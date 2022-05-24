Коротко: начать зарабатывать на своём телеграм-канале

Donate — бот в Telegram, который создаёт кнопку для донатов в публичные каналы и настраивает платную подписку на приватные. Он позволяет «прикрутить» кнопку к каналу от 100 подписчиков, который прошёл верификацию и не нарушает законодательство своей страны (например, канал с пиратскими фильмами настроить систему донатов не сможет). Бот входит в список официальных платёжных агентов Telegram, «работает» с рублями, евро и Toncoin.