Коротко: онлайн-курс для ИТ-специалистов, которые хотят сменить карьерное направление

Или углубить свои знания.
Материал подготовлен при поддержке сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс Практикум»
Что
«Инженер данных» — новая образовательная программа сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс Практикум». На ней обучают специалистов, которые автоматизируют процесс получения, подготовки и накопления данных — всё для того, чтобы бизнес мог принимать взвешенные решения на их основе.
Для кого
Для начинающих и продвинутых специалистов: дата-инженеров, разработчиков и аналитиков.
Чем интересен курс
- Три четверти программы — практические занятия, результаты которых можно разместить в портфолио. Студенты смогут углубить знания Python и SQL; организовывать базы данных с помощью PostgreSQL, MongoDB и ClickHouse, разбираться в ПО и сервисах Apache Software Foundation и не только.
- Студенты научатся извлекать, очищать и сохранять данные, минимизируя потери для бизнеса, а также отслеживать их качество, создавая для этого специальные метрики. На занятиях научат автоматизировать пайплайн данных, рассчитывать нагрузку и планировать масштабирование хранилища данных.
- Преподаватели и авторы курса — практикующие специалисты из «Яндекса», «Сбера», Ozon и МТС. Помогать студентам осваивать программу будет целая команда. Наставники отвечают на вопросы о заданиях, ревьюеры указывают на ошибки в коде, кураторы помогают решить учебные проблемы: например, если общение с наставниками не задалось.
- Ещё до завершения обучения студенты могут обратиться к специалистам карьерного центра «Яндекс Практикума». Они научат грамотно составлять резюме, сопроводительные письма и портфолио, вместе со студентом отрепетируют интервью, поделятся вакансиями от партнёров. Но главное — помогут в работе над реальным проектом в рамках «Мастерской». Обращаться в центр лучше не в конце курса, а в середине — так студент успеет поучаствовать во всех активностях и получить как можно больше фидбека от кураторов, наставников и консультантов.
- После прохождения курса студенты получат сертификат о повышении квалификации и пополнят портфолио десятком новых проектов. По данным ВШЭ, 78% выпускников «Яндекс Практикума» находят работу по новой специальности, а 41% — получают повышение на нынешнем месте работы.
Что ещё нужно знать
До начала занятий студентам нужно пройти тест на знание основ SQL и Python: для изучения программы понадобятся хотя бы базовые знания.
Курс рассчитан на 26 недель (6,5 месяца) и стоит 95 000 рублей. Студенты могут оплатить обучение и в рассрочку — по 17 000 рублей в месяц. Записаться на курс можно уже сейчас, старт ближайшего потока обучения — 20 июня.