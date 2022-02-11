«Пятёрочка» запустила рекламу товаров собственных торговых марок

Ритейлеры редко так делают. Тем более — в Instagram и TikTok.

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Материал подготовлен при поддержке «Пятёрочки»

«Пятёрочка» запустила первую коммуникационную кампанию, объединяющую более 100 собственных торговых марок. Ядром стал сайтс produkti5ka.ru — на нём покупатели могли узнать о десятках продуктов собственных торговых марок бренда (СТМ). Параллельно кампания поддерживалась на разных медиа-площадках. Цель — познакомить гостей сети с собственными торговыми марками, развеять мифы о качестве и показать разумную стратегию экономии без потери в качестве товаров.

«Мы поработали с барьерами к покупке неизвестных и недорогих продуктов, опираясь на исследованиях ритейлера а затем “развернули” их», — говорит Александр Сопенко, креативный и стратегический директор DARK agency, именно это агентство реализовало проект «Пятёрочки».

По его словам, главный стереотип, связанный с бюджетными товарами — они якобы низкого качества. С этим ритейлер и решил поспорить с помощью 22 «правил осознанного шопинга»: «Недорогое не значит некачественное», «Здоровое питание может быть выгодным».

В Instagram бренд запустил серию постов «Правила осознанного шопинга»: инфлюенсеры с разной аудиторией — фуд-блогеры, адепты ЗОЖ, спортсмены, родители — рассказывали о качестве продуктов CTM «Пятёрочки».

Ритейлер также придумал собственный веб-сериал для TikTok. Персонажи — товары из магазина: овощи и фрукты, напитки, бакалея, молочные продукты. Анимированные продукты рассказывали истории «из жизни», делились проблемами и мечтами и размышляли об осознанном потреблении.

Приглашенными гостями выступили блогеры Марьяна Ро, Елизавета Василенко, Антон Финик, Абрикоса и многие другие.

Результаты в цифрах Сроки проведения кампании: 26 ноября - 31 декабря 13 700 подписчиков в TikTok 320 100 лайков в аккаунте @produkti5ka 44 618 812 просмотров всех роликов кампании 30 095 575 человек — медийный охват у блогеров в Instagram 4 642 уникальных посетителей сайта

Это была не просто рекламная кампания, но и сложная логическая задача — объединить несколько десятков торговых марок в одну коммуникационную платформу, а затем разложить её на понятные и простые, а вместе с тем и выделяющиеся на общем фоне сообщения. Главное, что нам удалось — повысить узнаваемость наших марок и доказать, что цена не всегда определяет качество. Мария Моржакова менеджер по коммуникациям и продвижению СТМ «Пятёрочки»

Зачем продвигать все продукты собственной торговой марки разом

Доля СТМ в общем обороте «Пятёрочки» — более 20%. Это такие марки как Global Village, «Рестория» «Станция Молочная» и другие. В похожих европейских сетях этот показатель составляет около 50%, а значит отечественному ритейлеру есть куда расти.

Основное преимущество СТМ — качественные товары по оптимальным ценам. Разница в ценах с аналогичными брендовыми товарами достигается засчет высокого оборота товара и собственного полочного пространства. Реагируя на растущий спрос, ритейлеры выводят в продажу новые наименования: например, «Пятёрочка» за год разработала и начала продавать более 260 новых наименований СТМ.