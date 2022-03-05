Коротко: мощный ноутбук-трансформер для работы Статьи редакции
Разворачивается на 360 градусов и превращается в планшет.
Материал подготовлен при поддержке MSI
Для кого
Для тех, кто не хочет выбирать между мощностью и дизайном.
Чем интересен
- 13-дюймовый дисплей ноутбука Summit E13 Flip EVO сконструирован по принципу золотого сечения: соотношение его сторон равно 16:10, то есть у компьютера большой экран, при том что само устройство — компактное.
- Ноутбук может трансформироваться в планшет: устройство разворачивается на 360 градусов.
- С новым MSI пользователь может, например, сидеть в Zoom и параллельно играть в онлайн-игру. За это отвечает процессор 11-го поколения Intel Core i7 с графическим ядром Intel Iris Xe.
- К ноутбуку прилагается стилус. Причём использовать его можно и как пульт для переключения: на нём есть специальная кнопка, чтобы щёлкать слайдами во время презентаций.
- Производитель обещает, что устройство будет работать до 20 часов без дополнительного источника питания.
- У ноутбука есть функция шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Проводя видеоконференцию в кафе или другом шумном месте, можно не переживать, что посторонние звуки будут слышны собеседникам.
- Разблокировать ноутбук можно быстро — по отпечатку или по лицу.
- Весит ноутбук 1,35 кг при толщине в 14,9 мм.
Что ещё нужно знать
Ноутбук изготовлен из алюминиевого сплава и доступен в чёрном или белом цветах. В устройстве три USB-C-разъёма: один стандартный и два с поддержкой PowerDelivery для быстрой подзарядки устройств, а также DisplayPort — для передачи видео и аудио высокого разрешения на дисплей, например на внешний монитор.
Из дополнительных преимуществ — широкий кликпад 12 на 6 сантиметров и плавность воспроизведения видео за счёт 120-герцевой частоты обновления экрана.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
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