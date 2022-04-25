Я переезжаю. Где оставить вещи, которые не увезти с собой?

Рассказываем о сервисе хранения вещей «Кьюби» в 5, 50 и 500 словах.

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Материал подготовлен при поддержке «Кьюби»

Не всё легко перевезти на новое место жительства. Например, на таможне придётся декларировать всё, что тяжелее 50 кг, а для мультимодальной перевозки — найти брокера. Если заниматься этим вы пока не готовы и хотите сначала устроиться и понять, что пригодится, а что нет, вещи можно сдать в сервис временного хранения. В этом тексте мы расскажем про один из них — «Кьюби».

В 5 словах

В сервисе бережного хранения «Кьюби».

В 50 словах

«Кьюби» — сервис хранения вещей с доставкой, который работает в Москве с 2018 года. Вызывать грузовик и специально готовиться не нужно: сотрудники сами приедут, упакуют и вывезут вещи на тёплый склад. Список предметов запросят заранее, чтобы подготовить подходящую упаковку. При вывозе сфотографируют каждую вещь и загрузят снимки в личный кабинет клиента.

В 500 словах

«Кьюби» подойдёт тем, кто хочет собраться и вывезти вещи из квартиры побыстрее, а решить, что с ними делать, позже.

Посчитать стоимость вывоза и хранения можно в онлайн-калькуляторе на сайте. Например, месяц хранения стола длиной до двух метров обойдётся в 512 рублей, а электросамоката — в 392 рубля. Оставить заявку можно там же, либо в мессенджерах, либо по телефону. Специалисты сервиса перезвонят или напишут — как вам удобнее, уточнят детали и назначат день, в который команда «Кьюби» заберёт вещи. Квитанцию со списком вещей можно подписать в электронном виде, а фотографии вещей отобразятся в личном кабинете спустя несколько часов после визита специалистов сервиса.

Кстати, вывезти их можно и под удалённым контролем хозяина. Достаточно, чтобы в квартире было доверенное лицо, которое может открыть дверь и подтверждать владельцу в чате или по видеосвязи важные для учёта факты — например, состояние вещей или их количество. Хранить можно сколько потребуется, и любой момент вернуть отправленное — всё сразу или частями, по адресу или в пункт выдачи в Москве.

Если хранить вещи предстоит долго, «Кьюби» даст скидку: 30% при оплате на год, 20% — на полгода.

Вот что можно отправить на склад «Кьюби»):

мебель;

бытовую технику;

спортивные тренажёры и музыкальные инструменты;

велосипеды и шины;

одежду;

книги;

посуду;

торговое оборудование и мебель из офиса.

Это далеко не всё. Вот что ещё клиенты отправляли на склад «Кьюби»: театральные декорации и реквизит в перерывах между фестивалями, каноэ, ноги от статуи, старинную прялку, наборы типографских шрифтов и даже рога. Интересные истории про людей и вещи компания публикует в телеграм-канале «Кьюби: Хранители».

На вывоз приезжает профессиональная бригада, которая бережно собирает и упаковывает вещи и заботится о комфорте хозяев. В компании нет обычных грузчиков, а есть форманы — это сотрудники, которые способны оценить и нематериальную ценность вещей, потому к семейным реликвиям они отнесутся со всей необходимой осторожностью.

Если нужно, «Кьюби» посоветует, как утилизировать или передать на благотворительность то, что хранить уже нет смысла, и дадут контакты проверенных партнёров и служб.

У «Кьюби» тёплые склады. Предварительно упакованные в плёнку или помещённые в ящики с рёбрами жёсткости вещи хранят на паллетах на специальных стеллажах. Основная часть располагается в Домодедово. На территории склада класса А строгий пропускной режим и видеонаблюдение, попасть туда могут только сотрудники.

«Кьюби» фотографирует вещи при вывозе, а если владелец сам упаковывал вещи — просит понятно подписать коробки, чтобы при возврате было ясно, в какой коробке лежат пуховики, а в какой — свадебное платье или спортивная экипировка. Это помогает, когда приходит время их забирать.

Вещи можно передать со склада сотрудникам транспортной компании, агентства международной пересылки или доверенным людям. Так же как и при сдаче вещей, в этот момент хозяину вещей необходимо быть на связи и иметь возможность дистанционно подписать документы.

Кстати, воспользоваться помощью «Кьюби» можно не только в случае переезда в другой город, но и когда вы меняете квартиру или делаете ремонт. А на лето в «Кьюби» часто сдают сноуборды, лыжи и другой сезонный спортивный инвентарь — чтобы они не занимали место на балконе или не мешали соседям в подъезде.