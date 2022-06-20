Коротко: масштабный курс для тех, кто всегда мечтал освоить 3D

Для всех, кому интересно делать 3D-графику — в играх, кино или анимационных фильмах. Дизайнерам курс тоже будет полезен: с новыми навыками они смогут делать более эффектные работы.

Курс можно оформить в рассрочку с первой оплатой через 6 месяцев. Skillbox предлагает пять тарифов: от 7,5 до 15 тысяч в месяц — отличие в количестве материалов и наличии персонального сопровождения. Если оставить заявку на сайте и в разговоре с менеджером назвать кодовое слово GAMEDEV, можно получить скидку 5000 рублей.