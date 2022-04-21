Коротко: открыть виртуальное представительство в Кыргызстане

Или получить дистанционную помощь при регистрации компании и переезде офиса в Бишкек.
Для кого
Для предпринимателей, которые задумываются о регистрации бизнеса в другой стране или о полной релокации. IT-Park Кыргызстана предлагает решить эти вопросы «под ключ».
Чем интересен Кыргызстан
- В стране работает Парк высоких технологий (ПВТ). Для его резидентов нет налогов с продаж, на прибыль и НДС, подоходный налог составляет 5%, а страховые взносы за каждого работника — 12% от среднемесячной заработной платы по республике. Это примерно $40. Стандартная ставка таких взносов — 17,25%.
- Банк-партнёр быстро проверяет документы представительства бизнеса — открыть счета можно за один визит и сразу начать ими пользоваться.
Чем интересен IT-Park
- Клиенту могут создать виртуальный офис с секретариатом: парк зарегистрирует компанию в Кыргызстане, поможет открыть для неё и её сотрудников банковские счета. Тогда юридически бизнес будет в Бишкеке, а сотрудники смогут работать дистанционно из любой точки мира.
- IT-Park привлекает профессиональных бухгалтеров и юристов, которые помогут оформить регистрацию, онлайн-отчетность, локализовать бизнес. Также они помогут подать заявку на резидентство в ПВТ.
- У парка есть собственный большой офисный и коворкинг-центр в Бишкеке — снять помещение можно от $15 за кв. метр.
Что ещё нужно знать
- Между многими городами России и Кыргызстана есть прямые рейсы, из Москвы они совершаются каждый день.
- В стране мягкий климат (средняя температура зимой — около 0°C, летом — +25°C) и десятки курортных зон — санатории на озере Иссык-Куль, минеральные и грязевые источники, горнолыжные трассы.
- Русский язык в Кыргызстане имеет статус официального.
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Вместе с бывшим директором по продуктам Google Андреем Дороничевым и основателем Davidovs VC Николаем Давыдовым.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
Все интересно, заманчиво, но... почему сайт на Тильде?
1) Это развод?
2) Нет денег на сайт?
3) Нет реальных примеров, фотографий и видео?
4) Не хотите выкладывать в рекламу?
🤔
По ощущениям из реального там только фото водителя