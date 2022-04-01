Коротко: «Яндекс Практикум» ищет ревьюеров на частичную занятость

Так называют опытных специалистов, проверяющих практические работы студентов.

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Материал подготовлен при поддержке «Яндекс Практикума»

О чём речь

«Яндекс Практикум» — это сервис для онлайн-обучения цифровым профессиям, но преподавателей в общепринятом представлении там нет. Теоретические знания студенты получают в онлайн-тренажёре, а ревьюеры (профессиональные разработчики или аналитики) проверяют, как учащимся удалось усвоить знания. Например, так выглядит задание одного из учебных проектов на курсе «Аналитик данных».

Кого ищет «Яндекс Практикум»

Разработчиков и аналитиков данных с опытом работы от года.

Чем интересна вакансия

Гибким форматом и возможностью совмещать работу ревьюера с основной деятельностью. В среднем, специалисты работают по 8-10 часов в неделю.

При такой занятости гонорар составит 35-50 тысяч рублей. Он зависит от количества проверенных работ без потери в качестве.

Прокачкой навыков. На этой должности можно научиться давать обратную связь — по этой теме есть специальные гайды. А также совершенствовать навыки тайм-менеджмента, ведь работу в «Яндекс Практикуме» ревьюеры часто совмещают с основной работой.

Карьерным ростом. Уже через два месяца работы можно вырасти до старшего ревьюера, координировать работу коллег и получать за это доплату.

Что ещё нужно знать