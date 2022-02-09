Рекомендательный сервис «Пульс» от VK открыл регистрацию блогов для всех — можно зарабатывать на текстах и видео
Авторов с крутым контентом поддержат грантами.
Материал подготовлен при поддержке «Пульса»
Чтобы запустить блог в «Пульсе», нужно зарегистрироваться и опубликовать пять постов. После этого модераторы проверят записи — если всё хорошо, то публикации появятся в лентах пользователей, а автор сможет подключить монетизацию в личном кабинете.
«Пульс» (работает с 2019 года) платит авторам в зависимости от количества просмотров их постов. Ежемесячно сервисом пользуются около 87 млн человек, а материалы здесь публикуют около пяти тысяч авторов и издателей. Лента формируется для каждого читателя в зависимости от его интересов.
Зарабатывают авторы на рекламе: площадка работает по модели CPM (cost per mille, — цена за тысячу показов). Получается, чем больше просмотров — тем больше заработок.
Чтобы выводить деньги из «Пульса», нужно быть зарегистрированным как самозанятый, ИП или юрлицо. Средства можно вывести на карту, для этого нужно привязать её в личном кабинете.
Авторы уникальных и интересных материалов могут получать ежемесячные гранты — от 20 до 150 тысяч рублей. Грант начисляется в дополнение к доходу от рекламы. Чтобы претендовать на грант, нужно публиковать не менее десяти качественных постов в месяц. Подать заявку можно в личном кабинете.
Настолько узнаваемый и посещаемый ресурс, что узнаю о нем в ленте VC
Сначала думал, что вы про тинёк. Как-то стремно, что дублируется название
Вроде бы открестились от бренда mail.ru, но от нового сервиса веет соцсетью "Мой мир". В чем логика? ЦА – 50+?
Изобрели очередной Дзен
Только добрый.
ещё один пульс
Напиши пять постов, поклонись перед модерацией, холоп, и мы тебя пропустим. В лучших традициях охранки. Я бы не писал на такой платформе. Один неверный пост и годы труда улетят впустую
VK - задача "выжить"
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