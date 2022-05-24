Коротко: начать зарабатывать на своём телеграм-канале

Кнопка для донатов, настойка которой займёт несколько минут.
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Материал подготовлен при поддержке Donate Bot
О чём речь
Donate — бот в Telegram, который создаёт кнопку для донатов в публичные каналы и настраивает платную подписку на приватные. Он позволяет «прикрутить» кнопку к каналу от 100 подписчиков, который прошёл верификацию и не нарушает законодательство своей страны (например, канал с пиратскими фильмами настроить систему донатов не сможет). Бот входит в список официальных платёжных агентов Telegram, «работает» с рублями, евро и Toncoin.
Для кого
Для авторов, которые хотят монетизировать свои телеграм-каналы.
Чем интересен
- Создать кнопку для публичного канала можно в три шага:
1) Зарегистрироваться через бот Donate, отправить своё селфи и фото документа (паспорта, прав или ID-карты).
2) Указать способ получения выплат.
3) Кастомизировать кнопку подходящим описанием и опубликовать в канале командой $donate. С этого момента можно принимать донаты. Чтобы подписчики не теряли доступ к кнопке, её можно закрепить: сообщение останется вверху диалогового окна.
- Чтобы настроить платную подписку на свой канал, достаточно добавить бот в администраторы и указывать сумму платежа через команду «Подписки». Читатели платят единоразово или регулярно — например, раз неделю или раз в месяц.
- Подписчики отправляют донаты с карт Visa, Mastercard и МИР, Google Pay и Apple Pay. Минимальная сумма одного доната — 200 рублей или 1 евро, максимальная — 250 тысяч рублей или 5 тысяч евро.
- Выплаты приходят управляющему канала два раза в месяц. Чтобы вывести деньги, на его счету должно быть больше 100 евро или 20 тысяч рублей. Общая комиссия с одного вывода — 4–5%: она включает в себя комиссию платёжной системы и комиссию на выплаты. Сервисный сбор сейчас не взимают, потом он составит 5%.
Что ещё нужно знать
- Бот оставляет авторов каналов анонимными: он не покажет имя пользователя в Telegram подписчикам.
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