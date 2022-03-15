Быстрая релокация в Ташкент для ИТ-компаний и специалистов

IT Park Uzbekistan поможет с жильём, документами и работой.
IT Park Uzbekistan открыл программу TashRush: ИТ-компаниям и специалистам с семьями помогут добраться до Ташкента и обустроиться в новой стране.
ИТ-специалистам помогут найти жильё, а их детям — детский сад или школу. В рамках программы расскажут про страну, познакомят с частными и государственными компаниями, предложат трудоустройство.
ИТ-компаниям помогут быстро найти офис, подобрать сотрудников и зарегистрироваться в качестве резидента IT Park — их уже более 550. Они получают множество бонусов: например, освобождение от всех видов налогов и таможенные преференции. Также резиденты могут открыть виртуальный офис, платить зарплаты и дивиденды в иностранной валюте на международные платёжные карты в рамках поступлений от экспорта.
Инвесторы, ИТ-специалисты и учредители компаний — резидентов IT Park могут получить ИТ-визу сроком до трёх лет и автоматическим продлением. Держатели такой визы могут:
- Упрощённо получить вид на жительство.
- Беспрепятственно въезжать в страну и выезжать из неё в течение периода действия визы.
- Находиться в любом регионе Узбекистана без необходимости перерегистрации.
- Получать образование и медицинские услуги на равных условиях с гражданами республики.
- Члены семьи обладателя ИТ-визы получат гостевую визу на тот же срок.
IT Park — единая точка входа для ИТ-компаний и специалистов в Узбекистан.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Для владельцев кошек, собак и других питомцев подготовка к поездке превращается в сложный квест: сбор документов, вакцинации, чипирование и поиск жилья, в которое пустят с животным. А ещё ведь надо подумать о возвращении назад...
Привет! Я автор канала «Удалёнка и релокация». Сейчас у большинства потенциальных эмигрантов почти во всех чатах есть логичный вопрос — а как найти работу. Я собрал подборку ресурсов, которые помогут найти работу и построить зарубежную карьеру.
Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
Только перед переездом рекомендую почитать про Ферганскую резню и геноцид русских в Узбекистане в 1988-1999 года, когда не узбеков выгоняли из своих квартир и отбирали все имущество
Какой геноцид был русских? Хватит эту пургу нести. Там до сих пор миллион русских живут. Постоянно вижу про это. Где и когда резали русских? Факты?
Те кто хотели после развала перебраться в Россию вот это все и придумали. Так вот в этой стране где на узбекском пишут почти везде перевод пишут на русском
Ну хорош нагнетать. Прожил в Ташкенте с рождения до 2005 года. Не было никакого наезда на русских. Родственники до сих пор живут.
Учился в русской школе и институте.
А вот что с валютой свободно, это что-то новенькое )
Согласен, это бред как раз тех кто хотел оправдать себя приездом в РФ — "Примите, там нас угнетают". В принципе и сейчас так можно получить ВНЖ.
У меня во дворе в Ташкенте жили узбеки, русские, татары, корейцы и казахи и никогда не было каких то межнациональных конфликтов.
А почему уехал?
Уезжали, потому что были тяжелые 90е. Промышленность разрушена, нет запасов нефти и газа, а был только хлопок.
Да, сейчас банкоматы на каждом шагу. Спокойно можно обменять. Ну, или в самих банках смотреть, где курс выгоднее
А сложно попасть в узбекские ИТ компании?
нет, оставьте ваше резюме на платформе it-market.uz или на Телеграм-канале: https://t.me/itmarket_uz и ваше резюме увидят более 300 ИТ-компаний
если нужна помощь пишите на номер 7 926 121 40 68, поможем :)
Про валюту - новость вроде 2016-го года).
Да, я вот так и познакомился со своим лучшим другом. Правда бежали они из Таджикистана, но разница, думаю, там небольшая по отношению к русским.
Ну конечно, один черт что Таджикистан, что Узбекистан, что Россия и что Украина.
Ох уж и познания у вас. В Таджикистане вообще-то полноценная гражданская война была между самими таджиками прежде всего. Понятно, что и другим от этого прилетело. Никакой разницы?
В Таджикистане много лет шла гражданская война, там быть что таджиком, что узбеком, что русским - один фиг было очень плохо.
Может быть таджиком даже хуже.
Думать и знать разные вещи.
Это из методички "русских 8 лет на Донбассе обижают!", "распятые мальчики" и прочее. Русские уезжали, потому что с экономикой беда была. Узбеков больше уехало в те годы.
Ахаха, спокойно прожил в Ташкенте с 1984 по 2005й год, в 90е трудно конечно было, но из квартир никто не выгонял) Пургу то не нагоняйте
Тяжело было наверное с такой "русской" фамилией и именем? Кстати где сейчас обитаете после 2005го года?
а ты на фото посмотри, очень похож на узбека да? В Казани обитаю, на исторической родине, переехать решил сам, никто меня не выгонял
Я так и понял, что в Казани лучше, чем в Узбекистане.
В наше время я бы с такой уверенностью сие не утверждал
За 11 лет в Ташкенте, не заметил хоть малейшего проявления национализма.
Геноцид русских в Узбекистане? Вы это в какой книге читали? Можно ссылку на учебник всемирной истории?
Российского ТВ насмотрелся? Xерню написал .
Никакой дискриминации русских в Узбекистане нет, о чем вы?
Резали турков. Я сам родился в Фергане и знаю о ситуации из первых уст, а не по слухам. Если раньше нет-нет да проскакивали националистические лозунги, то сейчас все несколько иначе. Был в Фергане 2 года назад. Европейцев вес ещё очень много. В Узбекистане на секунду самая крупная диаспора корейцев. Под полмиллиона человек. За это спасибо товарищу Сталину. Раз уж вы так любите историю почитайте про принудительное переселение с Дальнего востока корейских семей.
И в тоже время Ферганская долина остаётся опасным местом. Тут и конфликты с киргизами и перестрелки за воду. Андижан там неподалеку, ставший известным по 2006 году. Но Ташкент за перевалом и совершенно иной коленкор. Столица как никак.
Спасибо огромное ребятам из IT парка. Помогают всем чем могут, встретили в аэропорту, завезли в гостиницу, выдали сим карту сразу по приезду. Организовали приветственный ужин, от которого только слёзы на глазах .. так душевно и гостеприимно даже дома не встречают. Полная информационная поддержка. Организовали упрощённый выпуск платёжных карт, регистрацию всего в нужных организациях. И это только маленькая часть помощи, которой я лично воспользовалась. Ещё раз низкий поклон и огромное спасибо всем ребятам из IT парка!
С подключением!
Чушь не несите. Никакого геноцида русских не было. В Фергане был один инцидент с турками-месхетинцами, это правда.Я родился и вырос в Узбекистане если что. Уехал в 1998-ом. Раз в 2-3 года постоянно навещаю родственников.
Переехал в начале месяца. ItPark отличные ребята. Реально много помощи оказывают приезжающим. Помогают и советом и делом. Честно говоря не думал что такое отношение в принципе возможно.
Спасибо большое IT Парку! Очень тёплый приём, во всем помогают и быстро решают вопросы. Более того ещё и развлекают. Не представляла, что тут настолько гостеприимные и душевные люди. Очень довольна пребыванием ☺️
С этим никаких проблем в Узбекистане. Просто приходите и открываете валютный счёт.
Welcome to Uzbekistan!🇺🇿💚
Ташкент удивительно красивый город с насыщенной культурной жизнью и досугом, а ташкенцы невероятно гостеприимные и доброжелательные. Благодаря помощи ребят из IT Park, даже не делала паузы в работе при переезде, все вопросы урегулируются буквально налету! Никакой бюрократии или пустых отписок, настолько теплый и поддерживающий прием, что даже не верится, что так бывает. Огромное спасибо вам, ребята, за организацию, навигацию, мануалы и просто за человеческое тепло. Вы супер!
Поправьте если я не прав, почитал про открытие юрлица в Узбекистане для нерезидента и там целый ряд сложностей по сравнению с другими юрисдикциями:
- разрешение на работу для директора-нерезидента
- уставной капитал минимум 1800$
- обязательный аудит отчетности, а это значит что в РФ при подаче отчетности по КИК вы также обязаны предоставить аудит
В общем в сравнении с другими вариантами проигрывает, хотя сама идея IT парка и низконалоговой зоны для IT компаний отличная, просто стандартные правила и требования (если они такие) многих отпугнут
Вы откуда такую информацию взяли?)
Разрешение на работу для нерезидента отменили.
Требования к уставному капиталу нет.
Аудита тоже нет для юрлиц, только для резидентов IT Park, и то, это из-за льгот, которые дает организация.
А такой вопрос, что с открытием счета? Можно ли открыть валютный счет и как вообще это происходит?
https://www.bss.uz/article/107-kak-otkryt-valyutnyy-schet-v-banke-v-uzbekistane
дарово бро
Зачем называть переезд релокацией?
Приезжайте в Узбекистан! Всех ждём!
Какие приятные условия)
В этой теме зашкаливает число пользователей, зарегистрировавшихся сегодня, и изливающих похвалы в сторону этого парка.
Если все так хорошо, как пишут в статье, зачем столько ботов нагнали?
В моих детских воспоминаниях Ташкент остался руссофобской помойкой, где тебе в любой момент кишлачный узбек мог кинуть камень в спину с криками "вали в свою Россию" п.с. И 50% он это делал, надеюсь с 2006 это как то поменялось
как думаешь, почему такое отношение к России в мире?
Ахтунг! В комментах набег новорегов с датой регистрации 15.03, призывающих мигрировать в чудесный Узбекистан.
ха-ха, написал человек с именем Рустам :)
Спасибо местным ребятам за помощь в адаптации! Очень приятно, что есть такая поддержка) 🤝
ребята из Узбекистана, удачи вам. а мы всё проебали
На парковке сиротливо стоит тот самый ужасный внешне шевроле местного разлива (а инициатива то хорошая)