, склад, заказы, партионность, документы - огромная работа была проведена. Мощь Террасофта в кастомизации интерфейса, в суперкастомных фильтрах, неплохой скорости - очень понравилась система. Любовь к Террасофту года этак с 2007го. Красавцы
Я бы, Пола Оакенфолда лучше бы послушал. Ван Дайк особо не заходит. А продукты базирующиеся на концепции no-code, очень актуальны для сегодняшнего времени. Террасофт, правильную нишу выбрали.
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