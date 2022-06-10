Покупать как юрлицо — сложно и неудобно. Это миф

Объясняем, почему покупки от физлица на самом деле невыгодны для компании.

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Материал подготовлен при поддержке «Ozon для бизнеса»

У маркетплейса по сравнению с обычными поставщиками много преимуществ: большой выбор, прозрачные цены, быстрая доставка. Есть только одна проблема — кажется, что оформлять нужные для юрлиц документы через площадку если и возможно, то очень тяжело. В случае с ИП или небольшими ООО закупщиком может стать и собственник бизнеса, но компании покрупнее часто делают заказы на физлица и компенсируют затраты сотрудникам. Сейчас эта громоздкая схема теряет актуальность: теперь оформить заказ на организацию довольно просто. Вместе с «Ozon для бизнеса» мы разберём главные мифы о покупках для юрлиц на маркетплейсе и объясним, почему они себя изжили.

Миф 1. Юрлицу, чтобы что-то купить, надо оформить много документов. У физлиц такой проблемы нет.

А как на самом деле. Оформлять ничего не нужно: все документы на маркетплейсе формируются автоматически.

Расплатиться за заказ как физлицо действительно проще — бумажек не нужно, только данные карты. Но те самые бумажки появляются позже: чтобы возместить расходы, работнику нужно написать заявление и предоставить в бухгалтерию предварительно распечатанный электронный чек. А бухгалтерии, соответственно, оформить форму №КО-2 (в народе — расходник).

Бесконечного обмена документами с бухгалтерией можно избежать, и для этого не нужны большие усилия.

Регистрация юрлица занимает несколько минут: достаточно ввести свой номер телефона и ИНН компании или ИП и проверить реквизиты.

Подтверждения от площадки ждать не нужно — можно сразу собирать корзину. Ждать, пока продавец примет заявку на товар, как это часто бывает при общении с поставщиками, тоже не надо: счёт-оферта появится в личном кабинете автоматически. Его можно распечатать и сразу нести в бухгалтерию, со стороны маркетплейса он уже заверен.

УПД (универсальный передаточный документ, нужный для бухучёта) покупатель получит уже после доставки. Оригиналы документов Ozon направит по ЭДО, для этого нужно указать свой идентификатор в личном кабинете. А в распечатанном виде, если это необходимо, их может привезти курьер.

Миф 2. За покупку на маркетплейсе всё равно невозможно оформить возврат НДС, так что проще купить товар как физлицо.

А как на самом деле. Многие продавцы работают с НДС, а нужные для налогового вычета документы предоставят автоматически.

Покупателю-физлицу вместо счёта-фактуры после оплаты приходит обычный чек, и он не сможет вернуть НДС. Не важно, была ли покупка для личных нужд или для компании.

А при оформлении на юрлицо с маркетплейса можно возместить налог. 15% продавцов на Ozon работают с документами для юрлиц: они сами платят НДС, чтобы покупатель мог получить налоговый вычет. На карточках товаров таких продавцов указаны две цены: с НДС и без него. Товары также можно найти, применив специальный фильтр.

По таким заказам покупатель получает счёт-фактуру от имени продавца, а не маркетплейса, — документ подойдёт для подачи декларации в налоговую службу. Счёт-фактура также формируется автоматически и сразу появляется в личном кабинете.

Миф 3. Покупать как физлицо проще, потому что интерфейс — клиентоориентированный.

А как на самом деле. Для юрлиц на маркетплейсе есть тематические разделы, адаптированные под их потребности.

На Ozon действительно нет разделения на товары для физлиц и юрлиц: продавцы работают с разными клиентами. Но главная страница, созданная специально для юрлиц, сильно отличается от «обычного» Ozon, направленного на B2C-сегмент. На главной странице ozon. ru клиенту предлагают товары повседневного спроса: одежду, бытовую химию, косметику. На «Ozon для бизнеса» рекомендации выстроены по-другому.

При регистрации система автоматически определяет, чем занимается юрлицо (по его ИНН), и подбирает для него релевантную витрину. На ней расположены 10 категорий товаров.

Например, владелец кафе увидит витрину с категориями «Продукты» и «Кухонное оборудование», а специалист по закупкам небольшой сети продуктовых у дома — «Хранение и склад» и «Фасовка и упаковка». Эта система упрощает поиск товара и экономит время: неподходящие рекомендации не отвлекут внимание покупателя.

Миф 4. Некачественный товар будет очень сложно возвращать, если ты покупал его как юрлицо.

На самом деле. Товар можно вернуть за несколько дней.

Ozon обязывает продавцов отвечать на претензии покупателей-юрлиц всего за пять дней, а возвращать деньги — за десять. Для сравнения, возвраты физлиц площадка рассматривает в два раза дольше: до десяти дней. Сроки возврата денег для физлиц и юрлиц одинаковые.

Все сроки отличаются несильно, но в оформлении возврата есть разница. Юрлицам, чтобы вернуть заказ с некачественным товаром продавцу, нужно заполнить акт о расхождении по количеству и качеству. Если заказ неправильно собран или оформлен, акт нужно отправить на электронную почту службы поддержки в тот же день, а если у вас нарекания к товару — на оформление возврата дается пять дней. Если договориться с продавцом не получается, то можно обратиться к Ozon и открыть спор: площадка вынесет свое решение по возврату за три дня.

Есть еще один важный нюанс — в отличие от физлиц, юрлицо не может вернуть непонравившийся, но качественный товар или заказ из-за рубежа.