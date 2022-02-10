Проснуться сеньором: как понять, что вы переросли свой грейд

Рассказывают разработчики «Точки», Neoflex, МТС, «Сбера» и DXC.
Материал подготовлен при поддержке Neoflex
Грейд разработчика может меняться от компании к компании и даже от проекта к проекту: в одной команде специалист будет считаться крепким миддлом, а с теми же навыками и опытом в другой — лишь джуном. Критерии сторонней оценки кажутся необъективными и демотивируют специалистов. Существует даже стереотип о том, что уровень зависит не столько от навыков, сколько от дерзости и умения найти правильный момент, чтобы однажды просто поставить начальство перед фактом: «Я дорос до нового грейда, хочу зарплату больше». Мы решили расспросить разработчиков разных уровней, правда ли это и как понять, что вам пора двигаться дальше.
Для меня сеньор — человек, которому дают задачу и не объясняют, как её делать.
До того, как меня «сделали начальником», повышение представлялось как торжество. Некоторые люди сильно ждут дня рождения, предвкушают. У меня было такое же ощущение. Уже после того, как мне дали команду, всё оказалось по-другому. Первое время голова разрывалась. Одно дело, когда ты следишь только за своими задачами. Совсем другое, когда задач в четыре раза больше.
Внезапно выяснилось, что нужно немного иначе себя вести в коллективе, напоминать, что финальное решение остаётся за тобой. Но я не хочу отдаляться от команды: если мы все копаем яму, я буду первым, кто возьмёт лопату. Возросший объём работы требует пропорциональной вовлечённости: больше стресса, меньше свободы.
Лет пять назад я думал, что собеседование — это как контрольная работа: один составил, другой решил. Если хорошо решил, значит принят, но на самом деле это не так. Когда я провожу собеседования, хочется, чтобы мне с этими людьми было интересно. Легче всего это определить, когда отклоняешься от строго технических вопросов.
Я стараюсь быть тем сеньором, которого бы сам хотел видеть над собой или рядом. Мне кажется, хороший сеньор должен быть технически компетентным — без этого сложно быть уважаемым. Я видел лидеров команд, которые технически не очень подкованы: с ними комфортно работать, но на горизонте N лет на них равняться никто не хочет. А ещё важно быть харизматичным, ладить не только со своими подчинёнными, но и с руководителями других отделов.
Миддлам я бы посоветовал максимально самостоятельно продумывать пути решения задачи каждый раз, когда её получаешь. Представить, что нет страховки, нет за спиной сеньора или кого-то выше, кто тебе поможет. Ещё один совет — учиться говорить, делать презентации. И на любом грейде надо заниматься самообразованием, это даёт сильный буст и в глазах других, и на рынке. А ещё помогает не заржаветь.
В data science, как правило, рост происходит быстро. Дойти до миддла оказалось легче, чем я предполагал.
Во-первых, в направлении, которым я занимался раньше, были нестандартные задачи: приходилось не только проявлять себя как технического специалиста, но и учиться принимать решения в условиях неопределённости. Во-вторых, я понял, что постоянно дёргать руководителя не очень круто — лучше приходить не с проблемами, а с вариантами их решения. В-третьих, я проявлял инициативу: внутри общего продукта у меня появился свой мини-продукт, который оптимизировал работу команды.
Я бы разделял миддла внутри компании и на рынке. Миддлом в компании можно стать просто из-за того, что ты познал местные процессы и стал центром знаний для менее опытных сотрудников. А чтобы быть миддлом на рынке, нужно соответствовать грейду по навыкам: знать прикладные инструменты, уметь работать с big data, контейнерами, базами данных. Всё это вещи, которым можно научиться только на практике.
В отличие от миддла, сеньор имеет навыки архитектора: может оценить, как должен выглядеть тот или иной продукт, грамотно разбить разбить крупную задачу на подзадачи. К тому же многие становятся тимлидами, а не сеньорами. Можно сказать, что «сеньор» — для тех, кто хочет расти в технической стезе, а «тимлид» — для тех, кто хочет управлять.
Я занимаюсь ML-разработкой, в большей степени — написанием библиотек, тестов, настройкой пайплайнов для тестирования кода. И становиться тимлидом в ближайшее время не планирую, ставлю технические навыки на первое место: пока ты развиваешься как технический специалист, ты ликвиден на рынке.
Думаю, что сеньором ты становишься тогда, когда начинаешь приносить пользу всей команде — или даже компании. Лучше всего, когда сеньора считают сеньором окружающие: к нему начинают обращаться за советами, и экспертность накапливается как бы автоматически.
Если смотреть по документам, «сеньор» я с 2014 года. Будучи сеньором, ты начинаешь смотреть на всё под другим углом. Работа становится более разнообразной, начинает в себя включать больше элементов других специальностей — например, системную или бизнес-аналитику.
Нанимая джунов, я в первую очередь обращаю внимание на их стремление к самообразованию. В нашей профессии учиться надо много и постоянно.
Приложения не существуют в вакууме: они запаковываются, доставляются через магазины, разворачиваются на серверы и попадают к пользователю. Для миддла важно понять этот процесс как можно глубже, уметь отвечать на вопрос: могу ли я создать приложение с нуля или довести его до состояния, в котором им могут пользоваться потребители?
Разница между миддлом и сеньором довольно расплывчатая — нет такой границы, через которую перешагиваешь и говоришь: «Я теперь сеньор». Но если стремиться помогать коллегам, брать на себя новые задачи и быть любопытным, можно в какой-то момент обнаружить, что все и так думают, что ты крутой.
У многих из нас есть синдром самозванца: тебе кажется, что ты гораздо слабее, чем о тебе думают. Возникают мысли: «Ох, сейчас меня возьмут и разоблачат». Но пообщавшись с коллегами разных рангов, ты поймёшь, что все они — такие же люди и могут не знать многого из того, что знаешь ты.
Профессионально я хочу расти как инженер, повышать экспертность, осваивать новые технологии. В Neoflex есть такое понятие — «три пути карьеры», то есть техническая, производственная (организация работы команды) и клиентская (заключение сделок). Я сейчас иду по «технической», связанной с производством продукта, разработкой или аналитикой. Если специалисту такая работа наскучит или он хочет попробовать что-то новое, направление можно легко поменять.
Я учился на математико-механическом факультете, увидел объявление, что мой приятель, который оканчивал магистратуру, ищет себе помощника. Это было в 2008 или 2009 году. У меня больше 10 лет опыта в сфере, но официально «миддлом» я стал всего год назад. До этого я работал в компаниях, где не было никакого грейдирования, и был «сам себе режиссёром». Я существовал в вакууме 10 лет и понял это, только оказавшись на нынешнем месте.
Я пришёл в «Точку» фронтенд-разработчиком. Когда всё устаканилось, я сдал на джуна, через полгода пересдал на миддла. Было чувство какой-то гордости: круто, теперь я знаю такие-то вещи, и это подтверждено, записано.
Думаю, стать миддлом «за выслугу лет» невозможно. Например, в «Точке» есть чёткие критерии: ты знаешь это, это и это. У тебя два интервьюера, и в этом интервью нельзя дать ответ «я с вами столько-то лет, я классный, поднимите мне грейд».
Сейчас мне очень нравятся люди, с которыми я работаю, сам проект, которым занимаюсь. Гордость берёт, когда смотрю отчёты и думаю: вау, как прикольно, что я приложил к этому руку. Прошлому себе я бы посоветовал не идти на галеры — в компании, которые занимаются аутсорс-разработкой и всё. Не гнаться за деньгами — пусть даже на «галере» их может быть больше.
В индустрии есть два определения сеньора. Первое — сеньор как наставник, второе — сеньор как опытный разработчик. Когда ты сеньор, кроме технологий ты должен понимать так называемый домен — как тот или иной бизнес работает. Это куда более высокий уровень.
На собеседовании джунов я прежде всего смотрю на общий уровень знаний. Обычно у конкретной позиции есть список технологий, которые необходимо освоить, чтобы претендовать на неё. Важно, как человек рассуждает, потому что на интервью проверяются не только технические знания, но и логика, мотивация.
Когда условный сеньор приходит в другую отрасль (например, меняя компанию), то продолжает понимать, как система работает в целом, но новой области ему нужно учиться, чтобы стать сеньором по-настоящему. Именно так «сеньорство» понимают в западных компаниях. Например, около года назад я понял, что технологии, которыми занимаюсь, мне не очень интересны — я знал всё и о них, и о проекте. Началась рутина.
Но в этом плюс нашей сферы — учиться можно бесконечно. Тогда я решил выбрать другую актуальную для компании технологию (Java) и разобраться в ней. Подумал, что будет полезно и интересно. Потратил около года, изучил на приличном уровне. Сейчас всё иначе: проект я сменил, изменились задачи. И я понимаю, что учиться нужно будет ещё очень много.
Часто специалисты совершают две ошибки. Что-то изучают, но не применяют на практике. Или другая крайность: вообще не вкладываются в самообразование — получают задачу и гуглят решение, не видя общей картины. Важно выбрать золотую середину — разбираться, как работает та или иная технология, и стараться это знание закрепить, освоить практически.
Раньше я работала в компании, не связанной с программированием. На позиции, которую в итоге заменили приложением (которое написали всего за полгода). Из штата в 20–25 человек осталось двое — для обслуживания программы.
Тогда я решила научиться писать такие программы сама. Друзья посоветовали учебный центр Neoflex — все лекции вели сотрудники компании, до которых мне было далеко. А потом по совету куратора я прошла собеседование на джуна и мне предложили работу. Цель на этот год — полностью погрузиться в проект, стать полноценным членом команды.
Мне кажется, что джуниор — это тот, кто может задавать много вопросов, миддл — тот, кто уже не задаёт вопросов, а сеньор — это тот, кто отвечает на любые из них.
С развитием в Neoflex всё прозрачно: ставишь себе цели, каждый год проходишь аттестацию, по итогам тебе предлагают повышение грейда. Думаю, до следующего повышения мне нужно поработать около года. Всё зависит от меня. Хотя я считаю, что для начинающего специалиста учиться и развиваться важнее, чем получить ачивку — новый грейд.
Компания Neoflex нанимает специалистов всех уровней — неважно, сеньор вы или ещё джун. Команда проходит ежегодную сертификацию для повышения грейда, а внутри выстроена система обучения. Например, есть корпоративный университет, наставничество и даже коуч, который поможет определиться с карьерными целями.
Например, сейчас Neoflex ищет опытного Java-разработчика, IOS и Frontend-разработчиков с опытом от года до трех лет. Со всеми вакансиями компании можно ознакомиться на сайте:
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