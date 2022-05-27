Какие специалисты нужны финтех-компаниям в 2022 году

Взгляд изнутри.

{"id":429204,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":429204,"gtm":null} 928 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «МТС Банка»

Как обстоят дела с трудоустройством ИТ-специалистов в финтехе и как развивать карьеру — отвечают эксперты «МТС Банка» и социальной сети обмена знаниями MessageGuru.

Что происходит на ИТ-рынке?

Алексей Клепиков Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера «МТС Банка»

В ИТ сейчас три основные тенденции: уход иностранных вендоров с российского рынка, сложность положения iOS-разработчиков, которое потребует их переквалификации, и спрос на специалистов по альтернативным технологиям, например PWA (прогрессивное веб-приложение). Эти тенденции стабилизируют рынок: люди будут больше внимания обращать на стабильность компании и вкладываться в собственное развитие, улучшать продукты, а не смотреть на новые предложения.

А на рынке мобильных приложений?

Кирилл Гурбанов Руководитель кластера цифрового бизнеса «МТС Банка»

Мобильные приложения для банков — это основа основ с точки зрения массы бизнес-показателей и огромная зона для работы. И если компании — владельцы магазинов приложений продолжат отключать российских пользователей от сторов, то весь трафик сместится в мессенджеры в части коммуникации и в интернет-банк в плане обслуживания.

Теперь веб-банкинг, который банковская индустрия многие годы готовила к «медленной смерти», внезапно заиграл абсолютно новыми красками. Мы в своё время приняли принципиальное решение развивать интернет-банк и готовы инвестировать в его улучшение, в частности, активно смотрим специалистов по работе с Progressive Web Apps 102.

Как удерживать сотрудников?

Александр Куренков Директор HR-практики портала MessageGuru

Интересными проектами, материальными и нематериальными бонусами и комфортными условиями. Очень важно, чтобы, работая над проектом, человек развивал компетенции, которые он считает приоритетными для карьеры. Для многих большую роль играет наличие удалённого или гибридного режима работы.

Дарья Капранова Вице-президент по управлению опытом сотрудника и организационному развитию «МТС Банка»

Мы наблюдаем обратную «миграцию» сотрудников в офис. Тем не менее мы сохраняем гибридный формат работы. Особенно он актуален для региональных ИТ-разработчиков — они предпочитают оставаться в родном городе и работают на столицу дистанционно. Их доля за год выросла до 28%. Мы стараемся на период адаптации привозить сотрудников в головной офис, чтобы усилить чувство принадлежности к общей команде и помочь идентифицироваться с компанией и её ценностями.

Это цитаты экспертов с круглого стола «Какие специалисты нужны сейчас финтех-компаниям». Круглый стол — часть совместного проекта #Best4Best социальной сети обмена знаниями MessageGuru и «МТС Банка». Ещё больше — в 42 минутах записи с круглого стола.