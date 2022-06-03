Что происходит на рынке труда прямо сейчас?

Рассказывает эксперт «Авито Работы».

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Материал подготовлен при поддержке сервиса «Авито Работа»

Почему водителям и курьерам станет тяжелее найти работу, какие отрасли переживают кризис лучше всего и как изменилось число откликов на вакансии.

Дмитрий Пучков Руководитель по развитию платформы «Авито Работа»

К середине мая открыто больше вакансий, чем в начале февраля

Ситуация на рынке труда в 2022 году довольно напряжённая, но катастрофы нет. Во время пандемии он просел гораздо заметнее — число вакансий тогда сократилось вдвое.

Первые две недели после 24 февраля рынок был в шоке, многие компании приостановили наём. Но всё равно кто-то должен работать. Поберечь ресурсы — стандартная стратегия в шоковой ситуации, но долго так продолжаться не может. На нашу экономику в первую очередь давят санкции, а они, по всей видимости, останутся с нами надолго. Компании свыклись с этой данностью, адаптировались и опять стали искать новых людей.

До середины марта количество вакансий сокращалось, но ближе к концу месяца ситуация стабилизировалась. К середине мая на платформе «Авито Работа» открыто больше вакансий, чем в начале февраля.

В сезонном бизнесе активно набирают людей, а банки замораживают наём

Не изменилось число вакансий на госслужбе и в бюджетном секторе. Большой удар пришёлся по финансовой системе, поэтому замораживают наём банки и другие фининституты. Из-за блокировки соцсетей компании Meta* менее востребованы стали SMM-специалисты. В туризме, транспорте, логистике и автобизнесе вакансий также стало меньше.

Активнее всего сотрудников набирают компании в сезонных отраслях — сельском хозяйстве и строительстве. Много вакансий там, где традиционно высокая текучка персонала, например в фуд-ритейле.

Крупный бизнес пока чувствует себя увереннее, чем средний и малый. Корпорации в основном стараются возместить текучку. А вот в малом и среднем бизнесе предприятия просто ужимаются или закрываются.

По оценке «Авито Работы», в российских филиалах ушедших компаний занято 600 тысяч человек. С учётом их семей уход западного бизнеса из России затронет до 2,5 млн человек. Пока никого не увольняют — сотрудников перевели на оплачиваемый отпуск.

Число претендентов на одну вакансию выросло в среднем в два раза

В курьерской доставке, такси и услугах по дому активность соискателей выросла больше чем на 70%, на 37% увеличилось число ищущих работу аудиторов, на 31% — SEO-специалистов. В некоторых отраслях активность, наоборот, снизилась: на 32% уменьшился интерес к новым вакансиям ивент-менеджеров, на 16% — переводчиков и рекрутеров.

Весь прошлый год мы рассказывали, что курьеры — это «новый чёрный», люди, которых много не бывает. Так действительно было: компании вкладывались в доставку, люди получали больше средней зарплаты по региону. В городах-миллионниках курьеры иногда зарабатывали по 100 тысяч рублей. Сейчас люди экономят: готовых заплатить 200–300 рублей за доставку всё меньше — проще дойти до пункта выдачи или постамата.

Рынок труда превратился в рынок работодателя

Раньше вакансий было больше, чем соискателей. Сотрудников не хватало на всех позициях: от дворников до топ-менеджеров. Мы называем такое состояние рынком соискателя.

Теперь квалифицированных соискателей стало больше, а рабочих мест — меньше. Предложение превысило спрос. Такой рынок труда мы называем рынком работодателя.

Раньше из десятка записавшихся на собеседование приходил только один. Это встречалось и в рабочих профессиях, и в ИТ-индустрии. Айтишник мог прийти на собеседование в Zoom в халате и тапочках и поинтересоваться, почему он вообще должен выслушивать предложение рекрутера. Теперь же один звонок — одна закрытая вакансия. Думаю, через два-три месяца российский рынок может снова превратиться в рынок соискателя.

Соискателей становится больше, но количество рекрутеров не меняется. На имеющихся обрушивается огромный поток работы. Компании хотят автоматизировать отбор персонала. Раньше никто не хотел общаться с чат-ботами. Сейчас всё изменилось. У нас от 70 до 95% диалогов с соискателем приходится на бота, который отсеивает неподходящих кандидатов, и до живого человека доходят только самые стоящие.

Увольняют не только неэффективных сотрудников

Каждая компания выбирает собственную стратегию сокращений, но доходит и до абсурда. Например, мы знаем о случаях, когда начальник говорил сотрудникам: «Все принесите мне трудовые книжки», — а затем просто в случайном порядке доставал из стопки десяток книжек. Этих людей и увольняли — мол, не повезло.

Но это частные случаи. Пандемия всё-таки научила работодателей беречь кадры и предлагать им другую работу в пределах этого же бизнеса. Например, во время локдауна рестораны предлагали официантам стать курьерами.

Ещё один выход — когда работодатели обмениваются сотрудниками профильно. Так, во время пандемии «Магнит» принял на работу больше двух тысяч сотрудников из Burger King, KFC и «Шоколадницы», а Metro трудоустроил сотню человек из «Спортмастера» и McDonald’s. Площадки с вакансиями в таких случаях выступают медиаторами. Например, «Авито Работа» для этого запустит в июне 2022 года специальный раздел. В нём работодатели смогут рассказать о предстоящем сокращении, чтобы помочь сотрудникам найти новую работу.

В сокращении персонала главное — не ударить по своему HR-бренду, потому что восстанавливать утраченное доверие придётся долго.

«Схантить» опытного сотрудника с текущего места работы стало дороже

Многие айтишники или уехали за рубеж, или ищут там работу. Платят больше, нервы, как правило, треплют меньше, социальная стабильность даже при возросшей турбулентности всё равно выше. Те, кто остался, предпочитают сохранить своё место.

Раньше классного специалиста можно было заинтересовать необычными или просто выгодными условиями. «Сбер», например, предлагал сотрудникам профессиональные курсы, оплачивал подписки на профильные журналы, устраивал в конференц-залах показы новых фильмов. «Тинькофф» устраивал курсы, мастер-классы, тренинги и консультации сотрудникам по индивидуальным планам развития.

Теперь цена ошибки в ИТ-сфере, например, слишком высока: если на новом месте не понравится, вернуться на прежнее просто не выйдет — его, скорее всего, уже займут. На ИТ-рынок вышли крутые специалисты, которых раньше было днём с огнём не сыскать: кто-то попал под сокращение, кто-то лишился работы из-за ухода компании с рынка. Это отличная возможность для работодателей усилить свои ИТ-команды.

Сотрудникам на рабочем месте не хватает точки опоры

И работодатель такую точку опоры может предоставить. Настоящий лидер должен внушать в своих подчинённых уверенность в завтрашнем дне, даже если сам он понятия не имеет, что делать дальше. А ещё нужно быть со своими сотрудниками честными и не утаивать информацию о положении компании.

Если вы не нашли ответов на свои вопросы о HR, найме и трудоустройство в кризис, — задавайте их в комментариях к этой статье. В отдельном материале на них ответят наши эксперты. — Мария Малкова, key account manager в «Авито Работе». Вопросы по возможностям платформы для найма персонала. — Руслан Абдулганиев, основатель стартапа HR Messenger. Вопросы по развитию enterprise b2b-стартапов. — Нармина Борисова, генеральный директор Академии блогинга и коммуникаций, преподаватель программ MBA в РЭУ им. Плеханова. Вопросы по найму для предпринимателей. — Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ. Вопросы работы с персоналом и собственного карьерного развития.

Половина российских работодателей считает, что находить сотрудников быстрее всего на «Авито Работе», — пишет в исследовании рынка за апрель 2022 года B2B Research.

Каждый месяц 20 млн человек — от курьеров и водителей до менеджеров по продажам и дизайнеров — ищут работу на «Авито». В сервисе можно собирать отклики на вакансии, просматривать резюме и совмещать оба способа найма. А благодаря новому разделу «Кандидаты» вся информация о соискателях собрана в одном месте.