Бизнес-ноутбуки вообще чем-то отличаются от обычных или это чистый маркетинг?

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Чтобы разобраться, посмотрим на их технические характеристики.

Материал подготовлен при поддержке магазина «Ситилинк»

Бизнес-ноутбуки — дитя концепции BYOD (bring your own device), согласно которой сотрудники используют для работы собственные устройства вместо офисных. Тенденция начала распространяться задолго да пандемии: ещё в 2013 году до 75% офисных работников в некоторых городах России ходили на работу с собственными лэптопами. Та же ситуация наблюдалась в других странах с крупными развивающимися рынками: Бразилии, ОАЭ, Малайзии. По некоторым данным, сотрудники экономят от 37 до 81 минуты рабочего времени в неделю, используя личный компьютер, к которому не нужно каждое утро заново привыкать.

С глобальным ростом секторов малого и среднего бизнеса и екоммерс на рынке всё чаще стали появляться так называемые бизнес-ноутбуки (business laptops). Продажи бизнес-ноутбуков взлетели в 2020 году, но и после локдауна рынку прогнозируют рост спроса на десятки процентов в год. Производители позиционируют их как более компактные, производительные и безопасные, чем персональные. Мы решили разобраться, так ли это.

Что там с безопасностью

Чтобы надёжно защитить корпоративные данные, производители предлагают настроить двух- или даже трёхфакторную аутентификацию. Помимо стандартного пароля, можно настроить вход по биометрии — отпечатку пальца или распознаванию лица.

Ещё одно средство защиты, которое часто используют на бизнес-ноутбуках, — электронный ключ (U2F-токен). Он выглядит как флешка с кнопкой на корпусе. Перед использованием токен нужно зарегистрировать в одном из сервисов ключей, это занимает не больше минуты. И ноутбук будет пускать в учётную запись только того, кто вставит токен в USB-привод и разблокирует его пин-кодом или отпечатком пальца.

Безопасность данных в бизнес-ноутбуках обеспечена не только на программном, но и на аппаратном уровне. Многие производители встраивают непосредственно в центральный процессор инструменты мониторинга угроз. Несанкционированный доступ к устройствам и данным становится невозможен, так как система проверяет подлинность каждого обращения — действительно ли его инициировал владелец.

Объясним на примере EliteBook 855 — нового бизнес-ноутбука HP. Технологии его процессора AMD Secure Processor позволяют непрерывно отслеживать подозрительную активность и сразу же извещают пользователя об угрозе. И «железо», и ПО защищены даже от новейших угроз: сведения о них приходят вместе с обновлениями операционной системы.

С помощью машинного обучения устройство постоянно обучается распознавать вредоносные приложения и подозрительную активность, чтобы быстро блокировать их. Так, даже если злоумышленникам удастся взломать системное ПО, система Wolf Security в HP запустит его безопасную копию.

Как долго и насколько быстро они могут работать

Бизнес-ноутбуки должны держать заряд в течение всего рабочего дня, то есть не менее 8 часов. Например, аккумулятор HP EliteBook 855 G8 при стандартной яркости монитора (400 кд/м²) работает без подзарядки 10 часов и более. При этом полностью разряженная батарея восстанавливается до 50% за полчаса, полностью — за полтора.

Если пользователь имеет дело с 3D-графикой, видео или большими макетами, то работать на моделях экономкласса, у которых объём оперативной памяти составляет в среднем от 4 до 8 Гб, будет проблематично. Также частые проблемы таких ноутбуков — недостаточная контрастность экрана и недостоверная цветопередача (белый цвет имеет желтоватый оттенок, яркие цвета выглядят слишком тусклыми, а тёмные — перенасыщенными).

Стандартом для бизнес-ноутбуков считаются разрешение экрана FullHD (1920 × 1080) и матрица IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора. Такими характеристиками обладает HP EliteBook 855 G8.

Ноутбук работает на процессоре Ryzen 5 PRO 5650U и имеет 16 Гб оперативной памяти DDR4 — этого хватит, чтобы обрабатывать видео, одновременно разговаривая по видеосвязи и закачивая файлы в облачное хранилище. В устройстве установлен твердотельный накопитель — это более лёгкая и ударостойкая альтернатива жёсткому диску. А встроенный графический ускоритель Radeon Graphics позволяет работать с несколькими дисплеями и смотреть видео в 4К без зависаний.

Для тех, кто привык работать в светлом помещении или на открытом воздухе, важна яркость экрана. Её измеряют в нитах или канделах на квадратный метр. 1 нит = 1 кд/м². 300 нит — минимально необходимая яркость для того, чтобы экран не бликовал. У HP EliteBook 855 она составляет 1000 нит.

Несмотря на высокую производительность, ноутбук весит 1,7 кг. Ещё одна его особенность — бесшумная и влагостойкая клавиатура.

Какие преимущества они дают корпоративным клиентам

Сопроцессор AMD Secure Processor защищает информацию не только на программном, но и на аппаратном уровне. Например, в HP EliteBook 855 G8 внедрена технология, которая проверяет подлинность каждого из этапов загрузки системы. В памяти устройства сохранены сведения о том, как должна загружаться каждая из программ. Отклонение от сценария — вероятный признак хакерской атаки. В этом случае система заблокирует проблемную программу, а чувствительные данные (например, пароли от корпоративных систем или данные коммерческой тайны) останутся в безопасности.

AMD — один из мировых лидеров в производстве процессоров. После перехода на семинанометровый технологический процесс компания может обеспечить более высокую производительность чипов и меньшее энергопотребление.

Кроме этого, AMD непрерывно совершенствует собственные системы безопасности. Поэтому устройства на базе процессоров компании стали востребованы не только индивидуальными, но и корпоративными пользователями. Уровень защищённости систем AMD от потенциальных угроз могут оценить руководители многих компаний, в том числе перешедших на удалённую работу. Безопасность обеспечена на аппаратном уровне, а значит, за сохранность конфиденциальной информации можно не переживать даже без прямого контроля за устройствами сотрудников.

Также устройства на базе процессоров AMD могут подойти и создателям контента, ожидающим от ноутбука высокой производительности — например, при работе с графикой и видео.