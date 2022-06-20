Коротко: масштабный курс для тех, кто всегда мечтал освоить 3D

И делать графику для игровой и киноиндустрии.
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Материал подготовлен при поддержке Skillbox
Для кого
Для всех, кому интересно делать 3D-графику — в играх, кино или анимационных фильмах. Дизайнерам курс тоже будет полезен: с новыми навыками они смогут делать более эффектные работы.
Чем интересен курс
- На нём Skillbox готовит 3D-дженералистов — эти специалисты разбираются во всех этапах создания 3D-контента: от концепции и скульптинга до текстурирования и анимации. Участников ждёт больше 850 часов видеоматериалов. Материалы постоянно обновляются, а доступ к ним остаётся навсегда.
- У Skillbox есть своя лаборатория GameBox (50 игр в разработке и 10 в релизе). Это профессиональное комьюнити участников курсов направления «Игры». Здесь начинающие разработчики вместе с опытными специалистами из индустрии делают реальные проекты и воплощают собственные идеи игр.
- Новички пройдут через весь процесс подготовки модели (пайплайн), которого придерживаются как небольшие профессиональные команды, так и крупные продакшены.
- Специалисты смогут расширить свой скиллсет: например, освоить процедурные операции в Houdini, делать риг (систему управления скелетом) сложной органики, добавлять модели «характер» с помощью грамотного текстурирования по UV (создания развёртки 3D-объектов).
- И те и другие освоят десятки программ. Среди них ZBrush (самый популярный в мире софт для скульптинга), Maya и Blender (моделинг и анимация), Houdini (сложные спецэффекты и симуляции), Substance Painter (текстурирование) и другие.
- Cпикеры курса — это художники и тимлиды, работавшие над World of Tanks, War Thunder, Atomic Heart, Fortnite и Heroes of the Storm. А также над спецэффектами для фильмов «Притяжение», «T-34» и анимационных фильмов студии «Паровоз» («Кощей.Начало», «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки»).
- Команды студентов создают несколько собственных игр, в этом им помогают наставники. А ещё выполняют крупный коммерческий заказ от студий — он поможет влиться в индустрию или устроиться в студию заказчика. Вот какие проекты создавали участники прошлых наборов: Block and Rows, Daldos, Knitted And Inflatable и Once Upon a Time: Scary Tales.
- Каждый студент выполняет в общей сложности 27 работ: 8 проектов на основе технического задания и ещё 19 непосредственно обучающих. Это портфолио можно показывать потенциальным работодателям.
- Карьерные консультанты (их выделяют каждому студенту) помогают найти работу: составить резюме, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованиям.
- Бонус для всех участников: годовой доступ к собственной онлайн-платформе Skillbox для изучения английского по методике КЭСПА. Преимущество методики — запоминание языка за счёт мышечной памяти.
Что ещё нужно знать
Курс можно оформить в рассрочку с первой оплатой через 6 месяцев. Skillbox предлагает пять тарифов: от 7,5 до 15 тысяч в месяц — отличие в количестве материалов и наличии персонального сопровождения. Если оставить заявку на сайте и в разговоре с менеджером назвать кодовое слово GAMEDEV, можно получить скидку 5000 рублей.
А разве есть работа для 3D в РФ?
Ну как бы да: https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/menedzhment-igrovykh-internet-proektov/v-domestic-companies/
забавно, половина ссылок нерабочие и только 1 указал вилку до. В целом что-то как-то грустно, раз на одной странице умещается.
А анимационные студии?
и в каких программах ты будешь анимировать интересно.....
Комментарий удален модератором
Первый пункт становления в 2022 году 3D спецом это переезд из страны. Во первых софт больше не продается в России и значит вы можете работать только как пират, стоки закрыты, платежные системы ушли и работать с 95% заказов просто не возможно из России. Игрострой тоже умер так как все площадки сбыта для России закрыты. А для того, что-бы стать 3D спецом нужно инвестировать очень много часов, это год - два.
вообще очень люблю смотреть на готовые изображения 3D моделей, хочу посмотреть статью о том как ребята прошли курсы и какие у них успехи