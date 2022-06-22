Коротко: онлайн-курс для ИТ-специалистов, которые хотят сменить карьерное направление

Или углубить свои знания.

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Материал подготовлен при поддержке сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс Практикум»

Что

«Инженер данных» — новая образовательная программа сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс Практикум». На ней обучают специалистов, которые автоматизируют процесс получения, подготовки и накопления данных — всё для того, чтобы бизнес мог принимать взвешенные решения на их основе.

Для кого

Для начинающих и продвинутых специалистов: дата-инженеров, разработчиков и аналитиков.

Чем интересен курс

Три четверти программы — практические занятия, результаты которых можно разместить в портфолио. Студенты смогут углубить знания Python и SQL; организовывать базы данных с помощью PostgreSQL, MongoDB и ClickHouse, разбираться в ПО и сервисах Apache Software Foundation и не только.

Студенты научатся извлекать, очищать и сохранять данные, минимизируя потери для бизнеса, а также отслеживать их качество, создавая для этого специальные метрики. На занятиях научат автоматизировать пайплайн данных, рассчитывать нагрузку и планировать масштабирование хранилища данных.

Преподаватели и авторы курса — практикующие специалисты из «Яндекса», «Сбера», Ozon и МТС. Помогать студентам осваивать программу будет целая команда. Наставники отвечают на вопросы о заданиях, ревьюеры указывают на ошибки в коде, кураторы помогают решить учебные проблемы: например, если общение с наставниками не задалось.

Ещё до завершения обучения студенты могут обратиться к специалистам карьерного центра «Яндекс Практикума». Они научат грамотно составлять резюме, сопроводительные письма и портфолио, вместе со студентом отрепетируют интервью, поделятся вакансиями от партнёров. Но главное — помогут в работе над реальным проектом в рамках «Мастерской». Обращаться в центр лучше не в конце курса, а в середине — так студент успеет поучаствовать во всех активностях и получить как можно больше фидбека от кураторов, наставников и консультантов.

После прохождения курса студенты получат сертификат о повышении квалификации и пополнят портфолио десятком новых проектов. По данным ВШЭ, 78% выпускников «Яндекс Практикума» находят работу по новой специальности, а 41% — получают повышение на нынешнем месте работы.

Что ещё нужно знать

До начала занятий студентам нужно пройти тест на знание основ SQL и Python: для изучения программы понадобятся хотя бы базовые знания.