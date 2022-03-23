Коротко: как теперь рекламироваться в Telegram

Биржа, где владельцы каналов и рекламодатели находят друг друга.
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Материал подготовлен при поддержке Telega.in
Для кого
Для всех, кто ищет новые каналы продвижения и кому интересна реклама в Telegram.
Чем интересен для рекламодателей
- Аудитория мессенджера постоянно расширяется: в марте Telegram стал самым популярным мессенджером в России. Рекламную кампанию можно запустить на одной из бирж: самостоятельно или под ключ. На бирже Telega.in это стоит от 36 тысяч рублей.
- Рекламное сообщение Telega.in появится только в каналах с нужной тематикой: бизнес, технологии, финансы, образование и так далее, — всего разделов более 50. Каналы можно выбрать самостоятельно или вместе с менеджером Telega.in.
- Telega.in размещает вашу рекламу только в каналах, которые прошли верификацию сервиса: бюджеты не уйдут на каналы с противозаконным контентом или рекламных ботов. Всего таких каналов свыше 7 тысяч.
- В Telega.in есть аккаунт-менеджеры: при пакетном размещении они подскажут, как оформить рекламный пост, сами подберут каналы и проконтролируют публикацию.
- Telega.in предоставляет аналитические отчёты по рекламной кампании, в том числе статистику просмотров.
- У биржи есть международная версия каталога с каналами на 15+ языках.
Чем интересен для владельцев телеграм-каналов
- Канал можно самостоятельно добавить на биржу, чтобы начать зарабатывать на рекламных постах. Достаточно выбрать свою тематику, добавить описание и указать, сколько у канала подписчиков и откуда они пришли (например, из Instagram или YouTube). Стоимость для разных форматов размещения владелец канала определяет сам.
- В кабинете сервиса можно работать со смартфона: устанавливать цену за рекламное сообщение, отклонять или принимать рекламные заявки и многое другое.
- Бот от Telega.in присылает уведомления о новых заказах: в чате Telegram можно отклонить или принять заказ. Бот сам отправляет рекламное сообщение — это удобнее, чем самостоятельно скачивать картинку и копировать текст.
- С рекламодателем можно связаться напрямую: например, чтобы обсудить некоторые формулировки в рекламном посте.
- Сервис работает с юрлицами и физлицами. Средства можно выводить на банковскую карту, кошельки Qiwi и WebMoney.
Что ещё нужно знать
Telega.in работает с 2016 года и за это время закрыла 300 тысяч сделок. Оставить заявку на размещение рекламы и добавить свой канал на биржу можно на сайте сервиса после регистрации. На все вопросы ответят в боте техподдержки в Telegram — @telegamain_bot. Для читателей vc.ru действует промокод VC2022. Он даст скидку 3%.
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