Коротко: «Яндекс Практикум» ищет ревьюеров на частичную занятость

Так называют опытных специалистов, проверяющих практические работы студентов.
Материал подготовлен при поддержке «Яндекс Практикума»
О чём речь
«Яндекс Практикум» — это сервис для онлайн-обучения цифровым профессиям, но преподавателей в общепринятом представлении там нет. Теоретические знания студенты получают в онлайн-тренажёре, а ревьюеры (профессиональные разработчики или аналитики) проверяют, как учащимся удалось усвоить знания. Например, так выглядит задание одного из учебных проектов на курсе «Аналитик данных».
Кого ищет «Яндекс Практикум»
Разработчиков и аналитиков данных с опытом работы от года.
Чем интересна вакансия
- Гибким форматом и возможностью совмещать работу ревьюера с основной деятельностью. В среднем, специалисты работают по 8-10 часов в неделю.
- При такой занятости гонорар составит 35-50 тысяч рублей. Он зависит от количества проверенных работ без потери в качестве.
- Прокачкой навыков. На этой должности можно научиться давать обратную связь — по этой теме есть специальные гайды. А также совершенствовать навыки тайм-менеджмента, ведь работу в «Яндекс Практикуме» ревьюеры часто совмещают с основной работой.
- Карьерным ростом. Уже через два месяца работы можно вырасти до старшего ревьюера, координировать работу коллег и получать за это доплату.
Что ещё нужно знать
Ревьюеров ищут на курсы «Аналитик данных», «Специалист по Data Science», «Веб-разработчик», «React-разработчик», «Python-разработчик» и «Инженер по тестированию». Но специалисты других профилей сервису тоже могут пригодиться: чтобы «Яндекс Практикум» знал, что к вам можно обратиться, оставьте заявку на сайте. Соискателей просят выполнить тестовое задание и пройти обучение в виде нескольких онлайн-вебинаров. Затем можно начинать работу.
Они смогут получить его, если уже работают в России, получают от 750 тысяч рублей в квартал и платят налоги в стране, следует из предложений.
Основные тезисы из материала РБК.
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А компетенции сервис проверять будет? Или как обычно во многих онлайн-сервисах обучения, посмотрели портфолио и давай работу предлагать независимо от того, умеет человек преподавать или нет?)
Боже, им сейчас вообще хоть тетрадку проверить в общем и пару слов написать. 11 дней задержка из обещанных 24 часов.
учитесь?
Будут. Работал там в том году, проверяли. Набирали группу, потом знакомили с платформой, сами делали работы, которые студенты выполняют, потом делали перекрёстные ревью, проверяли, в какой форме пишут замечания к работам и т.д.. В общем не каждый пройдёт
ужей закончились инфорамале ?