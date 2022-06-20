Коротко: получить несколько миллионов долларов на свой стартап от нефтедобывающего холдинга

Или стать его партнёром и поставщиком.

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Материал подготовлен при поддержке UDS Capital

О чём речь

UDS Capital — инвестиционная группа от владельца холдинга UDS Group Алексея Чулкина. Это российский холдинг, в его составе 11 компаний: от золото- и нефтедобывающих до строительных и девелоперских. Для новых проектов UDS Capital ищут партнёров среди стартапов, другими словами — проводят скаутинг.

Для кого

Для владельцев и руководителей стартапов и предпринимателей.

Чем интересен

Инвесторы ищут проекты в области финтеха (например, криптовалюта и цифровой банкинг), девелопмента, а также золото- и нефтедобычи. Ещё лучше — если стартап умеет работать на стыке нескольких сфер. Сам UDS Group работает по последним двум направлениям: c 2006 года строит жилые и коммерческие здания (бизнес-центры и рестораны), а ещё добывает золото и нефть в семи регионах России.

UDS Capital готовы инвестировать в новые проекты 50 млн долларов.

Другой вариант сотрудничества — пилотный проект на базе предприятий UDS Group: на него стартапу дадут до 500 тысяч долларов. UDS Group также может стать заказчиком или партнёром стартапа.

UDS Capital принимает заявки от компаний разных стадий развития: от прототипов без продаж (MVP) до «зрелых» и с прибылью.

Что ещё нужно знать: