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Быстрая релокация в Ташкент для ИТ-компаний и специалистов

IT Park Uzbekistan поможет с жильём, документами и работой.

4057 просмотров

IT Park Uzbekistan открыл программу TashRush: ИТ-компаниям и специалистам с семьями помогут добраться до Ташкента и обустроиться в новой стране.

ИТ-специалистам помогут найти жильё, а их детям — детский сад или школу. В рамках программы расскажут про страну, познакомят с частными и государственными компаниями, предложат трудоустройство.

ИТ-компаниям помогут быстро найти офис, подобрать сотрудников и зарегистрироваться в качестве резидента IT Park — их уже более 550. Они получают множество бонусов: например, освобождение от всех видов налогов и таможенные преференции. Также резиденты могут открыть виртуальный офис, платить зарплаты и дивиденды в иностранной валюте на международные платёжные карты в рамках поступлений от экспорта.

Инвесторы, ИТ-специалисты и учредители компаний — резидентов IT Park могут получить ИТ-визу сроком до трёх лет и автоматическим продлением. Держатели такой визы могут:

  • Упрощённо получить вид на жительство.
  • Беспрепятственно въезжать в страну и выезжать из неё в течение периода действия визы.
  • Находиться в любом регионе Узбекистана без необходимости перерегистрации.
  • Получать образование и медицинские услуги на равных условиях с гражданами республики.
  • Члены семьи обладателя ИТ-визы получат гостевую визу на тот же срок.

IT Park — единая точка входа для ИТ-компаний и специалистов в Узбекистан.

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Конкурс технических инструкций
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51 комментарий
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Vladimir Gurzhiev

Только перед переездом рекомендую почитать про Ферганскую резню и геноцид русских в Узбекистане в 1988-1999 года, когда не узбеков выгоняли из своих квартир и отбирали все имущество

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–4
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Abror Alimjanov

Какой геноцид был русских? Хватит эту пургу нести. Там до сих пор миллион русских живут. Постоянно вижу про это. Где и когда резали русских? Факты?
Те кто хотели после развала перебраться в Россию вот это все и придумали. Так вот в этой стране где на узбекском пишут почти везде перевод пишут на русском

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8
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Viacheslav Stolovitskii

Ну хорош нагнетать. Прожил в Ташкенте с рождения до 2005 года. Не было никакого наезда на русских. Родственники до сих пор живут.
Учился в русской школе и институте.
А вот что с валютой свободно, это что-то новенькое )

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5
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Oleg

Согласен, это бред как раз тех кто хотел оправдать себя приездом в РФ — "Примите, там нас угнетают". В принципе и сейчас так можно получить ВНЖ.
У меня во дворе в Ташкенте жили узбеки, русские, татары, корейцы и казахи и никогда не было каких то межнациональных конфликтов.

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2
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Провинциальный утюг

А почему уехал?

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0
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Oleg

Уезжали, потому что были тяжелые 90е. Промышленность разрушена, нет запасов нефти и газа, а был только хлопок.

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1
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Jane Khali

Да, сейчас банкоматы на каждом шагу. Спокойно можно обменять. Ну, или в самих банках смотреть, где курс выгоднее

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0
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Сабир Исаев

А сложно попасть в узбекские ИТ компании?

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0
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Jane Khali

нет, оставьте ваше резюме на платформе it-market.uz или на Телеграм-канале: https://t.me/itmarket_uz и ваше резюме увидят более 300 ИТ-компаний

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0
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Элианна Садыкова

если нужна помощь пишите на номер 7 926 121 40 68, поможем :)

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0
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Галия Акжигитова

Про валюту - новость вроде 2016-го года).

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Александр Иванов

Да, я вот так и познакомился со своим лучшим другом. Правда бежали они из Таджикистана, но разница, думаю, там небольшая по отношению к русским.

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–5
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Oleg

Ну конечно, один черт что Таджикистан, что Узбекистан, что Россия и что Украина.

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3
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Gennady Tsoy

Ох уж и познания у вас. В Таджикистане вообще-то полноценная гражданская война была между самими таджиками прежде всего. Понятно, что и другим от этого прилетело. Никакой разницы?

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3
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Dmitry Protasov

В Таджикистане много лет шла гражданская война, там быть что таджиком, что узбеком, что русским - один фиг было очень плохо.
Может быть таджиком даже хуже.

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2
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Abror Alimjanov

Думать и знать разные вещи.

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Артур Ким

Это из методички "русских 8 лет на Донбассе обижают!", "распятые мальчики" и прочее. Русские уезжали, потому что с экономикой беда была. Узбеков больше уехало в те годы.

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6
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Рустам Мингазов

Ахаха, спокойно прожил в Ташкенте с 1984 по 2005й год, в 90е трудно конечно было, но из квартир никто не выгонял) Пургу то не нагоняйте

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2
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Александр Иванов

Тяжело было наверное с такой "русской" фамилией и именем? Кстати где сейчас обитаете после 2005го года?

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Рустам Мингазов

а ты на фото посмотри, очень похож на узбека да? В Казани обитаю, на исторической родине, переехать решил сам, никто меня не выгонял

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3
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Александр Иванов

Я так и понял, что в Казани лучше, чем в Узбекистане.

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Рустам Мингазов

В наше время я бы с такой уверенностью сие не утверждал

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6
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Chtototam

За 11 лет в Ташкенте, не заметил хоть малейшего проявления национализма.

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Nigora Narzikulova

Геноцид русских в Узбекистане? Вы это в какой книге читали? Можно ссылку на учебник всемирной истории?

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3
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Сергей Викторович

Российского ТВ насмотрелся? Xерню написал .

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Jane Khali

Никакой дискриминации русских в Узбекистане нет, о чем вы?

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Tsoy Victor

Резали турков. Я сам родился в Фергане и знаю о ситуации из первых уст, а не по слухам. Если раньше нет-нет да проскакивали националистические лозунги, то сейчас все несколько иначе. Был в Фергане 2 года назад. Европейцев вес ещё очень много. В Узбекистане на секунду самая крупная диаспора корейцев. Под полмиллиона человек. За это спасибо товарищу Сталину. Раз уж вы так любите историю почитайте про принудительное переселение с Дальнего востока корейских семей.

И в тоже время Ферганская долина остаётся опасным местом. Тут и конфликты с киргизами и перестрелки за воду. Андижан там неподалеку, ставший известным по 2006 году. Но Ташкент за перевалом и совершенно иной коленкор. Столица как никак.

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0
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Nina Laptseva

Спасибо огромное ребятам из IT парка. Помогают всем чем могут, встретили в аэропорту, завезли в гостиницу, выдали сим карту сразу по приезду. Организовали приветственный ужин, от которого только слёзы на глазах .. так душевно и гостеприимно даже дома не встречают. Полная информационная поддержка. Организовали упрощённый выпуск платёжных карт, регистрацию всего в нужных организациях. И это только маленькая часть помощи, которой я лично воспользовалась. Ещё раз низкий поклон и огромное спасибо всем ребятам из IT парка!

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5
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Denis Sh

С подключением!

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0
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Gennady Tsoy

Чушь не несите. Никакого геноцида русских не было. В Фергане был один инцидент с турками-месхетинцами, это правда.Я родился и вырос в Узбекистане если что. Уехал в 1998-ом. Раз в 2-3 года постоянно навещаю родственников.

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4
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Артем Барханов

Переехал в начале месяца. ItPark отличные ребята. Реально много помощи оказывают приезжающим. Помогают и советом и делом. Честно говоря не думал что такое отношение в принципе возможно.

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4
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Екатерина Ракель

Спасибо большое IT Парку! Очень тёплый приём, во всем помогают и быстро решают вопросы. Более того ещё и развлекают. Не представляла, что тут настолько гостеприимные и душевные люди. Очень довольна пребыванием ☺️

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2
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Bokhodir Ayupov

С этим никаких проблем в Узбекистане. Просто приходите и открываете валютный счёт.

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1
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Komola Ro'zmetova

Welcome to Uzbekistan!🇺🇿💚

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1
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Anastasia Orlovskaya

Ташкент удивительно красивый город с насыщенной культурной жизнью и досугом, а ташкенцы невероятно гостеприимные и доброжелательные. Благодаря помощи ребят из IT Park, даже не делала паузы в работе при переезде, все вопросы урегулируются буквально налету! Никакой бюрократии или пустых отписок, настолько теплый и поддерживающий прием, что даже не верится, что так бывает. Огромное спасибо вам, ребята, за организацию, навигацию, мануалы и просто за человеческое тепло. Вы супер!

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Valerian Valkin

Поправьте если я не прав, почитал про открытие юрлица в Узбекистане для нерезидента и там целый ряд сложностей по сравнению с другими юрисдикциями:
- разрешение на работу для директора-нерезидента
- уставной капитал минимум 1800$
- обязательный аудит отчетности, а это значит что в РФ при подаче отчетности по КИК вы также обязаны предоставить аудит

В общем в сравнении с другими вариантами проигрывает, хотя сама идея IT парка и низконалоговой зоны для IT компаний отличная, просто стандартные правила и требования (если они такие) многих отпугнут

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Jane Khali

Вы откуда такую информацию взяли?)

Разрешение на работу для нерезидента отменили.
Требования к уставному капиталу нет.
Аудита тоже нет для юрлиц, только для резидентов IT Park, и то, это из-за льгот, которые дает организация.

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1
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Магнитный паркур

А такой вопрос, что с открытием счета? Можно ли открыть валютный счет и как вообще это происходит?

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1
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Abror Alimjanov

https://www.bss.uz/article/107-kak-otkryt-valyutnyy-schet-v-banke-v-uzbekistane

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Lev Lybin

дарово бро

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Роман Самойлов

Зачем называть переезд релокацией?

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1
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Shakhzod Narzullaev

Приезжайте в Узбекистан! Всех ждём!

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Варвара Седельникова

Какие приятные условия)

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Labelig

В этой теме зашкаливает число пользователей, зарегистрировавшихся сегодня, и изливающих похвалы в сторону этого парка.

Если все так хорошо, как пишут в статье, зачем столько ботов нагнали?

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1
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Ринат

В моих детских воспоминаниях Ташкент остался руссофобской помойкой, где тебе в любой момент кишлачный узбек мог кинуть камень в спину с криками "вали в свою Россию" п.с. И 50% он это делал, надеюсь с 2006 это как то поменялось

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1
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designer fake

как думаешь, почему такое отношение к России в мире?

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Denis Sh

Ахтунг! В комментах набег новорегов с датой регистрации 15.03, призывающих мигрировать в чудесный Узбекистан.

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Vladimir Gurzhiev

ха-ха, написал человек с именем Рустам :)

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Timmy Ocean

Спасибо местным ребятам за помощь в адаптации! Очень приятно, что есть такая поддержка) 🤝

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Джон Картошкин

ребята из Узбекистана, удачи вам. а мы всё проебали

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Valeratal Val

На парковке сиротливо стоит тот самый ужасный внешне шевроле местного разлива (а инициатива то хорошая)

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