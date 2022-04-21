Что писать в сопроводительном письме, чтобы привлечь внимание HR-менеджера

Отвечают сами эйчары.

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Материал подготовлен при поддержке экосистемы «Контур»

В марте 2022 года число вакансий в ИТ-компаниях снизилось на четверть, в то время как количество резюме, наоборот, выросло — на 15%. При такой конкуренции в откликах важна каждая мелочь: HR-менеджеры принимают решение о том, продолжать ли диалог с кандидатом, в частности, по сопроводительному письму. Но как написать его так, чтобы наверняка привлечь внимание эйчара?

Мы провели эксперимент: специалисты нативной редакции vc. ru, DTF и TJournal откликнулись на вакансии ИТ-компании, которая даже сейчас не останавливает наём новых сотрудников. Сопроводительные письма отправили в «Контур», где разрабатывают онлайн-сервисы для бухгалтерии и бизнеса. На его карьерном сайте больше 100 вакансий: от «продажников» до продуктовых менеджеров. Мы попросили HR-специалистов компании проверить наши сопроводительные и рассказать, что в них хорошо, а что — не очень.

Для чистоты эксперимента мы не стали редактировать и «улучшать» письма наших коллег — вся орфография и пунктуация авторские.

Ольга Болотова Ведущий менеджер по подбору узкопрофильных специалистов «Контура»

В сопроводительном письме есть то, что цепляет. Видна заинтересованность в вакансии. Чувствуется, что кандидат не разослала шаблонное резюме в десятки компаний, а постаралась соотнести требования работодателя со своими навыками и опытом, описала их в письме, отразила результаты работы по продукту. Просматривается уверенность в себе и своём опыте, что тоже важно. Позвоню ли я кандидату после прочтения? Скорее да. Если резюме будет релевантным и грамотно составленным, точно позвоню.

Что изменить

Конкретизировать свою роль в команде. Командные игроки — это здорово, но хочется узнать про личный вклад кандидата в работу.

Уточнить, над продуктами для каких сфер бизнеса работала кандидат, можно добавить ссылки или названия этих продуктов. Это даст больше информации о кандидате: знание определённой аудитории, предметной области продукта, его масштаб.

Объёмный текст можно разбить на смысловые блоки. Например, в одном абзаце описать продукты и сферы бизнеса, в другом — роли, в которых удалось поработать над продуктами, в третьем — реальные навыки и опыт, в четвёртом — личностные качества.

Рекомендации

При самопрезентации, будь это собеседование или сопроводительное письмо, держите фокус на личном опыте и достижениях, а не на командных. HR-специалист рассматривает на работу только вас и при знакомстве примеряет, насколько применим к задачам компании именно ваш опыт.

И уважайте чужое время — структурируйте мысли, старайтесь писать и говорить ёмко.

Алина Калинина Эйчар в направлении ИТ-подбора «Контура»

Письмо лаконичное и содержит практически всю необходимую информацию. Осталось добавить немного конкретики. Рекрутер часто цепляется взглядом за ключевые слова, по которым строит свой поиск. Поэтому чем проще и чётче составлено сопроводительное письмо, тем лучше.

Что изменить

Добавить технологии, с которыми 10 лет работал кандидат. Например, так: «Фронтенд-разработчик с опытом больше 10 лет на react, typescript, redux».

Непонятное выражение Performance in mind. Лучше избегать подобных «фишек» — не каждый это оценит.

Кандидат — тимлид, нужно добавить размеры команд, с которыми он работал.

Рекомендации

Старайтесь выделить то, что важнее всего увидеть потенциальному работодателю. Иногда для этого достаточно написать три строчки.

Виктория Коновалова Эйчар по подбору менеджеров продаж «Контура»

Письмо неплохое, с таким кандидатом можно пообщаться. Отмечу, что оно достаточно объёмное — не каждый эйчар будет читать его полностью. Я бы, например, заострила внимание только на цифрах. Попытка оцифровать результаты работы в письме — большой плюс.

Что изменить

Много дифирамбов в сторону «Контура» — это лишнее.

Опыт с международными партнёрами лучше не указывать, если такого требования нет в вакансии, — его никак не применить.

Пока непонятно, с какими клиентами работала кандидат — с бизнесом или физлицами.

Стоит уточнить, каких личных результатов Екатерина достигла в команде. Если таких нет — не нужно указывать исключительно командные результаты.

Рекомендации

Сопроводительное письмо должно отражать сферу, в которой работает менеджер (B2B, B2C или B2G) , уровень клиентов (предприниматели или крупные корпорации) и результаты. При составлении письма нужно опираться на требования компании и делать акцент на соответствии или несоответствии им. Например, в отклике на эту вакансию можно отметить, что кандидат имеет большой опыт продаж по телефону, ведь такое требование есть в вакансии. Но если такого опыта нет — об этом тоже лучше сразу предупредить в письме.

Ольга Амбросимова Эйчар по подбору узкопрофильных специалистов «Контура»

Сопроводительное хорошее. Здорово, что раскрыт опыт работы. Если к такому письму будет приложено портфолио — кандидат точно заинтересует менеджера по подбору.

Что изменить

В письме есть строчка: «получить новый для меня опыт». Можно конкретизировать, какой именно опыт интересен кандидату. Но важно соотнести это желание с возможностями компании и задачами, описанными в вакансии.

Мария описала опыт работы с текстами в разных жанрах — стоит добавить ссылки на примеры её материалов.

Удалённый формат работы актуален для копирайтеров. Но перед отправкой отклика стоит убедиться, что работодатель готов рассматривать кандидатов на удалённую работу. А если соискатель готов рассматривать работу в офисе, об этом тоже лучше сообщить.

Рекомендации

Отправляя отклик на вакансию копирайтера, обязательно прикрепляйте портфолио. Достаточно добавить несколько ссылок на опубликованные тексты, желательно разного жанра. Фраза: «по запросу отправлю портфолио» отдаёт болью в сердце рекрутера и замедляет рассмотрение вашего резюме.

Не будет моветоном в сопроводительном задать пару вопросов, которые на старте определят взаимный интерес к сотрудничеству. Например, если для вас важно работать удалённо и с гибким графиком, а в вакансии информации нет, имеет смысл спросить о такой возможности сразу.

И не стоит писать в сопроводительном письме про свои увлечения и тем более «ответственность, исполнительность, коммуникабельность» — об этом мы поговорим на встрече.

«Контур» разрабатывает сервисы для бизнеса и бухгалтерии, которые помогают автоматизировать работу. Например, сервис «Диадок» позволяет обмениваться электронными документами, «Экстерн» — быстро отправлять отчёты в налоговую, а «Фокус» — оценивать риски сотрудничества с контрагентами.

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