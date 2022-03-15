Быстрая релокация в Ташкент для ИТ-компаний и специалистов

IT Park Uzbekistan поможет с жильём, документами и работой.

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IT Park Uzbekistan открыл программу TashRush: ИТ-компаниям и специалистам с семьями помогут добраться до Ташкента и обустроиться в новой стране.

ИТ-специалистам помогут найти жильё, а их детям — детский сад или школу. В рамках программы расскажут про страну, познакомят с частными и государственными компаниями, предложат трудоустройство.

ИТ-компаниям помогут быстро найти офис, подобрать сотрудников и зарегистрироваться в качестве резидента IT Park — их уже более 550. Они получают множество бонусов: например, освобождение от всех видов налогов и таможенные преференции. Также резиденты могут открыть виртуальный офис, платить зарплаты и дивиденды в иностранной валюте на международные платёжные карты в рамках поступлений от экспорта.

Инвесторы, ИТ-специалисты и учредители компаний — резидентов IT Park могут получить ИТ-визу сроком до трёх лет и автоматическим продлением. Держатели такой визы могут:

Упрощённо получить вид на жительство.

Беспрепятственно въезжать в страну и выезжать из неё в течение периода действия визы.

Находиться в любом регионе Узбекистана без необходимости перерегистрации.

Получать образование и медицинские услуги на равных условиях с гражданами республики.

Члены семьи обладателя ИТ-визы получат гостевую визу на тот же срок.