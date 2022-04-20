Конкурс инструкций
Промо

Коротко: показать клиенту, как работает ваш продукт и починить его — дистанционно

С помощью видеосвязи и совместной работы над документами.

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Материал подготовлен при поддержке RichCall

Что это

RichCall — сервис дистанционного обслуживания клиентов. С его помощью можно по видеосвязи показывать покупателям, как работают сложные продукты и показывать их презентации, обмениваться фото и документами.

Для кого

Для тех, кто много работает с клиентами: например, менеджеров контакт-центров, отделов продаж или служб клиентского сервиса. Пользователи RichCall — ритейлеры, автодилеры, застройщики, производители техники, страховые и финансовые компании.

Чем интересен

  • У сервиса два назначения — видеопродажи и поддержка.
  • В первом случае консультант по запросу клиента в один клик подключается к звонку: презентует ему продукт, присылает в чат инструкции, помогает оформить и оплатить заказ. Например, представитель застройщика может провести видеоэкскурсию по квартире, а консультант автосалона — показать машину снаружи и изнутри. Во время звонка консультант видит тему обращения и категорию товаров, интересующих пользователя. Данные клиента также подтягиваются из CRM.
  • Клиент может обратиться в службу поддержки продавца по видео — чтобы показать поломку и понять, почему товар не работает. Для этого специалист поддержки отправляет ссылку на видеозвонок по СМС. Тратить время на выезд к клиенту уже не нужно.
  • Клиенту не нужно устанавливать дополнительный софт — сервис работает во всех популярных браузерах, в том числе в мобильных.
  • Звонки записываются автоматически: проанализировать разговор с клиентом можно позже. При этом они защищены сквозным шифрованием.

Что ещё стоит знать

У RichCall есть бесплатная пробная версия — 21 день. А бизнес, которому не нужно обрабатывать несколько видеозапросов одновременно, может пользоваться сервисом бесплатно всё время: правда, записывать разговоры в облегченной версии нельзя.

Разработали RichCall в российской компании Aurus, сервис включён в реестр ПО Минкомсвязи. Данные облачного сервиса хранятся в российских дата-центрах, а крупные компании могут установить программу на свои сервера.

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Конкурс технических инструкций
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2 комментария
Ivan Zamorev

Думаю статье не хватает видео Как всё работает)

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Роман Рабочий

В точку! )

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