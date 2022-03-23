Рынок труда в кризисе. А как в нём искать свою первую работу?

Мантра на успех для вчерашних студентов и тех, кто решил поменять свою профессию.

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Текст подготовлен при поддержке Kata Academy

Поиск работы — это стресс; поиск первой работы по специальности — двойной стресс. 40% российских выпускников с этой задачей не справляются. В итоге они идут в сферы, которые никак не связаны с их образованием.

HR Артемий Орехов и карьерный коуч Ольга Лермонтова рассказывают, как упростить себе задачу по поиску первой работы.

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Выделяться из массы выпускников, собрав портфолио

Рынок растёт, и у него есть большой запрос на молодых профессионалов без опыта, но с потенциалом роста. С другой стороны — рынок кандидатов переполнен. Например, из-за взлетевших edtech-проектов, школ, курсов, которые обучают самым разным специальностям. Количество выпускников, которых они предоставляют рынку, сильно превышает спрос. Когда мы ищем людей на начальные позиции, на одну роль прилетает по 200–300 резюме. Иногда — за день.

Дьявол кроется в деталях, а именно в качестве этих самых выпускников. Часто молодые специалисты считают, что их профильного образования и пары учебных проектов достаточно для того, чтобы найти первую работу. К сожалению, это не так.

Быстро находит работу тот, кто горит профессией: старается в ней прокачиваться, постоянно быть в курсе последних трендов, хочет проявлять себя и нарабатывает портфолио. В общем, проявляет инициативу. Главная задача — выделиться из общей массы выпускников.

Развивать софт-скилы

Когда компании составляют требования на начальную или стажёрскую роль, они не ищут готового специалиста. Мем «чтобы получить опыт, нужно три года опыта» не совсем правдив. Работодатели ищут базовый набор хард-скилов: то, что тебе не могли не дать на хороших курсах или в вузе при условии, что ты не залипал в телефоне на парах и прочитал хотя бы пару-тройку профильных книжек.

Если нет коммерческого опыта — всегда можно показать то, что делал дома, какой-то собственный небольшой проект. Если он сделан качественно, его зачтут.

Самая большая проблема — это нехватка софт-скилов: навыков управления временем и управления конфликтами, системного мышления. Важно показать, что ты человек, который способен заглянуть чуть дальше (и сделать это самостоятельно). Часто выпускники этими качествами обладают, но просто не умеют их показать на собеседовании.

Помнить о своих преимуществах перед опытными кандидатами

Главный плюс выпускника — возраст, гибкость мышления и обучаемость. Он ещё не видел, как работают другие команды, у него нет каких-то привычек с предыдущих мест работы. А ещё у молодого специалиста много энергии, есть запал, чтобы что-то менять и реализовывать. Поэтому для новичка лучшая стратегия — это демонстрация собственного потенциала.

По моему опыту, на начальные позиции активнее берут выпускников, а не опытных специалистов с серьёзным бэкграундом из другой сферы, которые решили поменять профиль. У опытного специалиста ситуация немного иная: это человек с набором компетенций, но у него не всегда хватает мотивации и возможностей для того, чтобы развиваться в новой для себя сфере практически с нуля.

Не стесняться и откликаться на вакансии, где требуют опыт работы

Цифра в строчке «опыт» появляется из представления старшего специалиста о том, сколько лет человеку нужно провести в профессии, чтобы отточить тот набор навыков, который нужен кандидату на вакантную роль.

Но требование к опыту не всегда строгое. Я вижу, что молодые профессионалы иногда могут быстрее освоить нужные навыки. Современные профессии более динамичны. Если в вакансии написано «опыт от трёх лет», а вы работали только год, — откликаться можно. Но нужно будет убедить работодателя, что этого года достаточно и у вас есть весь набор нужных хард- и софт-скилов.

Ольга Лермонтова основательница карьерного клуба Careerum

Тщательно отбирать вакансии и присмотреться к стажировкам

Во многих крупных компаниях есть программы развития выпускников. Стажировки там длятся от нескольких месяцев до нескольких лет. А после успешного прохождения выпускник получает возможность продолжить карьеру в компании, строчку в резюме с сильным брендом и необходимый опыт.

Если стажировки вам не подходят, я рекомендую внимательно отнестись к отбору вакансий. Многие ищут первую работу по принципу: «Лишь бы куда-нибудь взяли, а там уже разберусь». Лучше с самого начала определить для себя краткосрочную карьерную цель и подбирать подходящие вакансии. Не стоит хвататься за позицию ассистента в качестве самого простого пути: есть риск застрять в этой роли на долгие годы. Гораздо лучше устроиться джуниор-специалистом. Так вы сможете не только обзавестись контактами в новой среде, но и развить необходимые навыки и набраться опыта.

Составлять резюме с упором на навыки

Я рекомендую составлять функциональное резюме: в нем на первое место выносится не опыт работы, а навыки, которыми вы обладаете, в том числе soft skills.

Не стоит рассылать одно и то же CV на несколько десятков вакансий. Так вы значительно снизите свои шансы на успех. Внимательно изучите описание вакансии и в своём документе сделайте акцент именно на тех навыках, которые ищет конкретная компания.

Дополните резюме сопроводительным письмом. Одна из самых серьёзных ошибок — пренебрегать им или писать в нём что-то вроде: «Здравствуйте! Отправляю вам своё резюме». Сопроводительное письмо — отличный инструмент, чтобы убедить HR-менеджера рассмотреть вас. Расскажите в нём, почему вы стремитесь работать именно в этой компании, сделайте акцент на своей мотивации и покажите, что готовы развиваться в профессии.

Искать первую работу по новой специальности сложно даже после тысячи статей с советами по трудоустройству. В онлайн-школе для обучения java- и фронтенд-разработчиков Kata Academy это знают, поэтому не бросают своих студентов сразу после окончания курса по разработке.

Помощь с поиском первой работы обещают многие edtech-проекты, но в Kata Academy трудоустройство гарантируют. Школа работает по модели ISA: ученики оплачивают обучение уже после устройства на работу с определённым уровнем дохода. Для java-программистов зарплаты начинаются от 100 тысяч рублей, для фронтенд-инженеров – от 80 тысяч.

Выпускников готовят к собеседованиям, помогают составить резюме и ещё два года поддерживают в карьерном развитии уже после окончания курса: например, проводят для них встречи с экспертами из ИТ и HR.