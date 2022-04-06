Как работать в большой компании и не чувствовать себя винтиком в системе

Советы дают HR и руководители отделов из «Контура».
Материал подготовлен при поддержке «Контура»
Бессмысленный и разочаровывающий корпоративный труд стал таким распространённым явлением, что для него придумали ёмкий термин — «бредовая работа». Одноимённую книгу Дэвида Грэбера, вышедшую в 2018 году, широко обсуждали в зарубежных и российских СМИ: читатели снова вспомнили, как их раздражают бесполезные совещания, бюрократия и бесконечная рутина.
За несколько лет книгу более 900 раз процитировали в научных статьях, а политики и менеджеры задумались о том, как вернуть рядовым сотрудникам веру в работу. Им не удалось — Америка до сих пор переживает «великую отставку»: миллионы сотрудников увольняются в поисках work-life balance и «работы мечты».
Тренд коснулся и россиян: в 2021 году почти четверть опрошенных признались, что их работа им неинтересна. За последний месяц экономическая нестабильность удержала многих от смены текущей работы. Но едва ли они стали любить ее больше.
В «Контуре», который разрабатывает сервисы для бухгалтерии и бизнеса, 10 тысяч сотрудников. Многим из них знакомы проблемы усталости от рутины. Руководители разных отделов и эйчар «Контура» рассказали, как помогают коллегам бороться с ощущением «бредовости» работы и избегать выгорания.
Оперативно узнают о проблемах и решают их
В начале каждого квартала мы проводим опрос сотрудников. Например, спрашиваем, готовы ли они порекомендовать работу в «Контуре» друзьям и видят ли они свой вклад в общее дело команды и компании. Нам важно знать, какое у коллег настроение, что их волнует и тревожит. Сервис автоматически обрабатывает ответы, а к концу квартала мы подводим итоги — общий срез по отделам и управлениям. Сотрудник сам решает, кому открыть свои ответы: руководителю или эйчару.
Короткие опросы помогают отслеживать настроение и состояние коллег и вовремя предлагать помощь. Эйчар или руководитель могут посмотреть ответы сразу после заполнения анкеты, не дожидаясь сводки в конце квартала. Это помогает реагировать быстрее. Если ответы в анкете тревожат, то с сотрудником встречаются, дают ему выговориться — и уже вместе ищут решение.
Также некоторые сотрудники раз в неделю встречаются один на один с наставниками (более опытными коллегами) или руководителями — им можно рассказать, что не устраивает в процессе работы.
Дают подробную обратную связь
Стараюсь подводить итоги работы не в формате «Ты молодец, провёл 12 собеседований, класс», а копать глубже: «Ты провёл 12 собеседований, с их помощью мы отобрали шесть классных программистов, благодаря этому у нас будут развиваться аж три продукта. Собралась новая команда, и бизнес видит в этом огромную пользу. Спасибо, что ты участвуешь в этом важном деле». Такая обратная связь сложнее, потому что она требует аналитики, но она гораздо действеннее. Ещё я делюсь хорошими отзывами о продукте от коллег и внешних пользователей.
Учат сотрудников заботиться о себе
Сложнее всего специалистам, которые много общаются: менеджерам по продажам, техподдержке, руководителям. Мы в компании по большей части — трудоголики, поэтому наша основная проблема — выгорание. Профессиональную усталость можно и нужно отслеживать, мы учим этому самих сотрудников. Например, наш корпоративный психолог организовал онлайн-клуб, где рассказывает, как предотвратить эмоциональное истощение от работы.
Часто на выгорание влияет неуверенность, жертвенность, неумение сказать нет и стоять на своём, а также контролировать свои ресурсы и восполнять их вовремя. Поэтому на консультациях учимся выстраивать границы, отдыхать и разрешать себе желаемое.
Ещё в «Контуре» есть корпоративный университет: в нём учат использовать рабочие инструменты, которые тоже помогают избежать выгорания. Например, тайм-менеджмент и проектную работу.
Видят в коллегах скрытые таланты (и развивают их)
В технической поддержке работают разные люди — я, например, по образованию учитель истории и обществознания, среди моих коллег — ветеринары, экономисты, айтишники. Все приходят из разных сфер — значит, у всех разные интересы.
Я считаю важным за цифрами в «Экселе» видеть людей, у которых есть цели и желание развиваться не только в работе, но и в чём-то ещё. Например, когда я пришёл в «Контур» на должность консультанта поддержки, я показал, что умею хорошо писать тексты: я помогал делать инструкции для консультантов. Тогда мой руководитель предложил сделать в отделе внутренний журнал. Так мы хотели немного оживить рабочие будни. Вместе с коллегами мы писали небольшие статьи на отвлечённые темы: например, брали интервью у сотрудников об их увлечениях. Тексты публиковали во внутренней соцсети «Стафф». Журналам занимались в рабочее время, когда основная работа была уже сделана.
Помогают найти интересное направление работы
Мы хорошо относимся к переходам между командами: лучше предложить человеку новую интересную должность, чем потерять его. Поэтому, если сотрудник понял, что выгорание наступило, а текущая работа не вдохновляет, он может обратиться за помощью к карьерному консультанту «Контура». Тот поможет сменить должность внутри компании.
Просто спрашивают, как дела
Я стараюсь активно общаться со своими сотрудниками в течение дня. Не сижу подолгу в своём кабинете, захожу в офисы поприветствовать или спросить, как дела у коллег. Наблюдаю за настроением — например, могу что-то спросить на кухне, попросить поделиться новостями или рассказать историю. Конечно, сотрудники могут прийти ко мне и поговорить лично: для них я всегда открыта.
С некоторыми сотрудниками складываются тесные отношения, и тогда я могу просто взглянуть на человека и понять: что-то идёт не так, надо поговорить. Тогда напрямую спрашиваю у коллеги, что произошло — устал, не выспался, что-то тревожит. Для меня это несложно.
Создают задачи под интересы сотрудников
До старта нового проекта мы думаем о том, каким сотрудникам будет интересно в нём участвовать. Приведу пример. Мы в «Контуре» сейчас начинаем разрабатывать продукты на стеке Python: нанимаем разработчиков, выстраиваем процессы. И всё это практически с нуля. Когда мы планировали проект, мы сразу думали, кому будет интереснее стать наставником, кому — работать с другими людьми, а кому — решать технические инфраструктурные задачи или проводить собеседования с кандидатами.
Если мы не находим сотрудников под нужные задачи с учётом их собственных пожеланий, то, соответственно, корректируем планы проекта. То есть в первую очередь отталкиваемся от людей и их потребностей.
В «Контуре» стараются находить интересные задачи для десяти тысяч сотрудников и заботиться о развитии самых разных способностей. Узнать о вакансиях можно на сайте компании: «Контур» ищет людей в офисы по всей России.
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Никак 😁😂
"Как быть винтиком в системе и не чувствовать себя винтиком в системе"
Мне кажется, что выгорание идет из-за расхождения между декларируемым и реальностью. Лозунги "работай лучше, работай больше, работай всегда и тогда..." озвучивают очень многие компании (наверное, методички одинаковые). Но со временем (взрослея) наемный работник видит вторую часть лозунга, который не озвучивается, но очевиден любому мыслящему "и тогда владелец фирмы будет едить на еще более дорогой машине".
И второе. Многие так или иначе понимают (кто не понимает, тот лишь переживает событие больнее), что как бы ты не старался, как бы тебя не спрашивали о настроении, все в фирме (компании, конторе) решают бабки. Есть бабки платить тебе з.п. - будет и формальный интерес "чувак, ты как сам? как семья, как дети? Кофе крепкий, чай достаточно черный?". А не будет бабок - какой бы ты ни был бриллиант невиданной огранки - пойдешь на улицу "Чувак, извини, просто бизнес. Да, у тебя ипотека, кредиты, дети, семья, но мы же извинились". Что, по крупному счету, лишь вопрос времени. И это тоже не добавляет задора.
Приносишь прибыль - нужен, не приносишь - в лучшем случае свободен.
Все просто.