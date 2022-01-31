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Триколор объявил о поиске новых JavaScript приложений

Они могут быть как развлекательными, так и познавательными.

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Материал подготовлен при поддержке Триколор.

Триколор — мультиплатформенный оператор, который активно развивает digital-сервисы. Сейчас компания ищет подрядчиков, которые смогут разработать одно или несколько приложений для приёмного оборудования и наполнить контентом.

Программное обеспечение, которое пройдет отбор, будет внедрено в сервисы Триколора, а разработчики смогут его монетизировать. Причём, компания готова рассмотреть любые предложенные финансовые схемы сотрудничества.

Какие приложения ищут:

1. Развлекательные или познавательные.

2. Те, что корректно отображаются на экране телевизора и управляются пультом.

3. Разработанные на языке JavaScript — ознакомьтесь с документацией.

Что нужно указать в заявке:

1. Описание приложения — его функционал, контент, конкурентные преимущества.

2. Финансовую схему взаимодействия с Триколором: оператор готов оплатить востребованные аудиторией услуги, но при отборе будет отдавать приоритет приложениям с встроенной монетизацией и бизнес-схемам с разделением доходов.

3. Расскажите о себе: презентуйте вашу организацию или в свободной форме опишите свой опыт разработчика, укажите контакты.

Заявку нужно отправить по адресу application@tricolor.tv до 30 апреля 2022 года.

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