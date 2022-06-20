Коротко: получить несколько миллионов долларов на свой стартап от нефтедобывающего холдинга

Или стать его партнёром и поставщиком.
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Материал подготовлен при поддержке UDS Capital
О чём речь
UDS Capital — инвестиционная группа от владельца холдинга UDS Group Алексея Чулкина. Это российский холдинг, в его составе 11 компаний: от золото- и нефтедобывающих до строительных и девелоперских. Для новых проектов UDS Capital ищут партнёров среди стартапов, другими словами — проводят скаутинг.
Для кого
Для владельцев и руководителей стартапов и предпринимателей.
Чем интересен
- Инвесторы ищут проекты в области финтеха (например, криптовалюта и цифровой банкинг), девелопмента, а также золото- и нефтедобычи. Ещё лучше — если стартап умеет работать на стыке нескольких сфер. Сам UDS Group работает по последним двум направлениям: c 2006 года строит жилые и коммерческие здания (бизнес-центры и рестораны), а ещё добывает золото и нефть в семи регионах России.
- UDS Capital готовы инвестировать в новые проекты 50 млн долларов.
- Другой вариант сотрудничества — пилотный проект на базе предприятий UDS Group: на него стартапу дадут до 500 тысяч долларов. UDS Group также может стать заказчиком или партнёром стартапа.
- UDS Capital принимает заявки от компаний разных стадий развития: от прототипов без продаж (MVP) до «зрелых» и с прибылью.
Что ещё нужно знать:
- Подать заявку можно до 8 июля на сайте UDS Capital. Для этого нужно описать свой продукт и проблему, которую он решает.
- Заявки рассмотрят за полторы недели: инвесторы свяжутся с финалистами до 20 июля. Уже в августе руководители отобранных стартапов встретятся с инвесторами в Москве.
Предлагаю финтех-стартап
Создаём банк, и он забирает все деньги за каждый входящий и исходящий перевод
Profit!
Или это уже где-то было?
Других стартапов у нас для вас нет
Крипта... совсем крыша поехала
А что не так?
Обычно, в России, таким образом тырят чужие идеи.А инвестиции стоят на последнем месте из пяти.
а можно примеры этих вот обычных действий?
Да и не только в России:
https://habr.com/ru/news/t/512324/
интересно все же про «обычно в россии»
Можно не давать исходный код.