Конкурс инструкций
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Рекомендательный сервис «Пульс» от VK открыл регистрацию блогов для всех — можно зарабатывать на текстах и видео

Авторов с крутым контентом поддержат грантами.

10 10 комментариев
668 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Пульса»

Чтобы запустить блог в «Пульсе», нужно зарегистрироваться и опубликовать пять постов. После этого модераторы проверят записи — если всё хорошо, то публикации появятся в лентах пользователей, а автор сможет подключить монетизацию в личном кабинете.

«Пульс» (работает с 2019 года) платит авторам в зависимости от количества просмотров их постов. Ежемесячно сервисом пользуются около 87 млн человек, а материалы здесь публикуют около пяти тысяч авторов и издателей. Лента формируется для каждого читателя в зависимости от его интересов.

Зарабатывают авторы на рекламе: площадка работает по модели CPM (cost per mille, — цена за тысячу показов). Получается, чем больше просмотров — тем больше заработок.

Чтобы выводить деньги из «Пульса», нужно быть зарегистрированным как самозанятый, ИП или юрлицо. Средства можно вывести на карту, для этого нужно привязать её в личном кабинете.

Авторы уникальных и интересных материалов могут получать ежемесячные гранты — от 20 до 150 тысяч рублей. Грант начисляется в дополнение к доходу от рекламы. Чтобы претендовать на грант, нужно публиковать не менее десяти качественных постов в месяц. Подать заявку можно в личном кабинете.

Ваша работа, хобби, интересы — источник полезных знаний, захватывающих историй и тем для обсуждения. Мы ждем в «Пульсе» тех, кто хочет найти единомышленников и аудиторию.

Мы развиваем нашу рекомендательную систему так, чтобы ваш контент находили люди, которые его по-настоящему оценят.

Сергей Шалаев
директор рекомендательных систем VK
10 10 комментариев
6
Конкурс технических инструкций
0
10 комментариев
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Евгений Надеждин

Настолько узнаваемый и посещаемый ресурс, что узнаю о нем в ленте VC

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3
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Alex Flints

Сначала думал, что вы про тинёк. Как-то стремно, что дублируется название

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Best Practice

Вроде бы открестились от бренда mail.ru, но от нового сервиса веет соцсетью "Мой мир". В чем логика? ЦА – 50+?

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Best Practice

Изобрели очередной Дзен

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Evil Pechenka

Только добрый.

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умный человек

ещё один пульс

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Vladislav Stan

Напиши пять постов, поклонись перед модерацией, холоп, и мы тебя пропустим. В лучших традициях охранки. Я бы не писал на такой платформе. Один неверный пост и годы труда улетят впустую

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Султанов Андрей

VK - задача "выжить"

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Частный дебаркадер

Чем это все лучше реддита? 🤣🤣
Тем что тут больше статей написано про сонники и гороскопы ? 😂

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Evil Pechenka

Родили мертвеца. Или уж желтуха и кликбейт для быдломасс, или хрен вам, а не охваты.

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