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Коротко: «Яндекс Практикум» ищет ревьюеров на частичную занятость

Так называют опытных специалистов, проверяющих практические работы студентов.

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Материал подготовлен при поддержке «Яндекс Практикума»

О чём речь

«Яндекс Практикум» — это сервис для онлайн-обучения цифровым профессиям, но преподавателей в общепринятом представлении там нет. Теоретические знания студенты получают в онлайн-тренажёре, а ревьюеры (профессиональные разработчики или аналитики) проверяют, как учащимся удалось усвоить знания. Например, так выглядит задание одного из учебных проектов на курсе «Аналитик данных».

Кого ищет «Яндекс Практикум»

Разработчиков и аналитиков данных с опытом работы от года.

Чем интересна вакансия

  • Гибким форматом и возможностью совмещать работу ревьюера с основной деятельностью. В среднем, специалисты работают по 8-10 часов в неделю.
  • При такой занятости гонорар составит 35-50 тысяч рублей. Он зависит от количества проверенных работ без потери в качестве.
  • Прокачкой навыков. На этой должности можно научиться давать обратную связь — по этой теме есть специальные гайды. А также совершенствовать навыки тайм-менеджмента, ведь работу в «Яндекс Практикуме» ревьюеры часто совмещают с основной работой.
  • Карьерным ростом. Уже через два месяца работы можно вырасти до старшего ревьюера, координировать работу коллег и получать за это доплату.

Что ещё нужно знать

Ревьюеров ищут на курсы «Аналитик данных», «Специалист по Data Science», «Веб-разработчик», «React-разработчик», «Python-разработчик» и «Инженер по тестированию». Но специалисты других профилей сервису тоже могут пригодиться: чтобы «Яндекс Практикум» знал, что к вам можно обратиться, оставьте заявку на сайте. Соискателей просят выполнить тестовое задание и пройти обучение в виде нескольких онлайн-вебинаров. Затем можно начинать работу.

Стать ревьюером
Конкурс технических инструкций
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6 комментариев
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Lena Pliner

А компетенции сервис проверять будет? Или как обычно во многих онлайн-сервисах обучения, посмотрели портфолио и давай работу предлагать независимо от того, умеет человек преподавать или нет?)

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Oleg

Боже, им сейчас вообще хоть тетрадку проверить в общем и пару слов написать. 11 дней задержка из обещанных 24 часов.

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Lena Pliner

учитесь?

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Андрей Потапов

Будут. Работал там в том году, проверяли. Набирали группу, потом знакомили с платформой, сами делали работы, которые студенты выполняют, потом делали перекрёстные ревью, проверяли, в какой форме пишут замечания к работам и т.д.. В общем не каждый пройдёт

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Александр Медведев
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cindy katss

ужей закончились инфорамале ?

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