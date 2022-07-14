Как сделать курсы для тех, у кого никогда нет на них времени

Рассказываем о простом образовательном формате — в 5, 50 и 500 словах.

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Материал подготовлен при поддержке «Бизнес Драйв Академии»

В 5 словах

Сделать их ёмкими и «фактурными».

В 50 словах

Чтобы вечно спешащий пользователь смог найти время на онлайн-обучение, нужно сделать его максимально полезным и… коротким. Например, убрав всю «воду» и «лишнюю» теорию. Так получится мини-курс: хорошо структурированная программа с практическими советами, рассчитанная на несколько часов изучения. Хорошо, когда в мини-курсе сочетаются несколько форматов: текст, инфографика, видеолекции и даже аудиоверсия.

В 500 словах

Согласно исследованию платформы Sell Courses Online, лишь 15% зарегистрированных на онлайн-курс слушателей успешно его оканчивают. Дело не только в качестве (контент сам по себе может быть неплох). Важные причины — недостаток времени и планомерно снижающаяся вовлечённость пользователя. По статистике, уже через две минуты после начала видео слушатель начинает терять интерес.

Мини-курс — формат, который может решить эти проблемы. Как сделать интересный для пользователей, но при этом информативный курс, рассказал директор по маркетингу «Ростелекома» Сергей Таболин.

Сергей Таболин директор по маркетингу «Ростелекома»

Мини-курс — это сколько?

Хорошая программа рассчитана на то, что человек сможет освоить её всего за неделю — при этом не жертвуя работой, семьёй и другими делами. Согласно исследованиям «Бизнес Драйв Академии», образовательной платформы для предпринимателей от «Ростелекома», за неделю он успевает пройти от четырёх до шести уроков — максимум по часу в день. Основное отличие мини-курсов от обычных — фокус на практических советах и лайфхаках с минимумом теории и 0% «воды». Например, делая курс на тему «Цифровое продвижение», не говорите про «эпоху соцсетей» и не разбирайте биографии известных маркетологов 20-го века. Лучше сразу дайте инструкцию о том, как составить контент-план.Как сделать свой мини-курс

Сделав для «Ростелекома» в общей сложности 21 мини-курс, мы вывели несколько важных правил. Итак, нужно:

Подробно изучить целевую аудиторию. Мы опросили пять тысяч предпринимателей, многие из них работают в регионах. Выяснилось, что домашние задания и тесты слушателей особо не интересуют — а значит, программу не стоит ими перегружать.

Понять, какую их проблему решит курс. Чтобы найти боли целевой аудитории, опросите потенциальных слушателей — так мы делали в «Академии». В результате такого опроса у нас появился курс про то, куда вкладывать деньги в кризис.

Найти подходящего спикера. Лектор не может быть теоретиком — проблемы слушателей должны быть знакомы ему из личной практики. К работе над курсом для бизнес-аудитории мы приглашаем самих предпринимателей — тех, кто начал с микробизнеса и смог его расширить.

Объяснять простым языком. Термины (даже относительно распространённые вроде Agile или Scrum) могут отпугнуть пользователей и замедлить процесс обучения.

Соблюдать баланс полезной и развлекательной информации. То есть примерно 80% пользы и 20% шуток и баек от спикера. Так курс остаётся нескучным, но уроки не затягиваются.

Адаптировать платформу под мобильное устройство. Если человеку захочется почитать что-то полезное по дороге домой или на беговой дорожке — у него должна быть такая возможность.

Подавать материал в разных форматах. Одну и ту же информацию можно представить и как видеолекцию, и как подкаст, и как статью, и как инфографику.

Не забывать про закрепление. У каждого урока должен быть конспект, а в конце курса — завершающий урок с основными выводами.

Где можно посмотреть на примеры

Те, что мы делаем в «Бизнес Драйв Академии», можно посмотреть на сайте или в приложении на iOS и в Google Play. На платформе — курсы для потенциальных и практикующих предпринимателей на прикладные темы: от ведения бухучёта до поиска целевых клиентов. В «Бизнес Драйв Академии» учатся (то есть проходят хотя бы один урок каждую неделю) 17 тысяч человек.

До 69% слушателей проходят курсы до конца.

В «Идее бизнеса и идее продукта» восемь уроков, каждый по 10–15 минут.

А ещё есть памятки и чек-листы.