Конкурс инструкций
Промо

Коротко: получить несколько миллионов долларов на свой стартап от нефтедобывающего холдинга

Или стать его партнёром и поставщиком.

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Материал подготовлен при поддержке UDS Capital

О чём речь

UDS Capital — инвестиционная группа от владельца холдинга UDS Group Алексея Чулкина. Это российский холдинг, в его составе 11 компаний: от золото- и нефтедобывающих до строительных и девелоперских. Для новых проектов UDS Capital ищут партнёров среди стартапов, другими словами — проводят скаутинг.

Для кого

Для владельцев и руководителей стартапов и предпринимателей.

Чем интересен

  • Инвесторы ищут проекты в области финтеха (например, криптовалюта и цифровой банкинг), девелопмента, а также золото- и нефтедобычи. Ещё лучше — если стартап умеет работать на стыке нескольких сфер. Сам UDS Group работает по последним двум направлениям: c 2006 года строит жилые и коммерческие здания (бизнес-центры и рестораны), а ещё добывает золото и нефть в семи регионах России.
  • UDS Capital готовы инвестировать в новые проекты 50 млн долларов.
  • Другой вариант сотрудничества — пилотный проект на базе предприятий UDS Group: на него стартапу дадут до 500 тысяч долларов. UDS Group также может стать заказчиком или партнёром стартапа.
  • UDS Capital принимает заявки от компаний разных стадий развития: от прототипов без продаж (MVP) до «зрелых» и с прибылью.

Что ещё нужно знать:

  • Подать заявку можно до 8 июля на сайте UDS Capital. Для этого нужно описать свой продукт и проблему, которую он решает.
  • Заявки рассмотрят за полторы недели: инвесторы свяжутся с финалистами до 20 июля. Уже в августе руководители отобранных стартапов встретятся с инвесторами в Москве.
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Конкурс технических инструкций
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9 комментариев
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Кирилл Ермаков

Предлагаю финтех-стартап

Создаём банк, и он забирает все деньги за каждый входящий и исходящий перевод

Profit!

Или это уже где-то было?

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Кирилл Ермаков

Других стартапов у нас для вас нет

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Marat Nigametzianov

Крипта... совсем крыша поехала

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Евгений Королишин

А что не так?

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Владимир Часов

Обычно, в России, таким образом тырят чужие идеи.А инвестиции стоят на последнем месте из пяти.

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Tony

а можно примеры этих вот обычных действий?

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Дмитрий Иванов

Да и не только в России:

https://habr.com/ru/news/t/512324/

Amazon встречается со стартапами, а потом…
Корпорация Amazon ворует идеи самых перспективных стартапов, разрушая их бизнес, пишет The Wall…
habr.com
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Tony

интересно все же про «обычно в россии»

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Redmi

Можно не давать исходный код.

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