Конкурс инструкций
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Коротко: открыть виртуальное представительство в Кыргызстане

Или получить дистанционную помощь при регистрации компании и переезде офиса в Бишкек.

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Для кого

Для предпринимателей, которые задумываются о регистрации бизнеса в другой стране или о полной релокации. IT-Park Кыргызстана предлагает решить эти вопросы «под ключ».

Чем интересен Кыргызстан

  • В стране работает Парк высоких технологий (ПВТ). Для его резидентов нет налогов с продаж, на прибыль и НДС, подоходный налог составляет 5%, а страховые взносы за каждого работника — 12% от среднемесячной заработной платы по республике. Это примерно $40. Стандартная ставка таких взносов — 17,25%.
  • Банк-партнёр быстро проверяет документы представительства бизнеса — открыть счета можно за один визит и сразу начать ими пользоваться.

Чем интересен IT-Park

  • Клиенту могут создать виртуальный офис с секретариатом: парк зарегистрирует компанию в Кыргызстане, поможет открыть для неё и её сотрудников банковские счета. Тогда юридически бизнес будет в Бишкеке, а сотрудники смогут работать дистанционно из любой точки мира.
  • IT-Park привлекает профессиональных бухгалтеров и юристов, которые помогут оформить регистрацию, онлайн-отчетность, локализовать бизнес. Также они помогут подать заявку на резидентство в ПВТ.
  • У парка есть собственный большой офисный и коворкинг-центр в Бишкеке — снять помещение можно от $15 за кв. метр.

Что ещё нужно знать

  • Между многими городами России и Кыргызстана есть прямые рейсы, из Москвы они совершаются каждый день.
  • В стране мягкий климат (средняя температура зимой — около 0°C, летом — +25°C) и десятки курортных зон — санатории на озере Иссык-Куль, минеральные и грязевые источники, горнолыжные трассы.
  • Русский язык в Кыргызстане имеет статус официального.
Переезжаю в Кыргызстан
Конкурс технических инструкций
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2 комментария
Aerogra Aerogravto

Все интересно, заманчиво, но... почему сайт на Тильде?
1) Это развод?
2) Нет денег на сайт?
3) Нет реальных примеров, фотографий и видео?
4) Не хотите выкладывать в рекламу?
🤔

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Свободный ихтиандр

По ощущениям из реального там только фото водителя

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