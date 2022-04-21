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Что писать в сопроводительном письме, чтобы привлечь внимание HR-менеджера

Отвечают сами эйчары.

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Материал подготовлен при поддержке экосистемы «Контур»

В марте 2022 года число вакансий в ИТ-компаниях снизилось на четверть, в то время как количество резюме, наоборот, выросло — на 15%. При такой конкуренции в откликах важна каждая мелочь: HR-менеджеры принимают решение о том, продолжать ли диалог с кандидатом, в частности, по сопроводительному письму. Но как написать его так, чтобы наверняка привлечь внимание эйчара?

Мы провели эксперимент: специалисты нативной редакции vc. ru, DTF и TJournal откликнулись на вакансии ИТ-компании, которая даже сейчас не останавливает наём новых сотрудников. Сопроводительные письма отправили в «Контур», где разрабатывают онлайн-сервисы для бухгалтерии и бизнеса. На его карьерном сайте больше 100 вакансий: от «продажников» до продуктовых менеджеров. Мы попросили HR-специалистов компании проверить наши сопроводительные и рассказать, что в них хорошо, а что — не очень.

Для чистоты эксперимента мы не стали редактировать и «улучшать» письма наших коллег — вся орфография и пунктуация авторские.

Менеджер продукта

Ольга Болотова
Ведущий менеджер по подбору узкопрофильных специалистов «Контура»

В сопроводительном письме есть то, что цепляет. Видна заинтересованность в вакансии. Чувствуется, что кандидат не разослала шаблонное резюме в десятки компаний, а постаралась соотнести требования работодателя со своими навыками и опытом, описала их в письме, отразила результаты работы по продукту. Просматривается уверенность в себе и своём опыте, что тоже важно. Позвоню ли я кандидату после прочтения? Скорее да. Если резюме будет релевантным и грамотно составленным, точно позвоню.

Что изменить

  • Конкретизировать свою роль в команде. Командные игроки — это здорово, но хочется узнать про личный вклад кандидата в работу.
  • Уточнить, над продуктами для каких сфер бизнеса работала кандидат, можно добавить ссылки или названия этих продуктов. Это даст больше информации о кандидате: знание определённой аудитории, предметной области продукта, его масштаб.
  • Объёмный текст можно разбить на смысловые блоки. Например, в одном абзаце описать продукты и сферы бизнеса, в другом — роли, в которых удалось поработать над продуктами, в третьем — реальные навыки и опыт, в четвёртом — личностные качества.

Рекомендации

При самопрезентации, будь это собеседование или сопроводительное письмо, держите фокус на личном опыте и достижениях, а не на командных. HR-специалист рассматривает на работу только вас и при знакомстве примеряет, насколько применим к задачам компании именно ваш опыт.

И уважайте чужое время — структурируйте мысли, старайтесь писать и говорить ёмко.

Фронтенд-разработчик

Алина Калинина
Эйчар в направлении ИТ-подбора «Контура»

Письмо лаконичное и содержит практически всю необходимую информацию. Осталось добавить немного конкретики. Рекрутер часто цепляется взглядом за ключевые слова, по которым строит свой поиск. Поэтому чем проще и чётче составлено сопроводительное письмо, тем лучше.

Что изменить

  • Добавить технологии, с которыми 10 лет работал кандидат. Например, так: «Фронтенд-разработчик с опытом больше 10 лет на react, typescript, redux».
  • Непонятное выражение Performance in mind. Лучше избегать подобных «фишек» — не каждый это оценит.
  • Кандидат — тимлид, нужно добавить размеры команд, с которыми он работал.

Рекомендации

Старайтесь выделить то, что важнее всего увидеть потенциальному работодателю. Иногда для этого достаточно написать три строчки.

Менеджер по продажам

Виктория Коновалова
Эйчар по подбору менеджеров продаж «Контура»

Письмо неплохое, с таким кандидатом можно пообщаться. Отмечу, что оно достаточно объёмное — не каждый эйчар будет читать его полностью. Я бы, например, заострила внимание только на цифрах. Попытка оцифровать результаты работы в письме — большой плюс.

Что изменить

  • Много дифирамбов в сторону «Контура» — это лишнее.
  • Опыт с международными партнёрами лучше не указывать, если такого требования нет в вакансии, — его никак не применить.
  • Пока непонятно, с какими клиентами работала кандидат — с бизнесом или физлицами.
  • Стоит уточнить, каких личных результатов Екатерина достигла в команде. Если таких нет — не нужно указывать исключительно командные результаты.

Рекомендации

Сопроводительное письмо должно отражать сферу, в которой работает менеджер (B2B, B2C или B2G) , уровень клиентов (предприниматели или крупные корпорации) и результаты. При составлении письма нужно опираться на требования компании и делать акцент на соответствии или несоответствии им. Например, в отклике на эту вакансию можно отметить, что кандидат имеет большой опыт продаж по телефону, ведь такое требование есть в вакансии. Но если такого опыта нет — об этом тоже лучше сразу предупредить в письме.

Копирайтер

Ольга Амбросимова
Эйчар по подбору узкопрофильных специалистов «Контура»

Сопроводительное хорошее. Здорово, что раскрыт опыт работы. Если к такому письму будет приложено портфолио — кандидат точно заинтересует менеджера по подбору.

Что изменить

  • В письме есть строчка: «получить новый для меня опыт». Можно конкретизировать, какой именно опыт интересен кандидату. Но важно соотнести это желание с возможностями компании и задачами, описанными в вакансии.
  • Мария описала опыт работы с текстами в разных жанрах — стоит добавить ссылки на примеры её материалов.
  • Удалённый формат работы актуален для копирайтеров. Но перед отправкой отклика стоит убедиться, что работодатель готов рассматривать кандидатов на удалённую работу. А если соискатель готов рассматривать работу в офисе, об этом тоже лучше сообщить.

Рекомендации

Отправляя отклик на вакансию копирайтера, обязательно прикрепляйте портфолио. Достаточно добавить несколько ссылок на опубликованные тексты, желательно разного жанра. Фраза: «по запросу отправлю портфолио» отдаёт болью в сердце рекрутера и замедляет рассмотрение вашего резюме.

Не будет моветоном в сопроводительном задать пару вопросов, которые на старте определят взаимный интерес к сотрудничеству. Например, если для вас важно работать удалённо и с гибким графиком, а в вакансии информации нет, имеет смысл спросить о такой возможности сразу.

И не стоит писать в сопроводительном письме про свои увлечения и тем более «ответственность, исполнительность, коммуникабельность» — об этом мы поговорим на встрече.

«Контур» разрабатывает сервисы для бизнеса и бухгалтерии, которые помогают автоматизировать работу. Например, сервис «Диадок» позволяет обмениваться электронными документами, «Экстерн» — быстро отправлять отчёты в налоговую, а «Фокус» — оценивать риски сотрудничества с контрагентами.

У «Контура» офисы в 72 городах России, в них требуются менеджеры продаж, маркетологи, специалисты техподдержки и разработчики. Кроме оформления по ТК и белой зарплаты в «Контуре» сотрудникам предлагают бесплатное обучение в корпоративном университете, дополнительное медицинское страхование и скидки на занятия спортом.

О своих ценностях компания рассказала на специальной странице — оттуда можно в один клик перейти на страницу вакансий, отсортированных по городам и направлениям.

Работа в «Контуре»
Конкурс технических инструкций
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3 комментария
Nesterov Igor

"Фронтенд-разработчик с опытом больше 10 лет на react"
И 35 лет с Windows 10

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Igor Kalashnikov

Если опыт реакт 10 лет, то можно ещё лаконичнее письмо написать, вот такое:

"Hi, React - 10 years"

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Эля Климанова

Спасибо за советы!

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