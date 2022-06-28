Коротко: акселератор «Газпром нефти» для стартапов, использующих отечественные компоненты

Обещают персонализированную программу и несколько вариантов партнёрства.

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Материал подготовлен при поддержке StartupDrive

О чём речь

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти» ищет решения для сбытовой части топливного бизнеса — продаж бензина и дизеля автомобилистам, корпоративным и мелкооптовым клиентам. Участники акселератора смогут «примериться» к работе с корпорацией, а по завершении программы получить реальное предложение к сотрудничеству.

Для кого

Для стартапов на уровне зрелого MVP (с первыми клиентами и продажами) с B2B- или B2C-продуктом одной из сфер:

Преимущества отдаются стартапам с высоким уровнем локализации продуктов, например, работа полностью на российских серверах будет плюсом.

Чем интересен StartupDrive

Участники получают доступ к базе клиентов некоторых подразделений «Газпром нефти», каналам коммуникации и дистрибуции (личным кабинетам, рассылкам, партнерским сервисам и приложению, которым пользуется 2,2 млн автомобилистов ежемесячно).

Никакой «обязаловки». Программа построена по принципу «максимум работы, минимум обучения». То есть образовательные сессии проводятся только по запросу участников.

Спикеры и партнёры программы — фонд «Новая индустрия» (инвестирует в нефтегазохимию и энергетику) и «Газпромбанк».

Участников ждут нетворк-встречи с выпускниками предыдущих наборов. Среди них авторы ERP-системы для таксопарков Mozen, портативного проекционного дисплея для авто Hudway Drive, разговорного ИИ для бизнеса Arni и не только они.

Во время акселерации стартапам компенсируют (полностью или частично) затраты на проверку гипотез.

По итогам акселерации компания предложит выпускникам один из трёх вариантов сотрудничества: выкуп миноритарной доли в стартапе, запуск нового совместного продукта или финансирование уже запущенного на условиях разделения прибыли.

Что ещё нужно знать

Акселератор отбирает участников по заявкам на сайте. В них просят кандидатов рассказать о компании и пользе, которую сбытовой бизнес моторных топлив «Газпром нефти» мог бы получить от сотрудничества с ней. Формат обучения — онлайн или офлайн — стартапы смогут выбрать сами.

Регистрация закроется 9 августа, участников программы акселератора StartupDrive объявят на Selection Day в сентябре, точную дату сообщат в письме.