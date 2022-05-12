Какой совет вы дадите 16-летнему себе? А о чём попросили бы не забывать в 35?

Герои этого материала написали письма в прошлое и будущее.

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Материал подготовлен при поддержке VK Образования

Каждый хоть раз ужасался причёске на старой фотографии или стыдливо удалял из блога нелепые цитаты, казавшиеся когда-то вселенской мудростью.

Соцсети помнят многое, но не всё: они покажут, какими мы были 10 лет назад, но не всегда расскажут, что мы чувствовали и о чём мечтали. Мы предложили сотрудникам и амбассадорам VK написать письма самим себе. Так, как если бы монологи старших отправились в прошлое, а младших — в будущее.

Анна Кашницкая, пишет себе в прошлое Заместитель вице-президента по развитию бизнеса экосистемы VK, 37 лет

Привет, Аня! Тебе сейчас 16, а значит, ты уже дочитала «Generation „П“» и благодаря Пелевину наконец поняла, кем хочешь стать: «Пиарщиком — и больше никем и никогда». В глубине души тебя немного тревожит поступление в РУДН, пускай самой себе ты в этом не признаёшься. Это чуть ли не единственное направление в стране, которое выпускает специалистов в рекламе. Не в филологии, не в экономике, а именно в рекламе. Но знай: у тебя всё получится.

Сверстники сочтут первые годы в вузе переходным периодом — временем, чтобы освоиться. Но это не про тебя. Ты ни дня не просидишь сложа руки и будешь пахать, как только поступишь. И я сейчас не про подготовку к семинарам. Если занятие ведёт практикующий преподаватель, у которого, возможно, даже есть своё дело, впитывай всё, что дают, как губка. Один такой специалист и по совместительству твой будущий научник возьмёт тебя на стажировку после вуза (там ты узнаешь, что политический пиар — не твоё, и это тоже важно вовремя понять).

Но практиков, увы, меньше, чем теоретиков, и до выпуска тебе ещё далеко, так что в остальное время штурмуй рынок труда сама и ради опыта работай даже за бесплатно. Это колоссальный опыт и практика — они дают намного больше, чем классическое образование. А в сочетании с образованием эффект от практики прекрасный: намного лучше, чем без него.

Много хороших начинаний ломается о мысли «я не уверен, у меня не получится». Нужно во что бы то ни стало быть уверенной в том, что у тебя всё получится. Тогда и достигать успехов будет проще.

Не проси — требуй ответственности. Ведь многие начинания увядают именно из-за сомнений в себе.

Чтобы тебе доверили важные решения и большие проекты, докажи, что достойна: что разговариваешь на языке аргументов и цифр и готова отвечать за результат. Всё, что ты делаешь, пропускай через призму критического взгляда — если ты принимаешь какие-то решения, то они должны быть аргументированы, основаны на цифрах как минимум. Если хочешь брать на себя ответственность, то тебе нужна въедливость, уверенность в себе, хорошие аналитические способности.

Знаю, ты даже немного завидуешь взрослой себе, но посмотри на это иначе. На третьем курсе университета ты поучаствуешь в конкурсе на стажировку в L’Oréal. Претендентов — 300 человек, места всего два, и одно из них займёшь именно ты. Такие стажировки дают возможность получить билет в будущее, если ты умный и упорный. Да, будешь трудиться целыми днями, но зато приобретёшь навык достигаторства, без которого не станешь мной.

Я всегда хотела быстро перемещаться в пространстве — не люблю пробки. Но если спросишь, не изобрели ли ещё летающие автомобили, то я тебя не обрадую. Наверное, с точки зрения технологий сделать их уже возможно, но есть много нюансов — как минимум их востребованность и безопасность.

Так что давай я похвастаюсь кое-чем другим, например развитием интернета.

Сейчас ты выходишь в онлайн через модем и по несколько минут грузишь одну картинку. Даже пожаловаться некому — телефонная линия-то в это время занята.

Так вот, в будущем интернет стал не только беспроводным, но ещё и высокоскоростным: вместо 60 Кбит/с — 100 Мбит/с. Интернет высоких скоростей позволяет потреблять информацию с намного большей концентрацией и качеством, а это значит, что с ним и учишься большему. У тебя появится доступ к большему количеству данных, к новым возможностям аналитики. Это серьёзный прорыв — только представь, сколько всего ты сможешь изучить.

Благодаря развитию интернет-технологий и базовой потребности человека в общении появятся соцсети. Сперва ты услышишь о зарубежных платформах, а потом и о нашей — «ВКонтакте». С годами она превратится в экосистему — это когда одна компания создаёт множество связанных между собой сервисов. К 32 годам ты будешь руководить там небольшим направлением. А к 37 возьмёшься за развитие бизнеса всей экосистемы сразу.

Работай. Не сиди сложа руки, не жди, что всё само придёт, — трудись. Прямо сразу. Пришла в институт — начинай работать.

И знаешь, что ещё? Не бойся придумывать новые мечты, а то все те, которые есть у тебя сейчас, — получить независимость и обеспечить комфортную жизнь себе и близким, — я уже воплотила. Подкинь ещё парочку!

Макар Тарасов, пишет себе в будущее Амбассадор экосистемы VK, студент факультета автоматизации технологических процессов и производств, 20 лет

Подожди, не читай так сразу. Сначала найди укромное место, вокруг тебя наверняка сейчас много людей. «Человеку нужен человек» — твои слова, помнишь? Фактически, конечно, не твои, а Станислава Лема, но ты ведь тоже так рассуждал. Ну что, отошёл в сторонку? Тогда привет.

Технологии развиваются стремительно, но машину времени даже к твоим 35 годам вряд ли изобрели. Зато беспилотных автомобилей у вас, наверное, целые автопарки, да? Сомневаюсь, конечно, что учёные смогли наделить роботов чувствами, но автоматическую навигацию уж точно кто-то доработал. Ну, знаешь, чтобы беспилотник сам понимал, куда ехать, кого, как и где объезжать. Людям, которым сложно концентрироваться и страшно водить, такое бы пригодилось. Может, ты и сам участвовал в разработках? Если, конечно, не бросил вдруг вуз.

Ты ведь не бросил? Надеюсь, что нет. А то я недавно подумал, как было бы здорово устроиться во время обучения младшим специалистом в сфере образования: организовывать для молодых ребят вроде меня самого учебные проекты, устраивать воркшопы и вовлекать в них студенческие организации, учёных, предпринимателей. Интересно, у нас получилось?

Впрочем, я в тебе, то есть в себе, не сомневаюсь. Мы целеустремлённые — берём и делаем. Ты бы не пошёл киснуть в офис и заполнять там бумажки по восемь — двенадцать часов в день.

Ты сейчас как минимум проджект-менеджер — мидл или сеньор. Если, конечно, подтянул навыки программирования (мне пока не хватает усидчивости). Ну а как максимум ты руководишь каким-нибудь департаментом. А что? Ты ладишь со сверстниками и старшими. Умеешь делегировать и выстраивать процессы сам. Знаешь, как для внутреннего роста важна поддержка. Именно этим — знанием дела и вниманием к людям вокруг — тебя восхищал Олег, твой наставник из амбассадорской программы VK, в которой ты участвовал. Помнишь?

В общем, чем бы ты в своём — то есть нашем — будущем сейчас ни жил… Главное, не ставь карьеру выше семьи и собственных интересов, а ещё не уходи с головой в работу и живи настоящим.

Взрослый я не должен перегореть или выгореть — в 35 лет, как мне кажется, всё только начинается.

P.S. Айтишники и учёные случайно не создали репозиторий справочных ресурсов по любым вопросам? А то «гуглинг» и случайные советы в соцсетях людям только вредят.

Анатолий Кульбацкий, пишет себе в прошлое Директор направления умных продуктов VK, 33 года

Ну, как дела, чемпион? Уже можно поздравить тебя с призовым местом на национальной олимпиаде по экономике и поступлением на мехмат? Ты молодец, можешь немного порадоваться, но не расслабляйся.

Впереди тебя ждёт небольшой экзистенциальный кризис, который придётся преодолеть. (Не лучшее начало мотивационного письма, но закончить его обещаю на позитивной ноте.)

Сейчас ты думаешь, что после пяти лет в вузе будешь знать всё и быстро пристроишься в банковский сектор. Ведь высшее образование, как говорят тебе родители, «гарант успеха». Вот только есть несколько «но»:

Профессора, скорее всего, не научат тебя учиться, критически мыслить, самоорганизовываться и организовывать других. Эти навыки придётся приобрести самостоятельно — и они зачастую будут важнее диплома.

На практике академические знания не всегда применимы, как бы сильно ты ни любил теорию игр, макро- и микроэкономические исследования и учения Милтона Фридмана.

Да и работа в банковском секторе — миллион регламентов и совсем немного свободы. Спроси потом у сестры, она пойдёт туда на практику.

На первом курсе, чтобы подзаработать, ты устроишься менеджером по рекламе, потом забредёшь в отдел разработки. Там ты поймёшь, что продумывать сайты самому куда интереснее, чем кому-то их продавать. Да, придётся понять, какие бывают движки и как они устроены. Но для тебя это не проблема. Вспомни, как готовился к олимпиадам.

Ты ведь штудировал в школе учебники для студентов. Так что бери и читай всю доступную литературу — в том числе на английском, потому что русскоязычной будет мало. Так ты убьёшь сразу двух зайцев: получишь профессиональные знания и подтянешь язык. А потом можно и к репетитору — чтобы не только читать на английском, но ещё и разговаривать (то есть не можно, а пойди).

Теперь вернёмся к кризису — прости, на втором абзаце он не закончился. Сперва ты оставишь на время учёбу, потому что лекции в вузе на фоне «взрослой» работы покажутся бесполезными. Но, пожалуйста, сделай выводы, как восстановишься. Задавай больше вопросов практикующим преподавателям из коммерческих структур. Они расскажут то, о чём не знают теоретики.

Потом ты перестанешь понимать, что такое вообще «карьера». Сначала будешь думать, что это вопрос упорного труда. А когда станет не хватать навыков, чтобы продвинуться, решишь, что карьерный успех — дело случая. Но послушай чуть более опытного себя: использовать шанс тоже нужно уметь.

Карьера — не абстрактное понятие, а путь, который прокладывают заранее, так что не забывай это делать.

В «Яндексе» узнай у руководителя отдела маркетинга Володи Гуриева, как устроены работа и целеполагание в больших корпорациях. Понимание сложных процессов поможет тебе дорасти до продуктового директора уже в другой компании — «Везёт». Там выпытай у гендиректора Андрея Лукашевича, как наладить сотрудничество продуктовых отделов, разработчиков и бизнеса. А в VK во все глаза следи за Аней Артамоновой. Она каким-то магическим образом умеет находить баланс между любовью к делу и строгостью, необходимой для достижения целей.

Ты сейчас, наверное, смотришь на свой Siemens C45 и слабо понимаешь, о чём я толкую, но поверь: скоро твой мир изменится. На смену кнопочным чёрно-белым мобильникам придут умные телефоны, способные заменить компьютер. В России накопится свой экспертный опыт в ИТ. Взлетит машинное обучение.

Как говорится, у самурая нет цели, есть только путь, так что соберись, чемпион, потому что твой будет долгим. Я попрошу тебя только об одном: замедляй хоть иногда шаг — чтобы заглянуть внутрь себя и насладиться моментом. Взрослые отчего-то об этом часто забывают.

Лера Чеглакова, пишет себе в будущее Амбассадор экосистемы VK, студентка Института биологии и химии МПГУ, 21 год

Здравствуй, Лера. Интересно, где застало тебя это письмо? Предположу, что на работе, зная твоё трудолюбие. Возможно, ты читаешь эти строчки в просторном светлом кабинете, полном растений. Вдоль стены у тебя большой книжный шкаф, чтобы всегда можно было обратиться к мыслям любимых писателей и учёных, и никакого компьютерного стола. Даже если он есть, дай помечтать. Хочу верить, что инженеры нашли способ заменить физические экраны цифровыми голограммами — как в кино.

Интересно, чем ты займёшься потом? Не исключаю, что пойдёшь вести урок химии или биологии — смотря что в итоге выбрала.

Но в глубине души надеюсь, что этот этап для тебя уже пройден и вместо работы в чужой школе ты давно построила свою.

Во всяком случае я делаю для этого всё возможное. Чтобы оттачивать педагогические навыки, я веду кружок химии для учеников младшей школы. Учу английский, без которого теперь никуда.

Я хочу подтянуть его до уровня upper-intermediate, но ты, надеюсь, успела овладеть им не хуже носителя. А ещё я окончила школу вожатых, чтобы лучше понимать детей и научиться организовывать их досуг, и записалась в амбассадорскую образовательную программу VK. Там мы вместе с другими студентами работаем над учебными проектами. Хотя зачем я тебе пересказываю твою же жизнь? В 35 лет рановато говорить о старческом склерозе.

Если честно, я даже рада, что не могу получить от тебя ответ. Вдруг ты скажешь, что никакой своей школы не открывала?

Если ты нашла другое призвание, я не расстроюсь. Скорее боюсь, что так и не перестану сомневаться в собственных силах.

Даже сейчас сомневаюсь, что очередная школа дополнительного образования кому-то нужна. В мире ведь их предостаточно. Но если во внутренней борьбе победила я, а не страх, значит, в нашем с тобой центре ежедневно учатся десятки детей и подростков. Там они раскрывают потенциал, который не всегда могут реализовать в обычной школе.

Кстати, помнишь, ты хотела развивать в школе смежные профили? Информатика в биологии, искусственный интеллект в химии. Как дела с этим? А то я всё думаю, как было бы здорово, если бы мы научились наконец-таки передавать с помощью технологий запахи — как изображение или звук. Если этого нет даже в твои 35, то уверена: найти способ смогут твои же ученики. Предложи им идею.

Надеюсь, что зарплата у тебя достойная, но не стоит выше интереса к работе. Ты ведь помнишь, чем тебя вдохновляла Оксана Викторовна Иванова, руководительница школы вожатых. Она не просто любила свою работу — она пыталась взрастить тот же самый трепет в других и всегда призывала относиться к занятию с душой. «Всё творчески, иначе зачем». Береги тот же запал и оптимизм, а то, кажется, многие взрослые этого совсем лишены.

И вот что ещё. Хочу верить, что ты больше не боишься заявлять о себе и не позволяешь чужому мнению сбить тебя с курса. Какая разница, что скажут люди, верно? 21-летней мне по-прежнему страшно. Но ты за все эти годы просто обязана была стать сильнее.

Изменить жизнь не поздно и в 16, и в 35 — возраст героев в заголовке материала мы выбрали не случайно. В этом году впервые и те и другие могут стать амбассадорами экосистемы VK: пройти обучение, чтобы познакомиться с ИТ-индустрией, а потом знакомить с ней других.

При этом быть математиком или айтишником вовсе не обязательно: в программе могут участвовать все, кто интересуется технологиями. Направлений обучения будет три на выбор: «Социальная ответственность ИТ-компаний», «Продуктовые и инновационные экосистемы», «Технологии и информационная безопасность».