Я переезжаю. Где оставить вещи, которые не увезти с собой?

Рассказываем о сервисе хранения вещей «Кьюби» в 5, 50 и 500 словах.
Не всё легко перевезти на новое место жительства. Например, на таможне придётся декларировать всё, что тяжелее 50 кг, а для мультимодальной перевозки — найти брокера. Если заниматься этим вы пока не готовы и хотите сначала устроиться и понять, что пригодится, а что нет, вещи можно сдать в сервис временного хранения. В этом тексте мы расскажем про один из них — «Кьюби».
В 5 словах
В сервисе бережного хранения «Кьюби».
В 50 словах
«Кьюби» — сервис хранения вещей с доставкой, который работает в Москве с 2018 года. Вызывать грузовик и специально готовиться не нужно: сотрудники сами приедут, упакуют и вывезут вещи на тёплый склад. Список предметов запросят заранее, чтобы подготовить подходящую упаковку. При вывозе сфотографируют каждую вещь и загрузят снимки в личный кабинет клиента.
В 500 словах
«Кьюби» подойдёт тем, кто хочет собраться и вывезти вещи из квартиры побыстрее, а решить, что с ними делать, позже.
Посчитать стоимость вывоза и хранения можно в онлайн-калькуляторе на сайте. Например, месяц хранения стола длиной до двух метров обойдётся в 512 рублей, а электросамоката — в 392 рубля. Оставить заявку можно там же, либо в мессенджерах, либо по телефону. Специалисты сервиса перезвонят или напишут — как вам удобнее, уточнят детали и назначат день, в который команда «Кьюби» заберёт вещи. Квитанцию со списком вещей можно подписать в электронном виде, а фотографии вещей отобразятся в личном кабинете спустя несколько часов после визита специалистов сервиса.
Кстати, вывезти их можно и под удалённым контролем хозяина. Достаточно, чтобы в квартире было доверенное лицо, которое может открыть дверь и подтверждать владельцу в чате или по видеосвязи важные для учёта факты — например, состояние вещей или их количество. Хранить можно сколько потребуется, и любой момент вернуть отправленное — всё сразу или частями, по адресу или в пункт выдачи в Москве.
Если хранить вещи предстоит долго, «Кьюби» даст скидку: 30% при оплате на год, 20% — на полгода.
Вот что можно отправить на склад «Кьюби»):
- мебель;
- бытовую технику;
- спортивные тренажёры и музыкальные инструменты;
- велосипеды и шины;
- одежду;
- книги;
- посуду;
- торговое оборудование и мебель из офиса.
Это далеко не всё. Вот что ещё клиенты отправляли на склад «Кьюби»: театральные декорации и реквизит в перерывах между фестивалями, каноэ, ноги от статуи, старинную прялку, наборы типографских шрифтов и даже рога. Интересные истории про людей и вещи компания публикует в телеграм-канале «Кьюби: Хранители».
На вывоз приезжает профессиональная бригада, которая бережно собирает и упаковывает вещи и заботится о комфорте хозяев. В компании нет обычных грузчиков, а есть форманы — это сотрудники, которые способны оценить и нематериальную ценность вещей, потому к семейным реликвиям они отнесутся со всей необходимой осторожностью.
Если нужно, «Кьюби» посоветует, как утилизировать или передать на благотворительность то, что хранить уже нет смысла, и дадут контакты проверенных партнёров и служб.
У «Кьюби» тёплые склады. Предварительно упакованные в плёнку или помещённые в ящики с рёбрами жёсткости вещи хранят на паллетах на специальных стеллажах. Основная часть располагается в Домодедово. На территории склада класса А строгий пропускной режим и видеонаблюдение, попасть туда могут только сотрудники.
«Кьюби» фотографирует вещи при вывозе, а если владелец сам упаковывал вещи — просит понятно подписать коробки, чтобы при возврате было ясно, в какой коробке лежат пуховики, а в какой — свадебное платье или спортивная экипировка. Это помогает, когда приходит время их забирать.
Вещи можно передать со склада сотрудникам транспортной компании, агентства международной пересылки или доверенным людям. Так же как и при сдаче вещей, в этот момент хозяину вещей необходимо быть на связи и иметь возможность дистанционно подписать документы.
Кстати, воспользоваться помощью «Кьюби» можно не только в случае переезда в другой город, но и когда вы меняете квартиру или делаете ремонт. А на лето в «Кьюби» часто сдают сноуборды, лыжи и другой сезонный спортивный инвентарь — чтобы они не занимали место на балконе или не мешали соседям в подъезде.
Если вы раньше не пользовались услугами «Кьюби», сервис предоставит скидку 2500 рублей на первый заказ. Чтобы её получить, при оформлении заявки используйте промокод VCRU.
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
Что нужно знать предпринимателю о заключении контракта, выборе товара, его оплате и доставке.
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Тот самый баланс между работой и личной жизнью (часто о нем говорят, используя англоязычный термин work-life balance) — заветная мечта многих. Кажется, что он доступен только идеальным гуру продуктивности, которые постигли какие-то тайные знания и, наконец, обрели гармонию.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
"Где оставить вещи, которые не увезти с собой?"
Продать. Либо признать хламом, от которого уже давно было пора избавиться.
"Где оставить вещи, которые не увезти с собой?" - на ОТИВА
ан - "?йобос с итзеву ен еыроток ,ищев ьтиватсо едГ"
"а электросамоката — в 392 рубля"
Сомнительно там его оставлять на месяц, а тем более условно говоря на не сезон 4-5 месяцев, ни кто его там не будет подзоряжать до 80% и по итогу через некоторое мнение будет прощание с батарейкой.
А так в целом сервис интересный, взял на заметку
Ребят, у вас там в личном кабинете ошибка.